Ibex 35, la bolsa en directo hoy |El Ibex 35 vuelve a caer (-0,27%) incapaz de alcanzar los 15.200 puntos

Claves para la sesión de este jueves 25 de septiembre:

- El Ibex 35 cierra la sesión de este jueves con una caída del 0,27%, hasta los 15.153 puntos.

- La CNMV aprueba el aumento del precio de la opa de BBVA a Sabadell en un 10% y amplía el plazo al 10 de octubre.

- Las acciones de BBVA caen un 1,98% y las de Sabadell, un 1,2%.

- Las principales bolsas europeas terminan el día en negativo. Las bajadas van del 0,3% al 0,6%.

- Wall Street cae en la apertura de la sesión en Nueva York. El Dow Jones baja un 0,42%; el S&P 500, un 0,8%, y el Nasdaq Composite, un 1,11%.

- Estados Unidos pulveriza las previsiones al crecer un 3,8% en el segundo trimestre. La expansión es cinco décimas superior a lo anteriormente calculado.

- Ante la fortaleza de la economía estadounidense, el mercado modera sus expectativas sobre los recortes de tipos de la Fed. Los inversores dan una probabilidad del 83,4% a que haya una bajada en octubre. Las posibilidades de que no haya recorte se elevan al 16,6%.

- El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Alan Goolsbee, ha señalado que le preocupaba recortar los tipos demasiado rápido y ha advertido sobre los riesgos de que la inflación se dispare.

- El euro parece que tira la toalla en su pelea por hacerse con los 1,18 billetes verdes y regresa al soporte de los 1,1730.

- El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, se presenta ante los 69 dólares y ahora se trata de ver si es capaz de mantenerse sobre el soporte de los 68,70 dólares.

- El oro deja el ataque de los 3.800 dólares, pero mantiene los 3.700.

- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, anula las ganancias de ayer y pelea por no perder los 112.000 dólares.