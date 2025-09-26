Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una salida alcista del actual rango de lateralidad

Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este viernes.

El selectivo español continúa atrapado en un estrecho rango de contratación entre los 15.100 puntos y los 15.240 por lo que toca seguir esperando para ver por dónde logra romper.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense sufre una nueva corrección por tercera sesión consecutiva y toca esperar a ver dónde se hace suelo.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

¿En qué deberías invertir según tu edad?:



1) Acciona: El valor está intentando romper la lateralización en la que se encuentra por lo que hemos entrado al ver un cierre por encima de los 170,60 euros y colocando una orden de protección si pierde los 167,60 euros en base cierres.

2) Técnicas Reunidas: El valor ha conseguido marcar nuevos máximos por lo que hemos entrado al ver cierres por encima de los 25,70 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 23,90 euros en base cierres.

3) Santander: El valor marca nuevos máximos históricos por lo que hemos entrado al ver un segundo cierre por encima de los 8,54 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 8,50 euros en base cierres.

4) Repsol: El valor ha marcado nuevos máximos históricos, por lo que vamos a entrar en él si vemos que confirma hoy los 15,50 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 14,77 euros.