Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 roza los 15.200 puntos con el tirón de Indra, Repsol y CaixaBank
Las compañías europeas de defensa suben con fuerza tras el cambio de opinión de Trump sobre la guerra de Ucrania.
- El Ibex 35 cierra la sesión de este miércoles con una subida del 0,24% con la que alcanza los 15.194,6 puntos. Indra (+4,65%), Repsol (+3,13%) y CaixaBank (+1,48%) lideran los avances.
- Las principales bolsas europeas terminan la jornada con tendencia mixta.
- Destaca el tirón de la defensa europea. Las mayores alzas del sector son las de SAAB (+5,48%), Indra, Leonardo (+4,19%) y Rheinmetall (+3,22%).
- Las subidas tienen lugar después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya cambiado de postura al asegurar que Ucrania "está en condiciones" de ganar la guerra contra Rusia con el apoyo de Europa, además de recuperar el territorio ocupado por Moscú durante el conflicto.
- Los índices de Wall Street se giran a la baja. El Dow Jones pierde un 0,25%; el S&P 500, un 0,31% y el Nasdaq Composite, un 0,42%.
- El parqué neoyorquino cerró la sesión del martes en negativo, después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, interviniera en un foco económico.
- Powell mantuvo su tono cauto sobre bajadas de tipos en un contexto de debilitamiento del mercado laboral, pero con riesgos al alza sobre la inflación en los próximos trimestres por el efecto de los aranceles.
- Tras el cierre de Wall Street, Micron Technology dio a conocer los resultados de su cuarto trimestre fiscal, en el que ganó 3.200 millones de dólares. Las cuentas han superado las propias expectativas de la compañía y las de los analistas.
- En un día de escasas referencias macroeconómicas y empresariales, destaca el índice de clima empresarial de Alemania que elabora el instituto alemán IFO. Dicho índice ha caído en septiembre hasta los 89,7 puntos desde los 91,4 de agosto. Es su nivel más bajo desde mayo (89),
- El euro continúa peleando por hacerse de nuevo con los 1,18 billetes verdes en un intento por recuperar el terreno perdido la semana pasada.
- El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, evita su testeo al soporte de los 65 dólares y lucha por regresar a la resistencia de los 68,70.
- El oro continúa con su fortaleza y se acerca a los 3.800 dólares tras marcar nuevos máximos en el día de ayer.
- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, continúa goteando tras perder la media móvil de medio plazo y se acerca a su soporte de los 110.200 dólares.
Los accionistas de Zegona autorizan la liberación de casi 1.230 millones para pagar dividendos
Los accionistas de Zegona han dado su visto bueno a la liberación de casi 1.230 millones de euros, que se destinarán a pagar dividendos o recomprar acciones de propias. De ahí, que puedan usarse para devolver los 900 millones de euros que el grupo Vodafone le prestó para acometer la compra de su negocio en España por 5.000 millones de euros.
Esta cantidad se consideraba hasta ajora capital no distribuible y procede de la prima de emisión de acciones.
La iniciativa ha recibido el apoyo del 99,99% de los votos en la junta general de accionistas de Zegona celebrada este miércoles. No obstante, para su uso todavía tiene que obtener algunas autorizaciones legales, que la compañía espera recibir como tarde el 31 de octubre de este año.
María Dorronsoro, nueva directora general adjunta del Servicio Jurídico de la CNMV
María Dorronsoro Alberdi ha sido nombrada nueva directora general adjunta del Servicio Jurídico y vicesecretaria del
Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV).
Dorronsoro Alberdi es abogada del Estado y hasta ahora ha ejercido como jefa del área de Coordinación de asuntos contencioso-administrativos de la Subdirección General de Coordinación y Apoyo a los Servicios Contenciosos de la Dirección General de lo Contencioso de la CNMV.
Según indica la entidad en un comunicado, se ha encargado de la coordinación de los asuntos más relevantes defendidos
por la Abogacía del Estado en la jurisdicción contencioso-administrativa en todo el territorio nacional y en todas las ramas del derecho administrativo.
También ha sido vocal del Consejo Rector del Organismo Autónomo Parque Móvil del Estado y coordinadora del Convenio de Asistencia Jurídica entre la Abogacía General del Estado y la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC).
Además, ha sido abogada del Estado jefe en la Comunidad Autónoma de Madrid y ha dirigido, coordinado y organizado dicha unidad, que asume todos los procedimientos ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid o ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Así cierra el Ibex 35
Otra pequeño avance, pero sin hacerse con la resistencia de los 15.240 puntos.
Este nivel de precios deberá ser roto al alza para poder pensar que lo peor ya queda atrás.
Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Jornada alcista para el selectivo español, que registró una sucesión de mínimos y máximos crecientes hasta alcanzar un máximo intradía en los 15.244 puntos, desde donde se produjo un pequeño repliegue en los últimos minutos de la sesión.
El Ibex 35 intentó superar la barrera de los máximos de la jornada anterior, cuya superación impulsó una aceleración del movimiento.
A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español gana un 0,34% en los 15.220 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: Indra (+4,40%), Repsol (+3,11%) y Mapfre (+1,42%).
Las mayores caídas son para: Solaria (-1,86%), ACS (-1,59%) y Fluidra (-1,37%).
Encuesta de la Fed de Dallas anticipa precios estables de energía en 2025
Según la Dallas Fed, las compañías petroleras esperan que el gas natural Henry Hub cierre 2025 en 3,30 dólares por millón de BTU, mientras que el crudo West Texas Intermediate se sitúe en 63 dólares por barril.
Además, los costes entre las empresas de servicios petroleros aumentaron en el tercer trimestre de 2025 frente al segundo trimestre, reflejando presión en los gastos del sector.
