Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-0,22%) se toma un respiro cerca de máximos con el foco en EEUU
El nivel de los 15.443,9 puntos debe ser roto al alza antes de poder cantar victoria.
Claves para la sesión de este lunes 29 de septiembre:
- El Ibex 35 cae un 0,22%, hasta los 15.316 puntos al cierre de la sesión de este lunes. El selectivo se toma un respiro cerca de los máximos anuales, los 15.443 puntos. Superar dicho nivel supondría alcanzar cotas no vistas desde 2007.
- Repsol (-1,5%), BBVA (-1,09%) y Sabadell (-0,81%) sufren las mayores caídas del índice.
- El FTSE Mib italiano también cierra la jornada en negativo. El resto de principales bolsas europeas se anotan ligeros ascensos. Las alzas rondan el 0,15%.
- En Wall Street, el Dow Jones baja un 0,17%, mientras que el S&P 500 suma un 0,2% y el Nasdaq Composite, un 0,51%.
- Los inversores afrontan a partir de este lunes una intensa semana, en la que se celebrarán las dos últimas sesiones del tercer trimestre de 2025.
- El foco de atención se pone sobre la política estadounidense, que “amenaza” con una nueva crisis si, finalmente, y como pronostican las apuestas, el Gobierno federal de EEUU se ve forzado a cerrar parcialmente a partir del miércoles.
- Este lunes el presidente de EEUU, Donald Trump, mantendrá una reunión con los líderes del Congreso para intentar evitar el cierre parcial del gobierno. De momento, las posturas entre los demócratas y los republicanos siguen alejadas.
- Esta semana los inversores dispondrán de mucha información sobre el estado real del mercado laboral de EEUU, ya que, a lo largo de la misma, se darán a conocer importantes estadísticas laborales en el país.
- El martes se publicará la encuesta JOLTS de agosto, que cuantifica el volumen de empleos ofertados; el miércoles, los datos de empleo privado de septiembre, que elabora la procesadora de nóminas ADP, y el viernes, el informe de empleo no agrícola.
- A lo largo de la semana también se darán a conocer en la eurozona y EEUU las lecturas finales de septiembre de los índices adelantados de la actividad privada, los PMI.
- También se publicarán en los próximos días las lecturas preliminares de la inflación de septiembre en la eurozona y sus principales economías.
- Este lunes ya se han conocido los datos de España. La inflación repunta al 2,9% en septiembre, mientras la subyacente se modera al 2,3%.
- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, corrige parte de la subida de la sesión de ayer y pelea por reconquistar los 112.000 dólares.
- El barril de petróleo brent pierde el nivel de los 69 dólares y ahora tendrá que luchar por recuperarlos.
- El par EURUSD reacciona antes de alcanzar su nivel de soporte y ahora pelea por recuperar el nivel de los 1,1740.
Fly PLAY cesa sus operaciones y cancela todos sus vuelos
La aerolínea 'low cost' islandesa Fly PLAY ha anunciado este lunes el cese de sus operaciones y la cancelación de todos sus vuelos debido a las bajas ventas de billetes y al fracaso de su plan de reestructuración.
En un comunicado, explica a los pasajeros que pueden encontrar alternativas a sus viajes en vuelos de otras compañías y que algunas de ellas pueden ofrecer "tarifas de rescate" especiales teniendo en cuenta las circunstancias, es decir, deben gestionar por sus propios medios una alternativa. Además, ha dejado sin trabajado a unas 400 personas que trabajaban en la compañía.
PLAY fue fundada en 2021 para conectar Norteamérica y Europa con Islandia como 'hub' y ahora se encontraba en proceso de reestructuración para centrarse más en los destinos de ocio tras constatar que el negocio transatlántico no estaba yendo bien.
Ahora, la compañía alega que "ha quedado claro que los cambios no pueden ofrecer resultados suficientes para superar los retos" a los que se enfrenta y que se han ido acumulando con el tiempo. "En retrospectiva, el nuevo plan de negocio debería haberse implementado antes", ha añadido, según recoge Bloomberg.
