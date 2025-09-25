Sacyr pone a prueba el soporte de los 3,50 euros y eleva las probabilidades de un rebote

Con los futuros de Wall Street sin grandes cambios, el mercado centra la atención en los datos macro de EEUU, que podrían influir en la hoja de ruta de la Reserva Federal en materia de tipos de interés.

El Ibex 35 sumó ayer un 0,2% y rozó los 15.200 puntos. Habrá que ver si hoy es capaz de contener a los bajistas, con los 15.100 puntos actuando como referencia clave. Dentro del índice, sobresale el movimiento de las acciones de Sacyr, que caen con moderación en los primeros intercambios.

El modelo de crecimiento de Sacyr ha cambiado, implementando un nuevo modelo de negocio orientado hacia la división de agua, y las cifras corroboran el acierto. Al cierre del primer semestre, la cartera de esta división pulverizó su récord histórico hasta situarse en 7.408 millones de euros, un 51,7% más que los 4.882 millones de junio de 2024.

Tras sellar la venta de sus negocios de servicios, Sacyr acometió en febrero de 2024 una reordenación de su estructura societaria y organizativa por la que, entre otras cuestiones, creó la división de Agua y Energía, dotando así de mayor entidad dentro del grupo a estas actividades.

En su última cuenta de resultados, Sacyr ganó 30 millones hasta junio, un 41% menos por impactos contables, pero disparó un 7% su flujo de caja. Sacyr obtuvo un beneficio neto atribuible de 30,5 millones de euros en los seis primeros meses del año, lo que supone una caída del 41% respecto al mismo periodo del año anterior, debido al impacto contable negativo de 65 millones de euros por la venta de tres activos en Colombia.

Sin tener en cuenta estas desinversiones, el beneficio sería de 96 millones de euros, es decir, un 85% más que hace un año, al mismo tiempo que el flujo de caja operativo aumentó un 7%.

Analizando los títulos de Sacyr bajo rigurosos criterios técnicos, y observando la evolución desde el primer trimestre de 2025, se aprecia una clara e intensa fase de recuperación tras los mínimos marcados el 7 de abril en 2,48 euros por acción. Desde entonces, Sacyr ha ido encadenando una sucesión de mínimos y máximos crecientes hasta alcanzar la zona de 3,80 euros el 19 de agosto, con una revalorización superior al 52% en este tramo.

Evolución de las acciones de Sacyr Eduardo Bolinches Tradingview

Desde esa zona, que podemos considerar como resistencia horizontal importante, las acciones de Sacyr iniciaron una fase de ajuste que en un primer momento llevó sus títulos a buscar la zona de los 3,51 euros por acción en muy poco tiempo.

Posteriormente, los alcistas, y teniendo en cuenta la vela que se formó el pasado 3 de septiembre, una estrella del amanecer, lograron que el valor recuperara gran parte de la caída, alcanzando niveles próximos a los 3,73 euros.

Pero lo más interesante es lo que ocurre tras alcanzar esa zona de referencia. El valor acumula ya ocho sesiones consecutivas a la baja, lo que ha llevado a los títulos de Sacyr a altos niveles de sobreventa. Además, durante la caída, la cotización ha perdido tanto la media móvil de 50 periodos como la de 100 sesiones, es decir, las referencias de corto y medio plazo, mostrando síntomas de debilidad.

En la sesión de hoy, Sacyr está poniendo a prueba la solidez del soporte de los 3,50 euros por acción, que ya sirvió para que el valor reaccionara tanto en julio como en agosto.

De esta manera, si vemos dos cierres diarios por debajo de los 3,46 euros, aumentarán notablemente las probabilidades de que Sacyr siga corrigiendo hasta encontrarse con la media móvil de 200 periodos, que pasa por la zona de los 3,34 euros.

Por tanto, los 3,46 euros es el último nivel que permitiría mantener posiciones en Sacyr si se quiere controlar el riesgo de nuevas caídas. Si este nivel se mantiene en el muy corto plazo y, dado el alto nivel de sobreventa acumulado, es probable que se produzca algún rebote técnico.

En caso de que esta reacción alcista finalmente se produzca, solo generaría una señal de compra especulativa de muy corto plazo. Ello permitiría introducir una orden de compra si el valor supera la zona de los 3,55 euros, con un primer objetivo en los 3,62 euros.