-
Nuevos máximos intradía para el selectivo español
El Ibex 35 sube un 0,46% hasta los 15.244 puntos, alcanzando nuevos máximos intradía.
La mayoría de los valores del selectivo español avanzan, reflejando un intento claro de tomar el control y consolidar la tendencia positiva en la sesión.
-
Inventarios de crudo en EE. UU. muestran leves cambios
Los inventarios de petróleo crudo en Estados Unidos registraron una caída de 0,607 millones de barriles, frente a un pronóstico de aumento de 0,5 millones y la caída previa de 9,285 millones.
Por su parte, los inventarios en Cushing subieron 0,177 millones de barriles, tras el descenso anterior de 0,296 millones, reflejando movimientos moderados en las reservas de crudo del país.
-
Wall Street se mueve sin tendencia clara con Chevron y Walt Disney al alza
En estos momentos, los índices estadounidenses muestran movimientos mixtos: el Nasdaq-100 y el S&P 500 caen un leve 0,01%, mientras el Dow Jones de Industriales avanza un 0,11%.
Entre sus valores destacados, Chevron lidera las subidas con un 1,49%, seguida de Walt Disney (+1,21%) y Salesforce (+1,03%).
En la parte baja, Amgen retrocede un 1,64%, mientras Apple y Home Depot pierden un 0,67% y 0,40%.
-
Apollo Go de Baidu (+6,28%) logra la primera licencia de conducción autónoma en Dubái
La filial de Baidu, Apollo Go, ha obtenido la primera licencia para operar vehículos autónomos en Dubái y ha iniciado pruebas en carretera dentro de la zona urbana de la ciudad.
Este avance refuerza la expansión internacional de Baidu en el sector de la movilidad autónoma y su apuesta por soluciones de transporte inteligente en mercados estratégicos.
-
Ventas de viviendas nuevas en EEUU superan expectativas
En agosto, las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos alcanzaron las 800.000 unidades, por encima de las 664.000 del mes anterior y también superando el pronóstico de 650.000, reflejando un mercado inmobiliario más sólido de lo esperado.
-
Intel (+4,09%) publica un informe sobre inteligencia artificial con foco en su alianza con Trust Stamp
La tecnológica presentó un documento estratégico en el que detalla avances y aplicaciones de la IA, destacando su colaboración con Trust Stamp para soluciones de identidad digital seguras en distintos sectores.
-
El Ibex 35 gira al positivo y roza la cota de los 15.200 puntos
El índice español suma un 0,12% hasta los 15.187 puntos tras imponerse la presión compradora, lo que permite a los alcistas recuperar el control y acercar al selectivo a una referencia técnica clave de la sesión.
-
Así abre Wall Street
Hueco de apertura alcista para comenzar esta sesión de miércoles, aunque sin mucha fuerza.
-
El selectivo español aguanta en máximos intradía a la espera de la apertura americana
El Ibex 35 se mantiene prácticamente plano con una ligera caída del 0,02% en los 15.166 puntos, mientras los inversores contienen movimientos a la espera de la apertura estadounidense.
La intensidad de los alcistas deja abierta la posibilidad de girar al terreno positivo.
-
Samsung acelera en el mercado de PC gracias al tirón de la inteligencia artificial
El fabricante surcoreano es tercero en cuota de mercado en el segmento de portátiles con IA en España.
-
El Gobierno italiano estudia congelar la edad de jubilación en los 67 años
El Gobierno italiano está estudiando la posibilidad de congelar la edad de jubilación en los 67 años, lo que cuenta con el respaldo de la Liga de Matteo Salvini y los sindicatos, pero supondría tensionar el sistema de pensiones de un país con una deuda superior al 135%.
La ley actual vincula la jubilación con la esperanza de vida y contempla revisiones bianuales para mantener o elevar automáticamente la edad límite para dejar de trabajar. La última modificación se produjo en 2019, cuando subió cinco meses.
La medida obedecería al interés del Ejecutivo de la primera ministra, Georgia Meloni, por maximizar sus posibilidades electorales de cara a los comicios nacionales de 2027.
Además, la Liga, que forma parte de la coalición de Gobierno, es favorable a dejar intacta la edad de jubilación. En este sentido, el ministro de Finanzas, Giancarlo Giorgetti (Liga), ya apostó anteriormente por prorrogar los 67 años hasta 2029. Los sindicatos han dado también un espaldarazo a la propuesta.
Fuentes ministeriales han confirmado a 'Financial Times' que la medida aún está valorándose y que cualquier decisión final se tomará teniendo en cuenta "el panorama económico general".
-
Un dato interesante sobre el S&P 500
El S&P 500 acumula 107 sesiones sin una caída de al menos el 2 %, su racha más larga desde julio de 2024.
-
Permisos de construcción en EEUU caen menos de lo previsto
En agosto se concedieron 1,33 millones de permisos de construcción en EEUU, una cifra inferior a los 1,362 millones del mes anterior pero ligeramente por encima de los 1,312 millones esperados por el consenso del mercado.
-
El Ibex 35 está atrapado en un rango estrecho sin demasiada volatilidad
El selectivo español permanece lateralizado entre los 15.120 y los 15.167 puntos, sin lograr un movimiento tendencial claro en las últimas horas.
La presión bajista impide que regrese al terreno positivo y el índice se deja un 0,16% hasta los 15.146 puntos.
-
Bessent anticipa recortes agresivos de tipos y menor inflación en EEUU
El secretario del Tesoro, Bessent, señaló que Powell debió haber comunicado un recorte de 100-150 puntos básicos y se mostró confiado en una caída sustancial de la inflación, restando preocupación a la recesión.
Además, adelantó entrevistas en la Reserva Federal la próxima semana y concluyó que el auge de la inteligencia artificial aún debe evaluarse en su impacto económico.