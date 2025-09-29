La socimi Ktesios se convierte en la primera cotizada española en pasar por las bolsas de Euronext, BME y Portfolio

La socimi de alquiler asequible Ktesios vuelve a cambiar de bolsa donde cotizan sus acciones. Tras haber pasado por Euronext Lisboa y BME Growth, los accionistas de la sociedad han aprobado por abultada mayoría en una junta general extraordinaria migrar los títulos de la socimi a la bolsa alternativa de Portfolio Stock Exchange.

De esta forma, se convierte en la primera cotizada española de cualquier sector o tamaño en pasar por los tres parqués.

Apenas un 0,39% del capital social representado se ha abstenido de esta decisión, tal y como se desprende de la información privilegiada publicada por Ktesios en BME Growth.

Ktesios, que capitaliza 37 millones de euros, es la primera socimi cotizada puramente residencial con vocación social y rentabilidades altas que invierte en zonas non prime ofertando alquileres asequibles.

Es más, desde 2023 Ktesios está inmersa en un proceso de consolidación de microsocimis para agrandar su perímetro y así llevar más lejos su vocación de alquiler asequible, en un momento marcado por la grave crisis de vivienda que asola a España.

En estos dos años, la socimi liderada por Henry Gallego ha formalizado la adquisición de QPQ Socimi, propiedad de Alquiler Seguro, y más recientemente ha absorbido a Mistral Patrimonio Inmobiliario.

Gallego explica sobre su mudanza bursátil a Portfolio que lo hacen para seguir integrando microsocimis "de forma más ágil y eficiente". Esta bolsa alternativa ofrece una operativa "mucho más rápida y sencilla para procesos como absorciones, ampliaciones de capital o reestructuraciones de deuda", y "esta eficiencia es clave para nosotros". Asimismo, "también se enmarca en nuestra estrategia de optimización de costes y procesos", dado que "siempre buscamos lo mejor para el accionista y para el mercado".

Proyecto Shield

Si bien la socimi aún es pequeña por volumen, su decisión es importante por dos razones: porque va a seguir absorbiendo microsocimis, y porque es la primera cotizada de origen español que ha hecho el tour por los tres mercados. Esto es, Euronext, BME y, ahora, Portfolio SE.

En Portfolio ya cotizan socimis famosas como la hotelera de Leo Messi (Edificio Rostower, con 223 millones de euros), Torre Rioja de Ángel Soria (850 millones), o Smart Living Properties de Bestinver (82,5 millones).

En la junta extraordinaria, además, han aprobado por unanimidad la autorización para el Proyecto Shield, consistente en una nueva línea de financiación estratégica de un fondo diseñada para acelerar "exponencialmente" el crecimiento de Ktesios "en línea con su misión de proveer alquiler asequible con altas rentabilidades para el inversor", por un importe de 100 millones de euros, una amortización a cuatro años (más un año opcional), y acuerdos -o covenants- financieros e interés a negociar.

Como garantía de la operación, se constituirá hipoteca sobre la totalidad o parte de los activos de la cartera de la sociedad, reza el documento.