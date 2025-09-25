El Ibex 35 está 'más barato' que la bolsa europea a pesar de dispararse un 30% este año

El Ibex 35 acumula una subida del 30,6% en lo que va de año. Supera, y con creces, la rentabilidad del resto de principales índices europeos, así como la de los selectivos más relevantes de Wall Street. A pesar de ello, el mercado español sigue estando más barato.

Según los datos de Barclays, "España cotiza actualmente a 12,1 veces PER a futuro, frente a las 14,6 veces del índice MSCI Europe", un índice bursátil que mide el comportamiento de las principales empresas de Europa.

Los analistas de la entidad británica toman como referencia la ratio precio/beneficio (o PER, las siglas de price to earnings ratio). Este indicador establece una comparación entre el precio de una acción y el beneficio neto de una compañía.

Por ejemplo, si el PER es 12,1, como ocurre en el caso de la Bolsa española, significa que, a los precios actuales, quien adquiera acciones tardaría unos 12 años en recuperar la inversión si los beneficios se mantuvieran estables.

Cuanto más bajo es el resultado, más barato parece el activo y mayor atractivo puede tener para los inversores.

A su vez, los expertos de Barclays subrayan que, "España también parece muy atractiva en otras métricas". Exactamente, hacen referencia a dos: la ratio entre el precio y el valor contable y el retorno sobre el patrimonio.

La primera de ellas (price to book ratio en inglés o precio/valor contable) mide la relación entre el precio de una acción y el valor en libros de la compañía, que se entiende como la suma de todo lo que la empresa posee menos lo que debe.

Si el resultado es bajo significa que la empresa cotiza en bolsa por menos de lo que valdría si vendiera todos sus activos y pagara sus deudas. Sugiere, por tanto, que podría estar barata.

El precio/valor contable del mercado español es aproximadamente de 1,1 veces, igual que el de Italia. La ratio del resto de países de nuestro entorno es superior. Ocurre también en el caso de los índices estadounidenses.

La Bolsa española también sale mejor parada si se analiza el retorno sobre el patrimonio. Conocido como ROE (return on equity en inglés), es tradicionalmente el indicador más utilizado para determinar el nivel de rentabilidad de una empresa.

Se calcula dividiendo el beneficio neto obtenido por dicha compañía en relación con sus fondos propios.

Cuanto mayor sea el ROE –que se expresa como porcentaje– mayor será la rentabilidad que una compañía puede generar en relación con los recursos propios que emplea para financiarse.

El ROE de España es del 15%. Junto con el de Reino Unido, es el más elevado entre los mercados europeos analizados por Barclays.

Con estas cifras sobre la mesa, los analistas del gigante financiero británico subrayan que "España sigue siendo el mercado de acciones más barato entre las principales economías de la Unión Europea".

Y ello a pesar de subir mucho más que el resto de bolsas del Viejo Continente en este 2025, ya que la rentabilidad del Ibex 35 es del 30,6%.

La evolución del sector bancario ha sido clave para que el selectivo acumule dicha subida. De hecho, las entidades representan dos tercios del avance del índice nacional.

En Barclays siguen siendo positivos sobre el sector bancario español a pesar de que, medido por el Ibex 35 bancos, su subida anual es de casi el 70%.

Entre los factores que impulsan a la Bolsa española, los expertos del banco británico también mencionan el crecimiento de la economía: prevén que el PIB se expanda un 2,7% este año y un 1,9% el siguiente.

Asimismo, resaltan la llegada de inmigrantes ("que expanden la fuerza laboral"), el uso de los fondos europeos, el crecimiento del turismo, el control de los precios de la energía o el descenso de la deuda pública.

Con todo, la subida del Ibex 35 llega a multiplicar por cinco la de otros índices europeos. El avance del Dax alemán es del 18,8%; el del CAC 40 francés, del 5,9%; el del FTSE 100 británico, del 12,7%, y el del FTSE Mib italiano, del 23,9%.

A pesar de que "las acciones europeas están teniendo un buen año", los analistas de Barclays advierten de que "el frenesí de comprar Europa visto en el primer trimestre ha disminuido y las acciones de EEUU han recuperado el liderazgo".

Todavía no es tarde

La razón: la mejor evolución de los gigantes tecnológicos y de las compañías relacionadas con la inteligencia artificial, que proliferan en Wall Street.

Sin embargo, destacan que "bajo la superficie, la dispersión regional es alta dentro de Europa".

En este sentido, apuntan que "los mercados periféricos hacen el trabajo pesado" en los mercados europeos, en referencia a que las bolsas española e italiana son las que registran una mejor evolución.

Confiesan que "dado el notable repunte de las acciones españolas e italianas en lo que va de año", están "recibiendo preguntas de los clientes sobre si es demasiado tarde" para invertir.

La respuesta es que no, ya que los selectivos de ambas bolsas se encuentran por debajo de sus máximos anteriores a la Gran Crisis Financiera, "mientras que el mercado de acciones europeo en general está un 40% por encima".

"Estratégicamente", creen que "el caso de inversión para España se destaca como el más convincente dentro de la periferia europea".