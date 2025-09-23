Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,5%) se acerca a los 15.200 puntos pendiente de Powell

Claves para la sesión de este martes 23 de septiembre:

- El Ibex 35 sube un 0,5% y alcanza los 15.158 puntos al cierre de la sesión de este martes.

- Las principales bolsas europeas cierran en positivo. Los avances van del 0,05% y el 0,7%.

- En Wall Street, el Dow Jones sube un 0,21% tras marcar nuevos máximos históricos rumbo a los 46.700 puntos. Al mismo tiempo, el S&P 500 cede un 0,15% y el Nasdaq Composite, un 0,32%.

- La actividad del sector privado de la eurozona ha mejorado en septiembre, según sugiere el índice compuesto PMI, que ha subido hasta los 51,2 puntos desde los 51 de agosto. Es su nivel más alto en 16 meses.

- La actividad del sector privado de Estados Unidos se desaceleró en septiembre hasta los 53,6 puntos desde los 54,6 enteros registrados en agosto.

- El presidente de la Fed, Jerome Powell, participará en una conferencia sobre expectativas económicas. Se espera que mantenga el tono cauto sobre las bajadas de tipos.

- Stephen Miran, gobernador de la Fed nombrado por Trump, afirmó el lunes que la política monetaria actual es muy restrictiva y abogó por tipos 200 puntos básicos más bajos que los actuales.

- Una vez concluya la sesión en Wall Street, Micron Technology publicará los resultados correspondientes a su cuarto trimestre fiscal. Esta compañía es una de las que más se ha beneficiado en su comportamiento bursátil reciente del interés de muchos inversores por todo lo relacionado con la IA.

- El euro pelea por hacerse de nuevo con los 1,18 billetes verdes en un intento por recuperar el terreno perdido la semana pasada.

- El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, continúa goteando a la baja hacia la zona de soportes en torno a los 65 dólares.

- El oro marca nuevos máximos por encima de los 3.750 dólares por onza.

- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, pierde el soporte creado por la media móvil de medio plazo y pierde los 113.000 dólares.