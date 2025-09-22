Warren Buffett vende toda su participación en BYD y las acciones de la compañía china caen un 3,3%

Las acciones de BYD registraron su mayor caída en tres semanas tras conocerse que la firma de inversión de Warren Buffett se ha deshecho de su participación en el fabricante chino de vehículos electrificados.

Los títulos cayeron un 3,35% en el índice bursátil de Hong Kong. Berkshire Hathaway se ha desprendido de la totalidad de su participación en BYD, según un informe de la CNBC publicado el domingo, que también citaba a un portavoz de la empresa estadounidense confirmando la noticia.

Una declaración de Berkshire Hathaway Energy, la filial que poseía las acciones de BYD, indicaba que el valor de la inversión era cero a 31 de marzo, según informa Bloomberg y recoge Europa Press.

La empresa de Buffett poseía las acciones desde hacía 17 años, habiendo comprado por primera vez 225 millones de acciones en septiembre de 2008. La acción se revalorizó más de un 4.500% desde el día anterior a la primera compra hasta el 31 de marzo de este año.

El holding del gurú de Wall Street, conocido como Oráculo de Omaha, empezó a invertir en BYD después de que Charlie Munger, socio comercial de Buffett desde hace muchos años y que compró las acciones con Li Lu, presidente de Himalaya Capital, recomendara la inversión.

Berkshire empezó a deshacerse de su participación a mediados de 2022, y la participación cayó por debajo del 5% el año pasado. Al superar ese umbral, la empresa estadounidense dejó de estar obligada por la Bolsa de Hong Kong a revelar futuras ventas.

"En la inversión en acciones, comprar y vender son prácticas normales", dijo Li Yunfei, director general de marca y relaciones públicas de BYD, en un post en la red social china Weibo el lunes.

"Estamos agradecidos a Munger y Buffett por su reconocimiento a BYD, y por sus 17 años de inversión, apoyo y compañía", añadió.