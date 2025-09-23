Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,5%) se acerca a los 15.200 puntos pendiente de Powell
Es importante que el selectivo no pierda el triple cero psicológico.
LAS CLAVES
- 17:40 Así cierra el Ibex 35
- 15:47 La actividad en servicios de EEUU pierde fuelle y baja a 53,9 puntos
- 15:46 El PMI manufacturero de EEUU cae a 52 en septiembre
- 15:36 Así abre Wall Street
- 10:04 Analizamos el comportamiento de las acciones de Acciona Energía
- 09:05 Así abre el Ibex 35
- 08:41 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 07:55 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:33 Claves para la sesión de hoy
Claves para la sesión de este martes 23 de septiembre:
- El Ibex 35 sube un 0,5% y alcanza los 15.158 puntos al cierre de la sesión de este martes.
- Las principales bolsas europeas cierran en positivo. Los avances van del 0,05% y el 0,7%.
- En Wall Street, el Dow Jones sube un 0,21% tras marcar nuevos máximos históricos rumbo a los 46.700 puntos. Al mismo tiempo, el S&P 500 cede un 0,15% y el Nasdaq Composite, un 0,32%.
- La actividad del sector privado de la eurozona ha mejorado en septiembre, según sugiere el índice compuesto PMI, que ha subido hasta los 51,2 puntos desde los 51 de agosto. Es su nivel más alto en 16 meses.
- La actividad del sector privado de Estados Unidos se desaceleró en septiembre hasta los 53,6 puntos desde los 54,6 enteros registrados en agosto.
- El presidente de la Fed, Jerome Powell, participará en una conferencia sobre expectativas económicas. Se espera que mantenga el tono cauto sobre las bajadas de tipos.
- Stephen Miran, gobernador de la Fed nombrado por Trump, afirmó el lunes que la política monetaria actual es muy restrictiva y abogó por tipos 200 puntos básicos más bajos que los actuales.
- Una vez concluya la sesión en Wall Street, Micron Technology publicará los resultados correspondientes a su cuarto trimestre fiscal. Esta compañía es una de las que más se ha beneficiado en su comportamiento bursátil reciente del interés de muchos inversores por todo lo relacionado con la IA.
- El euro pelea por hacerse de nuevo con los 1,18 billetes verdes en un intento por recuperar el terreno perdido la semana pasada.
- El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, continúa goteando a la baja hacia la zona de soportes en torno a los 65 dólares.
- El oro marca nuevos máximos por encima de los 3.750 dólares por onza.
- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, pierde el soporte creado por la media móvil de medio plazo y pierde los 113.000 dólares.
Así cierra el Ibex 35
Frenan las caídas y salvamos los 15.000 puntos.
Ibex 35, ganadores y perdedores de la sesión
Sesión de rebote para el selectivo español, que se recuperó de forma intensa desde los mínimos intradía situados en la zona de 15.091 puntos. A medida que avanzaba la sesión, se formó una estructura de mínimos y máximos crecientes, mostrando un comportamiento claramente alcista.
El índice incluso logró acercarse a la zona de 15.200 puntos. La sensación intradiaria fue positiva y las ganancias actuales rozan los 100 puntos desde el cierre de la sesión de ayer.
A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español logra alcanazar nuevos máximos intradiarios, aunque cotiza ligeramente por debajo de ellos con una subida del 0,57% en los 15.179 puntos.
El podio de ganadores está compuesto, en esta ocasión, por: Repsol (+3,27%), Grifols (+2,29%) y ArcelorMittal (+2,16%).
Las mayores caídas son para: Telefónica (-0,68%), Sacyr (-0,56%) y Bankinter (-0,35%).
Boeing lidera el avance en el Dow Jones de Industriales mientras Amazon retrocede
En la sesión actual y si echamos la mirada al índice americano Dow Jones de industriales veremos que Boeing se sitúa al frente de las ganancias con un alza del 2,54%, seguido de UnitedHealth con un 2,42% y Chevron con un 2,38%.
En el lado opuesto, Amazon registra la mayor caída con un 2,19%, mientras Nvidia pierde un 2,05% y Walmart un 1,23%.
Bostic (Fed) señala incertidumbre en el mercado laboral
La miembro de la Reserva Federal, Bostic, apuntó que la desaceleración del mercado laboral refleja factores de oferta y demanda, y que muchas empresas no están contratando ni despidiendo debido a la incertidumbre.
Señaló que la interpretación de los mercados laborales es compleja en este momento.
Además, indicó que la tasa real neutral se sitúa alrededor del 1,25% y podría estar aumentando, algo que considera positivo para la economía.
Trump acusa a China e India de financiar la guerra de Rusia y advierte
El presidente Trump afirmó que China e India son los principales financiadores del conflicto ruso a través de la compra de petróleo.
Además, advirtió que Estados Unidos está preparado para imponer una fuerte ronda de aranceles si Rusia no avanza hacia un acuerdo, y subrayó que Europa debería aplicar medidas equivalentes para que tengan efecto.
Trump anunció que discutirá hoy estos asuntos con líderes europeos y reiteró su intención de poner fin al desarrollo de armas biológicas y nucleares.
El euro consolida tras el repunte y cotiza cerca de 1,18 dólares
La moneda única mantiene los niveles alcanzados tras apoyarse en el soporte de 1,1730 dólares en la sesión de ayer.
