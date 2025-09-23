Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una continuidad del rebote del mercado

Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este martes.

El selectivo español comienza la semana tras el vencimiento de futuros y opciones del viernes pasado con correcciones a la espera de ver si las ventas van a ir a más o no.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense no duda tras su vencimiento alcista y continúa subiendo marcando nuevos máximos históricos.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

¿En qué deberías invertir según tu edad?:



1) Acciona: El valor se encuentra lateralizado por lo que vamos a entrar en él si vemos que se hace con los 170,60 euros en base cierres colocando una orden de protección si pierde los 163,60 euros en base cierres.

2) Técnicas Reunidas: El valor ha conseguido marcar nuevos máximos por lo que de cerrar hoy por encima de los 25,70 euros entraremos en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 23,90 euros en base cierres.

3) Santander: El valor marca nuevos máximos históricos por lo que hemos entrado al ver un segundo cierre por encima de los 8,37 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 8,44 euros en base cierres.

4) Ferrovial: El valor ha respetado la media móvil de medio plazo y al hacerse con los 46,26 euros, hemos entrado en él colocando una orden de protección que subimos hasta una pérdida de los 48,22 euros en base cierres.