La CNMC aprueba la opa de Neinor sobre Aedas Homes en primera fase y sin compromisos
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado la oferta pública de adquisición (opa) de Neinor sobre Aedas Homes en primera fase y sin compromisos, según han informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, tal y como explica la promotora vasca, la CNMC resolvió, con fecha 25 de septiembre, autorizar dicha OPA, quedando así cumplida la condición a la que estaba sujeta la operación.
Así, un día después de que la Comisión comunicase la decisión a Neinor, su consejo de administración convocó una junta general extraordinaria de accionistas para el próximo 20 de octubre con el objetivo de someter a aprobación dicha operación para adquirir el 100% de Aedas Homes por un importe máximo de 1.070 millones de euros.
Grant Thornton España se une a la plataforma Grant Thornton Advisors, liderada por el fondo New Mountain
Grant Thornton España se unirá a la plataforma multinacional de firmas de servicios profesionales Grant Thornton Advisors, con sede en Estados Unidos y respaldada por un grupo de inversores liderado por New Mountain Capital.
En un comunicado, la compañía remarca que esta incorporación le permitirá crecer en los próximos años con la expansión a nuevos mercados y la incorporación de nuevos servicios, para ofrecer un mayor valor añadido a sus clientes.
Junto a España, Grant Thornton Advisors también ha anunciado este lunes la adhesión de Grant Thornton Francia y Grant Thornton Bélgica a la plataforma, lo que demuestra, en palabras de la firma, una expansión "muy rápida" de sus operaciones en Europa.
Estas nuevas incorporaciones se suman a las firmas que ya formaban parte del conglomerado de la plataforma: Grant Thornton Irlanda, Emiratos Árabes Unidos, Países Bajos, Suiza/Liechtenstein, Luxemburgo, Islas Caimán y Channel Islands.
Así cierra el Ibex 35
Al final no ha podido ser y cerramos en negativo.
Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Jornada de transición para el Ibex 35 que no culminó en una subida significativa, pero sí logró alejarse de los mínimos intradiarios y superar, en momentos puntuales, los máximos de la sesión anterior.
Los compradores reaccionaron en la segunda mitad, impulsando al selectivo español hacia la zona positiva en la última hora.
A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español suma un ligero 0,06% en los 15.358 puntos.
El podio de ganadores está hoy lunes compuesto por: Grifols (+2,12%), Cellnex (+1,99%) y Mapfre (+1,58%).
Las mayores caídas son para: Repsol (-1,58%), Acciona Energía (-0,99%) y BBVA (-0,82%).
Los principales índices de Wall Street cotizan con signo dispar
A falta de poco más de media hora para que Europa cierre sus puertas, los principales índices de Wall Street cotizan con signo dispar.
Por su parte, el Dow Jones de industriales cede un ligero 0,06% mientras que el S&P 500 suam un 0,40%.
La tecnología es, una vez más, el sector que se lleva el gato al agua, puesto que el Nasdaq 100 gana un 0,81% liderando los avances.
El índice manufacturero de la Fed de Dallas no cumple con lo previsto
En septiembre, el índice manufacturero de la Fed de Dallas cayó hasta -8,7, muy por debajo del -1,0 esperado.
El dato refleja un debilitamiento significativo en la actividad industrial de la región, aumentando la cautela sobre el ritmo de la recuperación económica en EEUU.
Nvidia, Caterpillar y Cisco impulsan las subidas del Dow Jones
En la sesión del Dow Jones Industriales, Nvidia lidera las ganancias con un 2,91%, seguida de Caterpillar (+1,24%) y Cisco Systems (+0,92%).
En el lado opuesto, Chevron retrocede un 2,09%, Boeing cae un 1,76% y Home Depot pierde un 1,10%, reflejando la disparidad de movimientos entre sectores.
El euro recupera terreno frente al dólar
Tras la fase bajista iniciada tras el rechazo en los 1,19 dólares, el euro encadena una nueva sesión de avances.
