Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 roza los 15.200 puntos con el tirón de Indra, Repsol y CaixaBank

Claves para la sesión de este miércoles 24 de septiembre:

- El Ibex 35 cierra la sesión de este miércoles con una subida del 0,24% con la que alcanza los 15.194,6 puntos. Indra (+4,65%), Repsol (+3,13%) y CaixaBank (+1,48%) lideran los avances.

- Las principales bolsas europeas terminan la jornada con tendencia mixta.

- Destaca el tirón de la defensa europea. Las mayores alzas del sector son las de SAAB (+5,48%), Indra, Leonardo (+4,19%) y Rheinmetall (+3,22%).

- Las subidas tienen lugar después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya cambiado de postura al asegurar que Ucrania "está en condiciones" de ganar la guerra contra Rusia con el apoyo de Europa, además de recuperar el territorio ocupado por Moscú durante el conflicto.

- Los índices de Wall Street se giran a la baja. El Dow Jones pierde un 0,25%; el S&P 500, un 0,31% y el Nasdaq Composite, un 0,42%.

- El parqué neoyorquino cerró la sesión del martes en negativo, después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, interviniera en un foco económico.

- Powell mantuvo su tono cauto sobre bajadas de tipos en un contexto de debilitamiento del mercado laboral, pero con riesgos al alza sobre la inflación en los próximos trimestres por el efecto de los aranceles.

- Tras el cierre de Wall Street, Micron Technology dio a conocer los resultados de su cuarto trimestre fiscal, en el que ganó 3.200 millones de dólares. Las cuentas han superado las propias expectativas de la compañía y las de los analistas.

- En un día de escasas referencias macroeconómicas y empresariales, destaca el índice de clima empresarial de Alemania que elabora el instituto alemán IFO. Dicho índice ha caído en septiembre hasta los 89,7 puntos desde los 91,4 de agosto. Es su nivel más bajo desde mayo (89),

- El euro continúa peleando por hacerse de nuevo con los 1,18 billetes verdes en un intento por recuperar el terreno perdido la semana pasada.

- El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, evita su testeo al soporte de los 65 dólares y lucha por regresar a la resistencia de los 68,70.

- El oro continúa con su fortaleza y se acerca a los 3.800 dólares tras marcar nuevos máximos en el día de ayer.

- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, continúa goteando tras perder la media móvil de medio plazo y se acerca a su soporte de los 110.200 dólares.