Ibex 35, la bolsa en directo hoy |El Ibex 35 vuelve a caer (-0,27%) incapaz de alcanzar los 15.200 puntos
La resistencia en los 15.240 puntos marcará el regreso de la tranquilidad.
LAS CLAVES
- 17:46 Así cierra el Ibex 35
- 15:37 Así abre Wall Street
- 14:32 El PIB de EEUU sorprende al alza con un crecimiento del 3,8%
- 14:31 Las solicitudes semanales de desempleo en EEUU caen a 218.000
- 10:20 Analizamos el comportamiento de las acciones de Sacyr
- 09:05 Así abre el Ibex 35
- 08:57 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:32 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:45 Claves para la sesión de hoy
Claves para la sesión de este jueves 25 de septiembre:
- El Ibex 35 cierra la sesión de este jueves con una caída del 0,27%, hasta los 15.153 puntos.
- La CNMV aprueba el aumento del precio de la opa de BBVA a Sabadell en un 10% y amplía el plazo al 10 de octubre.
- Las acciones de BBVA caen un 1,98% y las de Sabadell, un 1,2%.
- Las principales bolsas europeas terminan el día en negativo. Las bajadas van del 0,3% al 0,6%.
- Wall Street cae en la apertura de la sesión en Nueva York. El Dow Jones baja un 0,42%; el S&P 500, un 0,8%, y el Nasdaq Composite, un 1,11%.
- Estados Unidos pulveriza las previsiones al crecer un 3,8% en el segundo trimestre. La expansión es cinco décimas superior a lo anteriormente calculado.
- Ante la fortaleza de la economía estadounidense, el mercado modera sus expectativas sobre los recortes de tipos de la Fed. Los inversores dan una probabilidad del 83,4% a que haya una bajada en octubre. Las posibilidades de que no haya recorte se elevan al 16,6%.
- El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Alan Goolsbee, ha señalado que le preocupaba recortar los tipos demasiado rápido y ha advertido sobre los riesgos de que la inflación se dispare.
- El euro parece que tira la toalla en su pelea por hacerse con los 1,18 billetes verdes y regresa al soporte de los 1,1730.
- El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, se presenta ante los 69 dólares y ahora se trata de ver si es capaz de mantenerse sobre el soporte de los 68,70 dólares.
- El oro deja el ataque de los 3.800 dólares, pero mantiene los 3.700.
- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, anula las ganancias de ayer y pelea por no perder los 112.000 dólares.
-
Starbucks anuncia el despido de 900 trabajadores y el cierre de tiendas en Estados Unidos y Canadá
La cadena estadounidense de cafeterías Starbucks ha comunicado este jueves el cierre de tiendas y el despido de unas 900 personas, así como la extinción de vacantes aún no cubiertas, en el marco de un plan de reestructuración por 1.000 millones de dólares (857 millones de euros).
Según se desprende de una carta del consejero delegado, Brian Niccol, la compañía prevé cerrar el 1% de sus establecimientos actuales en Estados Unidos y Canadá, lo que dejaría el saldo al cierre del año fiscal 2025 en los 18.300 puestos de venta.
"Hemos identificado cafeterías en las que no podemos crear el entorno físico que esperan nuestros clientes y socios, o en las que no vemos una vía para alcanzar la rentabilidad financiera. Estas ubicaciones serán cerradas", ha razonado Niccol en la misiva.
Ya para el siguiente ejercicio, se volverá a ampliar el número de locales. Además, durante los próximos doce meses se mejorarán más de 1.000 tiendas para mejorar su "diseño" y "calidez".
-
CAF defiende respetar los derechos humanos en Palestina ante su inminente entrada en la lista negra de la ONU
CAF, fabricante de trenes con sede en Gipuzkoa, ha defendido que respeta los derechos humanos en el contrato que ejecuta en territorio palestino ocupado por Israel, ante su inminente inclusión por parte de las Naciones Unidas en una lista que incluye a las empresas que trabajan en asentamientos ilegales de Israel en Palestina.
La compañía ha remitido un comunicado de tres páginas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), al ser una empresa que cotiza en Bolsa, en el que anticipa que, previsiblemente, será incluida en esa 'lista negra' de la ONU en los próximos días.
CAF está pendiente de la adjudicación de un gran contrato de 1.695 millones de euros en Bélgica, que ha levantado una gran polémica en ese país, después de que su competidor francés Alstom recurriese esa adjudicación.
-
Así cierra el Ibex 35
Seguimos en lateralidad a la espera de nuevas fuerzas para salir por alguno de los dos lados.
-
Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Sesión de transición para el Ibex 35 en una jornada de consolidación, con el índice español oscilando entre un máximo de 15.206 puntos y un mínimo de 15.100 puntos.
Los números rojos dominaron durante toda la sesión y los alcistas no lograron materializar un rebote consistente.
Los datos macroeconómicos de EE.UU. tampoco tuvieron un impacto significativo en la evolución del índice español.
A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español se deja un 0,35% en los 15.161 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: Repsol (+1,43%), Naturgy (+1,40%) y Enagás (+0,94%).
Las mayores caídas son para: Laboratorios Rovi (-2,58%), Solaria (-2,45%) y Fluidra (-2,05%).
-
Bowman (Fed) apuesta por supervisión más flexible
La responsable de la Fed, Bowman, señala que una supervisión más ligera ayudará al sistema financiero y subraya la necesidad de revisar los umbrales de activos bancarios.
Además, advierte que los datos que utiliza la Fed no han sido tan precisos como se desearía, destacando la importancia de mejorar la información para la toma de decisiones regulatorias.