Hoy registra una ligera caída del 0,04% hasta los 1,1796 dólares, manteniéndose aún lejos de los máximos de la semana pasada, que superaron los 1,19, en un contexto de estabilidad relativa frente al dólar.
El selectivo español ajusta y se acerca a los 15.120 puntos
La presión de los bajistas se intensifica, acercando al índice español a la zona de los 15.120 puntos, aunque mantiene un avance del 0,23%, equivalente a 34 puntos desde el cierre de ayer.
El rebote parcial aún permite al selectivo permanecer en terreno positivo, mientras los inversores siguen atentos a la evolución de la sesión.
Crecimiento combinado de EEUU se modera con el PMI compuesto en 53,6
El PMI compuesto adelantado, que engloba manufacturas y servicios, se situó en 53,6 puntos, por debajo de la previsión de 54 y del dato previo de 54,6.
Aunque sigue en zona de expansión, el indicador refleja una desaceleración en el ritmo de crecimiento económico.
La actividad en servicios de EEUU pierde fuelle y baja a 53,9 puntos
El índice adelantado de servicios se situó en 53,9, por debajo de lo esperado y del dato previo, aunque sigue en terreno expansivo.
La moderación apunta a un ritmo de crecimiento más contenido en el sector.
El PMI manufacturero de EEUU cae a 52 en septiembre
El indicador adelantado del sector manufacturero en Estados Unidos se situó en 52,0 puntos, por debajo de la previsión de 52,2 y del dato anterior de 53,0.
Aunque se mantiene en zona de expansión, el retroceso refleja una ligera pérdida de impulso en la actividad industrial.
Así abre Wall Street
Apertura bajista inmediatamente cerrada para seguir subiendo.
Bowman (Fed) pide recortes más rápidos
La miembro de la Reserva Federal advirtió sobre la debilidad del mercado laboral y señaló que la política monetaria podría necesitar ajustes más rápidos si los riesgos se confirman.
Considera que el último recorte de tipos es solo un primer paso hacia una tasa más neutral y subrayó la importancia de que el comunicado incluyera una orientación hacia más recortes.
Insistió en que, si el empleo sigue deteriorándose, será necesario acelerar el ritmo de bajadas para evitar que la Fed quede por detrás de la curva.
Atención a lo que dice UBS: Madrid y Dubái registran el mayor aumento en el riesgo de burbuja inmobiliaria
Madrid y Dubái registran el mayor aumento en el riesgo de burbuja inmobiliaria, según un estudio realizado por UBS, que analiza los precios de la vivienda en más de una veintena de grandes ciudades del mundo.
Los futuros americanos ya cotizan en verde
Tras las dudas iniciales que hemos visto durante toda la mañana, los futuros americanos cotizan ya en positivo.
Las alzas son moderadas, con avances del 0,02% en el tecnológico Nasdaq 100 y en el S&P 500, y algo mayores en el Dow Jones Industrial, que suma un 0,17%, anticipando una apertura alcista en Wall Street esta tarde.
Nuevo ajuste intradiario que encaja en un entorno de rebote
El selectivo español experimenta una corrección desde los máximos intradiarios, aunque mantiene una estructura de mínimos y máximos ascendentes en la sesión.
A pesar del ajuste, el índice conserva alzas del 0,30% con la mayoría de sus valores en terreno positivo, lo que refuerza el tono constructivo del mercado.
Los precios de la vivienda en Canadá se estabilizan en agosto
El índice de precios de viviendas nuevas permaneció sin cambios en agosto con una variación del 0,0%, en línea con la estabilización del sector.
El dato mejora respecto al retroceso del 0,1% registrado en el mes anterior, lo que sugiere cierta contención en las presiones sobre el mercado inmobiliario canadiense.
El déficit por cuenta corriente en EEUU se reduce en el segundo trimestre
La balanza por cuenta corriente estadounidense registró un déficit de 251,3 billones de dólares en el segundo trimestre, por debajo de los 259,0 billones esperados y claramente mejor que los 439,8 billones del periodo anterior.
La cifra refleja una moderación en los desequilibrios externos del país.
El selectivo español marca nuevos máximos intradía con Grifols y Repsol tirando al alza
El selectivo avanza un 0,58% hasta los 15.182 puntos, lo que supone 88 puntos más respecto al cierre previo, y mantiene un ritmo sostenido de subidas.
En la parte alta de la tabla destacan Grifols y Repsol, ambos con alzas superiores al 2%, consolidándose como los principales impulsores del índice.
El movimiento refleja fortaleza compradora y mantiene al Ibex 35 en zona de máximos intradía.
El déficit comercial sube un 53% hasta julio, pese al récord de exportaciones
El déficit comercial se situó en los siete primeros meses del año en 29.122 millones de euros, lo que supone un aumento del 53% respecto al saldo negativo de 19.036 millones del mismo periodo de 2024, según el Informe Mensual de Comercio Exterior del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa
El Ibex 35 reconquista los 15.150 puntos con Grifols (+2,05%) al frente
El selectivo español rebota de forma sostenida desde los 15.108 puntos y consolida una subida del 0,36%, recuperando terreno perdido en la sesión.
Grifols lidera las ganancias gracias a un avance destacado del 2,05%, seguida de Repsol que suma cerca del 2% y Puig Brands con un 1,48%.
Telefónica se sitúa en la parte baja de la tabla como el valor más penalizado.