En estos momentos sube un 0,26%, situándose en 1,1736 dólares, reflejando una recuperación técnica que podría prolongarse si se mantiene la presión compradora.
El Ibex 35 lucha por girar al alza con el apoyo de Inditex
El selectivo español sube un 0,04% hasta los 15.355 puntos tras revertir las caídas iniciales.
Inditex se sitúa entre los valores más alcistas y actúa como motor del giro positivo, mientras que la mayoría de los componentes del índice siguen en negativo con Repsol liderando las pérdidas.
Las ventas de viviendas pendientes en EEUU sorprenden al alza
En agosto, las ventas de viviendas pendientes crecieron un 4%, muy por encima del 0,2% esperado y del -0,3% registrado en el mes anterior.
El dato refleja un repunte notable de la actividad inmobiliaria pese al entorno de tipos elevados, lo que podría añadir presión a la política de la Reserva Federal.
-
Las erráticas políticas de Donald Trump preocupan a las multinacionales
Algunas empresas se están planteando trasladar personal o actividades fuera de EEUU, según ejecutivos y asesores.
Así abre Wall Street
Apertura alcista para continuar con la reacción de los mercados.
El Ibex 35 resiste sobre los 15.300 puntos antes de la apertura americana
El selectivo español cae un 0,20% hasta los 15.316 puntos, manteniéndose cerca de mínimos intradía mientras aguarda la apertura de Wall Street. Los alcistas no logran un rebote firme que devuelva al índice al verde.
Grifols, Mapfre y Laboratorios Rovi encabezan las subidas, mientras que Acciona y BBVA destacan entre los retrocesos con pérdidas cercanas al 1%.
-
Trump amenaza con aranceles a las películas extranjeras
El presidente de EEUU anunció su intención de imponer un arancel del 100% a todas las películas producidas fuera del país. La medida, de confirmarse, supondría un golpe para la industria cinematográfica internacional y reavivaría las tensiones comerciales en el ámbito cultural.
Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del Dow Jones antes de la apertura del mercado:
Tesla: +1,44% en 446,75 dólares.
Nvidia: +1,00% en 179,99 dólares.
Electronic Arts: +5,31% en 203,62 dólares.
Intel: -2,70% en 34,55 dólares.
Micron: +1,42% en 159,50 dólares.
Amazon.com: +0,87% en 221,70 dólares.
Apple: -0,11% en 255,17 dólares.
Alphabet A: +0,94% en 248,85 dólares.
Palantir: +1,17% en 179,60 dólares.
Oracle: +0,95% en 286,10 dólares.
Ramsden del BoE pide cautela pero ve margen para relajar la política
El vicegobernador del Banco de Inglaterra, Ramsden, afirmó que aún existe espacio para retirar parte del endurecimiento monetario, aunque con un enfoque gradual y prudente.
Señaló que los riesgos de inflación están equilibrados, pero advirtió de posibles problemas estructurales en el mercado laboral.
También destacó que el crecimiento salarial empieza a alinearse con niveles coherentes con el objetivo de precios, aunque le sorprende la lentitud del ajuste en el comportamiento de fijación de salarios.
GAM lidera las subidas en el Mercado Continuo español
En el Mercado Continuo, General de Alquiler de Maquinaria encabeza los avances con un 4,05%, seguida de Duro Felguera (+2,72%) y Prosegur Cash (+2,69%).
En el lado opuesto, Desarrollos Especiales de Sistemas de Anclajes cae un 7,37%, Viviendas en Alquiler pierde un 6,88% y Montebalito retrocede un 2,87%, reflejando la fuerte dispersión de movimientos en la sesión.
-
-
Hammack (Fed) prioriza la inflación sobre el empleo
El miembro de la Fed, Hammack, señaló que la inflación es en este momento una preocupación mayor que la situación del mercado laboral.
Sus declaraciones refuerzan la idea de que la Reserva Federal mantendrá el foco en contener las presiones de precios antes de considerar ajustes favorables al crecimiento.