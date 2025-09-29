Mapfre se aproxima al nivel psicológico de los 4 euros con opción de ruptura al alza

Los mercados permanecen atentos a las reuniones entre Donald Trump y los líderes republicanos y demócratas del Congreso para comprobar si logran impedir el cierre del Gobierno estadounidense previsto desde el miércoles, lo que podría aplazar la publicación de las nóminas de septiembre y otros indicadores clave.

En cuanto al Ibex 35, tras avanzar el viernes un 1,29% hasta los 15.350 puntos y quedar a unos 90 puntos de sus máximos anuales, inicia la sesión de este lunes con la vista puesta en esa cota de referencia. Examinando los valores que componen el selectivo español, destaca el comportamiento de las acciones de Mapfre.

A pesar de que gran parte de la subida de hoy viene por la mejora técnica que refleja su gráfico, hay hechos relevantes que no deben pasarse por alto, como la reordenación de su fuerza comercial con el objetivo de crecer.

Según ha señalado la entidad, la aseguradora ha anunciado un rediseño de su estructura comercial que implicará cambios importantes en su red para adaptarse a la nueva realidad del mercado y a las exigencias del entorno empresarial.

La nueva estructura contará con 19 direcciones regionales frente a las 31 actuales, distribuidas en función de factores como territorio, afinidad regional, proximidad, población, volumen de negocio y potencial de crecimiento, entre otros. Esta iniciativa constituye la primera reordenación que Mapfre España anuncia desde enero de 2024.

Además, Mapfre inicia hoy lunes una recompra de acciones por un importe máximo de 50 millones de euros, destinada a atender los planes de incentivos a medio y largo plazo del grupo y cualquier programa de remuneración flexible en acciones para empleados y miembros del Consejo de Administración.

El número máximo a adquirir es de 10 millones de títulos, según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Desde el punto de vista técnico, en el gráfico de Mapfre se observa un valor muy alcista a medio y largo plazo, con una clara secuencia de mínimos y máximos crecientes que se extiende durante todo el ejercicio 2024. Esta tendencia se ha acelerado con la entrada de 2025, mostrando una pendiente aún más pronunciada que la principal.

Evolución de las acciones de Mapfre Eduardo Bolinches Tradingview

En lo que va de 2025, el precio de sus acciones refleja una revalorización superior al 72%. Si se suma al 38% de avance obtenido durante 2024, Mapfre se convierte en un valor claramente alcista que, además, presenta buenas perspectivas también en el corto plazo.

En este horizonte temporal más reducido, se observa que la compañía ha protagonizado un nuevo repunte con origen en la zona de los 3,71 euros por acción, nivel que llegó a tocar a principios de septiembre. Tras ese apoyo, el título ha escalado hasta alcanzar máximos históricos en torno a los 3,93 euros, donde había formado, durante este mes de septiembre, una figura de doble techo que fue superada en la sesión del pasado viernes.

Sin embargo, el siguiente reto está en la cota psicológica de los 4 euros por acción. En la sesión de hoy, el valor vuelve a abrir un hueco al alza por segunda sesión consecutiva, lo que, de confirmarse, podría configurarse como un hueco de continuidad alcista.

El escenario técnico, a pesar de mostrar elevados niveles de sobrecompra, no está limitando los avances de la aseguradora. Además, se observa un incremento en el volumen de negociación cuando el valor cotizaba en torno a los 3,80 euros, lo que sugiere una posible acumulación por parte de inversores institucionales.

Todo ello refuerza la posibilidad de que Mapfre supere, con los filtros adecuados, los 4 euros y entre en subida libre técnica y absoluta.

Como referencias técnicas operativas, en la medida en que se registren dos cierres consecutivos diarios o uno semanal por encima de los 4 euros por acción, Mapfre generará una nueva señal de entrada que nos permitirá introducir una orden de compra con un primer objetivo en torno a los 4,12 euros, equivalente a la anchura del último lateral.

Paralelamente, y con el fin de minimizar riesgos, deberíamos situar una orden de protección por debajo del 50% del cuerpo de la vela desplegada el pasado viernes, es decir, por debajo de la zona de los 3,95 euros por acción, en base cierres.