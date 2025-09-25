Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una continuidad del rebote del mercado

Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este jueves.

El selectivo español logra defender los 154.100 puntos, pero todavía tiene pendiente el hacerse con los 15.240 puntos para poder pensar que ya ha pasado lo peor.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense sufre la segunda sesión de recogida de beneficios consecutiva y toca esperar a ver dónde se hace suelo.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

¿En qué deberías invertir según tu edad?:



1) Acciona: El valor está intentando romper la lateralización en la que se encuentra por lo que hemos entrado al ver un cierre por encima de los 170,60 euros y colocando una orden de protección si pierde los 167,60 euros en base cierres.

2) Técnicas Reunidas: El valor ha conseguido marcar nuevos máximos por lo que de cerrar hoy por encima de los 25,70 euros entraremos en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 23,90 euros en base cierres.

3) Santander: El valor marca nuevos máximos históricos por lo que hemos entrado al ver un segundo cierre por encima de los 8,54 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 8,44 euros en base cierres.

4) Ferrovial: El valor ha respetado la media móvil de medio plazo y al hacerse con los 46,26 euros, hemos entrado en él colocando una orden de protección que subimos hasta una pérdida de los 48,22 euros en base cierres.