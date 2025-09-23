Acciona Energía se juega el cambio de tendencia en la superación de los 23 euros

El entusiasmo en torno a la inteligencia artificial y la expectativa de que en EEUU puedan llegar recortes de tipos, a pesar de las señales dispares de la Fed —con Powell interviniendo hoy—, sostienen el interés por la renta variable.

El Ibex 35 cedió ayer un 1,17% y terminó en los 15.082 puntos. Este martes intenta aferrarse a la referencia de los 15.000 puntos y consolidarse por encima de esa cota para evitar terminar la semana en negativo. Examinando los valores de su composición, destaca el sector de las renovables, con subidas interesantes para Acciona Energía en los primeros intercambios.

Hay varios factores que están favoreciendo un repunte de los títulos de Acciona Energía. El primero de ellos es que la eólica ha alcanzado un acuerdo para desprenderse de su participación mayoritaria del 65% en el parque eólico Chiripa, situado en la provincia de Guanacaste (Costa Rica). El comprador es Ecoenergía, actual socio minoritario con el 35% del proyecto, que pasará a controlar en solitario la instalación.

La venta encaja en la estrategia de rotación de activos que la energética ha intensificado en los últimos meses para reforzar su solidez financiera y cristalizar valor de mercado.

Además, otro hecho favorable es que Acciona Energía ha puesto en marcha la planta fotovoltaica Juna, de 412 MWp, en el estado de Rajastán, India. Formada por más de 750.000 módulos fotovoltaicos, Juna es el mayor proyecto de la empresa española en el país. Producirá 800 GWh de electricidad verde al año, suficiente para abastecer a 840.000 hogares, y evitará la emisión de 724.000 toneladas anuales de CO2.

Analizando los títulos de Acciona Energía bajo el punto de vista técnico, y si nos remontamos a lo ocurrido en el valor a partir del primer trimestre del ejercicio, situando los mínimos anuales alcanzados el 7 de abril en la zona de los 13,88 euros por acción, observamos un patrón y un comportamiento de rebote tras la última intensa fase de caída previa.

Este rebote se ha llevado por delante algunas resistencias horizontales importantes, como fueron en su momento los 18,42 euros por acción y también la zona próxima a los 22 euros por título, alcanzando los máximos anuales durante el mes de julio en los 25,64 euros.

Evolución de las acciones de Acciona Energía Eduardo Bolinches Tradingview

Tras alcanzar estos máximos anuales, el valor ha comenzado una fase de ajuste y goteo a la baja, que lo ha llevado a perder el primer nivel de retroceso proporcional Fibonacci a toda la gran subida anteriormente comentada, es decir, los 22,83 euros por acción.

Con posterioridad, el valor se ha dirigido a buscar su media móvil de 100 periodos y el siguiente nivel proporcional, que se encuentran en los 21,12 euros por acción, pero ha conseguido darse la vuelta un poco antes, mostrando algunos síntomas de agotamiento en la caída.

Con la de hoy es la segunda sesión consecutiva de avances, que incluso ha permitido a Acciona Energía abrir un pequeño hueco alcista, considerando el cierre de la sesión de ayer.

Así pues, y teniendo en cuenta la sucesión de máximos decrecientes propiciada por su actual ajuste correctivo, Acciona Energía se enfrenta a una zona de resistencia y control situada en las inmediaciones de los 23 euros por título.

Muy cerca de ahí confluyen tanto su resistencia horizontal como la directriz bajista o zona de resistencia decreciente, que deberá superar con la suficiente holgura para generar alguna señal de entrada que se pueda aprovechar. Además, la superación de este nivel permitiría al valor cambiar su tendencia de medio plazo de bajista a neutral o incluso alcista.

De este modo, y como referencia técnica importante, tenemos la zona de los 23 euros por título. Es bastante probable que esta resistencia acabe siendo superada en el muy corto plazo.

Por tanto, el hecho de que se produzcan dos cierres diarios consecutivos o uno semanal por encima de los 23 euros nos daría una primera pauta de acercamiento en el lado alcista, que permitiría introducir una orden de compra situando un primer objetivo en los 23,56 euros por acción y un segundo objetivo en los 24,16 euros por título.

Con el fin de minimizar riesgos, la correspondiente orden de protección, si finalmente se dan las condiciones para iniciar la estrategia planteada, la situaremos por debajo de la zona de los 22,65 euros por título, siempre en base cierres.