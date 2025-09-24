Iberdrola activará nuevos objetivos alcistas si supera la barrera de los 15,90 euros

Jerome Powell ofreció ayer un discurso sin aclarar el rumbo de los tipos de interés, aunque destacó la complejidad de mantener el equilibrio entre inflación y mercado laboral. Al mismo tiempo, los últimos datos macroeconómicos aumentaron el temor a una ralentización del crecimiento y elevaron la incertidumbre sobre la política monetaria en EEUU.

En España, el Ibex 35 avanzó un 0,50% y cerró en los 15.158,2 puntos. Para la jornada de hoy, el mercado tendrá que asimilar las caídas de Wall Street. Así, el selectivo español deberá recuperar los 15.240 puntos, un hecho que nos hará pensar que la corrección ha terminado. Dentro de los valores de su composición, llama la atención la evolución de las acciones de Iberdrola.

La compañía defensiva reúne hoy miércoles 24 de septiembre a los inversores en Londres con motivo de su Capital Markets Day. Durante el encuentro dará a conocer la revisión de su Plan estratégico 2024-2026 y las proyecciones para los próximos ejercicios.

La empresa que dirige Ignacio Sánchez Galán afronta la cita con la mejor valoración de su historia, situada en 16,77 euros, mientras sus títulos rondan los 15,65 euros, lo que refleja un potencial recorrido al alza estimado del 6,34% por parte de los analistas y casas de análisis.

La utility, que es la tercera firma con mayor valor del Ibex 35, ha decidido rotar sus prioridades hacia el negocio de redes, menos amenazado por las nuevas dinámicas impuestas por el presidente de Estados Unidos.

Con este telón de fondo, Iberdrola trata de seducir a los inversores. Además, si analizamos los títulos de Iberdrola desde el punto de vista técnico, observamos un activo muy atractivo, puesto que se aprecia una sucesión de mínimos y máximos crecientes iniciada en octubre de 2023, muy cerca de la zona de los 9 euros por acción.

Evolución de las acciones de Iberdrola Eduardo Bolinches Tradingview

Este impulso alcista ha permitido a Iberdrola avanzar de forma consistente en una estructura técnica que siempre ha venido acompañada de su directriz alcista, la cual ha respetado en todo momento. Además, el conjunto de sus tres medias móviles más representativas, como son la de 50, 100 y 200 periodos, también han acompañado al precio, favoreciendo apoyos dinámicos que la eléctrica ha sabido aprovechar en cada momento.

Si nos centramos en lo ocurrido en los últimos tres meses, observamos que Iberdrola ha continuado su repunte hasta marcar unos máximos históricos en la jornada del pasado 22 de agosto, en niveles intradiarios de 16,785 euros por acción. Aunque justo en esa sesión, el valor dibujó una figura denominada "Estrella del Atardecer" con implicaciones bajistas.

A partir de ese momento, Iberdrola ha iniciado una fase de ajuste en la que, si tenemos en cuenta los mínimos alcanzados durante la semana pasada, la caída ha sido de cerca del 9%, fruto de la gran sobrecompra que acumulaban sus títulos y también de una purga del mercado que podría favorecer el posterior desarrollo positivo de sus acciones a muy corto plazo.

En este sentido, y tras el apoyo del valor en la zona de los 15,35 euros, que además coincide con su directriz alcista o zona de soporte creciente, los títulos de Iberdrola están protagonizando un interesante rebote técnico que enfrenta al valor a zonas de resistencia y control muy relevantes, cuya superación abriría paso a un nuevo proceso de recuperación.

De esta forma, en el momento en que veamos a Iberdrola superar la zona de los 15,90 euros por título, que es su resistencia horizontal más importante en estos momentos y además también es el 38,20% de su retrocesión proporcional de Fibonacci al último proceso bajista, en ese instante se generará una interesante señal de entrada que permitirá introducir una orden de compra con objetivos bastante ambiciosos.

El primero de ellos se encuentra en los 16,05 euros por acción, que se corresponde con el 50% de esta retrocesión proporcional, y como último objetivo la zona de los 16,22 euros, correspondiente al último nivel de retorno proporcional.

Si finalmente se decide seguir esta estrategia y entrar por encima de los 15,90 euros, se deberá establecer una orden de protección en la pérdida de la zona de los 15,76 euros, que coincide con el paso de su media móvil de 50 periodos, la cual en estos momentos está tratando de superar al alza.