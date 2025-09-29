Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,22%) se toma un respiro cerca de máximos con el foco en EEUU

Claves para la sesión de este lunes 29 de septiembre:

- El Ibex 35 cae un 0,22%, hasta los 15.316 puntos al cierre de la sesión de este lunes. El selectivo se toma un respiro cerca de los máximos anuales, los 15.443 puntos. Superar dicho nivel supondría alcanzar cotas no vistas desde 2007.

- Repsol (-1,5%), BBVA (-1,09%) y Sabadell (-0,81%) sufren las mayores caídas del índice.

- El FTSE Mib italiano también cierra la jornada en negativo. El resto de principales bolsas europeas se anotan ligeros ascensos. Las alzas rondan el 0,15%.

- En Wall Street, el Dow Jones baja un 0,17%, mientras que el S&P 500 suma un 0,2% y el Nasdaq Composite, un 0,51%.

- Los inversores afrontan a partir de este lunes una intensa semana, en la que se celebrarán las dos últimas sesiones del tercer trimestre de 2025.

- El foco de atención se pone sobre la política estadounidense, que “amenaza” con una nueva crisis si, finalmente, y como pronostican las apuestas, el Gobierno federal de EEUU se ve forzado a cerrar parcialmente a partir del miércoles.

- Este lunes el presidente de EEUU, Donald Trump, mantendrá una reunión con los líderes del Congreso para intentar evitar el cierre parcial del gobierno. De momento, las posturas entre los demócratas y los republicanos siguen alejadas.

- Esta semana los inversores dispondrán de mucha información sobre el estado real del mercado laboral de EEUU, ya que, a lo largo de la misma, se darán a conocer importantes estadísticas laborales en el país.

- El martes se publicará la encuesta JOLTS de agosto, que cuantifica el volumen de empleos ofertados; el miércoles, los datos de empleo privado de septiembre, que elabora la procesadora de nóminas ADP, y el viernes, el informe de empleo no agrícola.

- A lo largo de la semana también se darán a conocer en la eurozona y EEUU las lecturas finales de septiembre de los índices adelantados de la actividad privada, los PMI.

- También se publicarán en los próximos días las lecturas preliminares de la inflación de septiembre en la eurozona y sus principales economías.

- Este lunes ya se han conocido los datos de España. La inflación repunta al 2,9% en septiembre, mientras la subyacente se modera al 2,3%.

- El oro marca un nuevo máximo histórico por encima de los 3.800 dólares en esta madrugada y acumula más de un 10% de revalorización en lo que llevamos de mes de septiembre.

- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, corrige parte de la subida de la sesión de ayer y pelea por reconquistar los 112.000 dólares.

- El barril de petróleo brent pierde el nivel de los 69 dólares y ahora tendrá que luchar por recuperarlos.

- El par EURUSD reacciona antes de alcanzar su nivel de soporte y ahora pelea por recuperar el nivel de los 1,1740.