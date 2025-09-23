Las posibilidades de éxito de la opa de BBVA a Sabadell "son limitadas" a pesar de que la prima entra en terreno positivo

BBVA mejora su oferta por Sabadell y obliga a los analistas a ajustar sus perspectivas sobre la opa. En líneas generales, los expertos creen que las posibilidades de éxito siguen siendo "limitadas" a pesar de que la prima de la operación ha entrado en terreno positivo por primera vez desde principios de año.

Algunos de ellos sí creen que la operación tiene más probabilidades de salir adelante tras el ajuste de la ecuación de canje, aunque dudan de que la aceptación llegue al 50%.

BBVA informó a primera hora del lunes de que mejoraba el precio de la opa un 10%. La entidad azul ofrece ahora una acción propia por cada 4,8376 títulos de Sabadell sin ningún aporte en efectivo.

El banco presidido por Carlos Torres ha eliminado la parte en metálico con el objetivo de suprimir el impacto fiscal de acudir a la opa para aquellos accionistas que tengan plusvalías y que tributen en España, siempre y cuando la aceptación supere el umbral del 50%.

La entidad también ha renunciado a introducir nuevas modificaciones en el precio y a extender el plazo de aceptación, que tendrá una duración de 30 días.

Esta es la cuarta vez que BBVA modifica la operación de canje desde que lanzó la opa por Sabadell.

La oferta inicial fue de una acción de BBVA por cada 4,83 títulos de la entidad vallesana. Los tres ajustes posteriores, que sí incluían una parte en efectivo, se produjeron a consecuencia del reparto de dividendos.

Con esta nueva oferta, y después de que Sabadell cayera el lunes en bolsa un 3,92% y de que BBVA retrocediera un 2,65%, la prima de la operación se sitúa en terreno positivo. Roza el 3% tras haberse situado en el -14,5% a finales de julio.

Tomando como referencia el precio al que ambos bancos cerraron la sesión bursátil del lunes, BBVA valora a Sabadell en casi 17.800 millones de euros.

La cuantía supera en unos 500 millones la capitalización de la entidad de origen catalán.

Ahora, tanto el consejo de administración de Sabadell como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) deben pronunciarse sobre la nueva oferta antes de que pueda avanzar el proceso de la opa.

Rechazo de Sabadell

"El consejo de Sabadell, fiel a su rechazo inicial, se reunirá en cinco días tras la aprobación de la CNMV para emitir una nueva recomendación, probablemente manteniendo su postura de infravaloración del banco de origen catalán", explica Gustavo Martínez, profesor de Finanzas de la Universidad Francisco Marroquín.

Comparte opinión con los expertos de Metagestión quienes añaden que, a pesar de la mejora, "las posibilidades de éxito son limitadas".

Martínez también pone el foco en el compromiso de BBVA de no realizar más mejoras ni extender el plazo de aceptación, "lo que presiona a los inversores a decidir rápido, con BlackRock (5,8%) y otros grandes como posibles aliados clave".

Para Antonio Castelo, analista de iBroker, la nueva oferta lanzada por BBVA "sigue siendo insuficiente". "Con los precios de cierre del viernes, apenas supone una valoración de 3,39 euros por acción de Sabadell", subraya.

Y añade que la prima, a pesar de la mejora, se mantiene "muy por debajo del 30% que la dirección del banco catalán considera imprescindible para tomarse la operación en serio". Opina que el porcentaje debería situarse entre el 10% y el 20% para atraer a los accionistas de Sabadell.

Castelo advierte, además, de que "desde la perspectiva de BBVA, la mejora plantea dudas aún mayores". El mismo experto explica que "el canje en acciones implica una dilución significativa para sus accionistas, que no recibirán beneficios inmediatos en términos de rentabilidad".

Se refiere a que "el Gobierno ha dejado claro que cualquier integración operativa se retrasará varios años". Es decir, "las sinergias de costes, que suelen ser la gran justificación en este tipo de movimientos, no podrán materializarse a corto plazo".

Sí reconoce que "da algo más de posibilidades" a la operación, a pesar de considerar que la mejora llevada a cabo por BBVA "es más cosmética que real".

Más posibilidades

Otros analistas sí valoran de forma más positiva la revisión de la oferta. Es el caso de los analistas de XTB, quienes creen que la mejora "supone un golpe en la mesa de BBVA". Subrayan que el atractivo de la operación "es ahora mucho mayor para el accionista de Sabadell".

Creen que "incrementará el número de accionistas que aceptarán la opa", aunque siguen "teniendo dudas del sentido global de la operación por el veto de la fusión durante los primeros años y los múltiplos a los que se realiza la opa".

La firma estadounidense de inversión KBW recomienda a los accionistas de Sabadell acudir a la opa al estimar que la oferta ha sido positiva para la cotización de la entidad.

Subrayan que las acciones de Sabadell han subido más de un 71% en lo que va de año, mientras que el índice que recoge la evolución de las principales entidades de la eurozona ha repuntado algo menos de un 60% en el mismo plazo.

"La eliminación del componente en efectivo aumenta la probabilidad de aceptación por parte de minoristas", añaden. Estiman que los pequeños inversores poseen aproximadamente el 40% de Sabadell.

Los analistas de RBC Capital Markets afirman que "la oferta revisada es justa, no del todo inesperada y lo suficientemente atractiva para que la mayoría de los accionistas de Sabadell la acepten".

Sin embargo, advierten de que "aún existe el escenario potencial de una opa obligatoria en efectivo (como parte de una eventual nueva oferta separada), si el nivel de aceptación se situase en el rango de entre el 30% y el 50%".

Se refieren a que en España, la normativa obliga a lanzar una opa por el 100% del capital cuando se alcanza o supera el 30% de los derechos de voto, o cuando se obtiene el control efectivo de la sociedad, como podría ser el caso de controlar la mayoría del consejo de administración.

Aunque no el 50%

Ese podría ser el escenario al que se encamina la operación. Los expertos de Metagestión entienden que "las probabilidades de éxito de la operación son limitadas, y que el nivel de aceptación del 50,01% sigue siendo difícil de alcanzar".

Según sus estimaciones, la mejora sobre el beneficio por acción para los accionistas de Sabadell no compensaría la pérdida de aproximadamente un 20% en dividendos que la entidad repartirá entre 2025 y 2027.

Ponen el foco en la distribución extraordinaria prevista de 0,5 euros por acción por parte de Sabadell tras la venta de su filial británica TSB.

Para los expertos de XTB, "la propuesta asegura a BBVA alcanzar al menos el 30% de Sabadell" pero tienen dudas de que la aceptación llegue al 50%.