-
Las reservas de gas natural en EEUU crecen y superan previsiones
Según la EIA, las existencias de gas natural aumentan en 75 BCF, ligeramente por encima de los 74 BCF esperados y frente a los 90 BCF de la semana anterior.
El dato indica una moderada acumulación de inventarios y aporta información clave sobre la oferta y la demanda del mercado energético estadounidense.
-
El Ibex 35 sigue en rojo con sector energético al alza
El selectivo español se mantiene en zona negativa, tanteando los 15.150 puntos y cediendo un 0,37%. El sector energético lidera las subidas, con Naturgy, Enagás y Repsol avanzando más del 1%.
En la parte baja de la tabla, Laboratorios Rovi se convierte en el valor más castigado de la sesión.
La jornada refleja una lucha entre compradores y vendedores en niveles clave del índice.
-
IBM (+4,25%) lidera subidas del Dow Jones de industriales
En estos instantes y si echamos la mirada al índice Dow Jones de Industriales, IBM encabeza las ganancias con un repunte del 4,25%, seguido de Cisco con un 1,01% y Chevron con un 0,87%.
En el lado negativo, Nike se sitúa como el valor más bajista con un descenso del 2,32%, seguido de UnitedHealth con un 1,63% y Salesforce con un 1,44%. os.
-
El euro se aleja de máximos del año y cae un 0,47% frente al dólar
-
Tesla sufre su mayor caída en dos meses y pierde un 3,8%
Las acciones de Tesla caen un 3,8%, marcando su mayor retroceso diario en dos meses y generando preocupación entre los inversores.
El desplome interrumpe la racha alcista que venía mostrando la compañía y refleja la presión sobre el sector tecnológico.
La caída sitúa el precio de la acción en niveles clave de soporte, mientras los analistas evalúan el impacto en la valoración del fabricante de vehículos eléctricos.
La sesión evidencia la volatilidad del mercado y el efecto inmediato de las expectativas de ventas y resultados.
-
CAF defiende su actuación en el tranvía de Jerusalén
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) ha informado que el Alto Comisionado de la ONU prevé incluirla en la base de datos de empresas vinculadas al tranvía de Jerusalén, proyecto adjudicado en 2019 junto a Shapir por 1.800 millones de euros.
La compañía subraya que el contrato cumple con el Derecho Internacional, que no se ha identificado vulneración de derechos humanos y que diversos informes independientes destacan el impacto positivo del tranvía en la población, especialmente en comunidades vulnerables.
CAF recalca su compromiso con la ética, la transparencia y la diligencia debida en todas sus operaciones.
-
El regulador francés asegura que el país esquiva riesgos de crisis financiera
La autoridad de los mercados de Francia afirmó que la situación económica y del sistema financiero se mantiene bajo control y que el país evitará una crisis financiera.
El mensaje busca reforzar la confianza en la estabilidad del sector en un contexto de incertidumbre global.
-
Las ventas de viviendas de segunda mano en EEUU superan previsiones
Las ventas de viviendas usadas en EEUU alcanzan los 4,00 millones, ligeramente por encima de los 3,95 millones esperados y frente a los 4,01 millones del mes anterior.
El dato refleja cierta estabilidad en el mercado inmobiliario pese a las tensiones por los tipos hipotecarios elevados.
-
Así abre Wall Street
Hueco de apertura bajista para comenzar la sesión de este jueves.
-
El selectivo español espera la apertura americana sin grandes cambios
El Ibex 35 espera la apertura de Wall Street sin grandes cambios desde el punto de vista técnico y con una fuerte presión bajista que impide a los alcistas dominar la sesión.
Las caídas no son muy pronunciadas, pero mantienen al índice en rojo con un retroceso del 0,41% en los 15.153 puntos.
La mayoría de sus valores cotizan en negativo aunque en la parte alta de la tabla destaca el sector energético, con Naturgy, Enagás y Redeia Corporation entre las primeras posiciones.
-
Los rendimientos del bono a 10 años en EEUU repuntan al 4,18%
La rentabilidad del Treasury a 10 años sube hasta el 4,18%, acumulando un avance de 20 puntos básicos desde la reciente bajada de tipos.
El movimiento refleja un ajuste en las expectativas del mercado sobre la trayectoria futura de la política monetaria y la inflación.
-
Ibex 35 acelera caídas tras datos de EEUU y pierde los 15.150 puntos
El Ibex 35 profundiza su retroceso con una estructura intradiaria de máximos y mínimos decrecientes y cede un 0,45% hasta los 15.147 puntos. El deterioro se intensifica tras la publicación de referencias macro en EEUU.
En el lado negativo destacan ACS con un descenso del 2,51% e Indra con un 2,30%, mientras solo diez valores se mantienen en verde, entre ellos Repsol, que lidera las subidas con un 1,47%.
La presión vendedora gana terreno y pone en riesgo niveles clave de corto plazo.
-
El déficit comercial de bienes en EEUU se reduce a 85,5 billones de dólares
-
Los bienes duraderos en EEUU repuntan un 2,9% y superan previsiones
Los pedidos de bienes duraderos en EEUU crecen un 2,9%, frente al -0,3% esperado y tras la revisión al -2,7% del dato previo.
La fuerte recuperación refleja un repunte en la inversión empresarial y el consumo de bienes de mayor vida útil, señalando dinamismo en la actividad económica.
-
El PIB de EEUU sorprende al alza con un crecimiento del 3,8%
La lectura final del PIB trimestral de EEUU se sitúa en 3,8%, superando tanto el 3,3% estimado como el dato previo revisado.
La cifra refuerza la solidez de la economía estadounidense y puede condicionar la hoja de ruta de la Fed en materia de política monetaria.