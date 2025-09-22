Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-1,17%) pierde los 15.100 puntos con el lastre de Sabadell y BBVA
Será importante ver qué rumbo toma el mercado tras el vencimiento del mes de septiembre.
LAS CLAVES
- 17:43 Así cierra el Ibex 35
- 15:35 Así abre Wall Street
- 09:57 Analizamos el comportamiento de las acciones del Banco Sabadell
- 09:09 Así abre el Ibex 35
- 09:00 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:38 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:58 BBVA mejora el precio de su opa hostil
- 07:26 Claves para la sesión de hoy
Claves para la sesión de este lunes 22 de septiembre:
- El Ibex 35 cierra la sesión de este lunes con una caída del 1,17%, hasta los 15.082 puntos.
- BBVA mejora un 10% su oferta sobre Banco Sabadell, pero elimina el metálico y pagará solo en acciones. BBVA cae un 2,65% y Sabadell, un 3,92%.
- Las principales bolsas europeas cierran el día en negativo, a excepción de la italiana y la británica, a la espera de nuevas referencias macroeconómicas.
- Wall Street registra tendencia mixta. El Dow Jones pierde un 0,01%; mientras que el S&P 500 suma un 0,12% y el Nasdaq Composite, un 0,27%.
- La cita más relevante de la semana es la publicación en EEUU del índice de precios del consumo personal, el PCE, de agosto, que tendrá lugar el viernes. Es la variante favorita de la Fed para medir la inflación.
- “Los inversores dan prácticamente por hecho que, si la inflación se mantiene a los niveles actuales, cercanos al 3%, la Fed volverá a bajar sus tasas de interés dos veces más en lo que resta de ejercicio: en octubre y diciembre”, señalan los analistas de Link Securities.
- El martes la consultora S&P Global dará a conocer en la eurozona, sus dos principales economías: Alemania y Francia, el Reino Unido y EEUU las lecturas preliminares de septiembre de sus índices adelantados de actividad sectoriales, los PMIs manufactureros y de servicios.
- El miércoles el instituto alemán IFO publicará sus índices de clima empresarial del mes de septiembre para Alemania.
- El jueves se dará a conocer en EEUU la lectura final del PIB del segundo trimestre de 2025. La anterior estimación arrojó un crecimiento del 3,3% respecto al mismo periodo del año anterior.
- Tal y como se esperaba, el Banco Popular de China (PBoC) ha mantenido sin cambios a niveles de mínimos históricos sus principales tasas de interés de referencia, la de a 1 año en el 3,0% y la de a 5 años en el 3,5%.
- El euro continúa recogiendo beneficios tras haber alcanzado los 1,1919 billetes verdes tras la decisión de la Fed el pasado miércoles y ahora se acerca a los 1,1700.
- El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, intenta regresar a la zona de la resistencia de los 67,70 dólares como paso previo para volver a la parte superior del rango.
- El oro marca nuevos máximos por encima de los 3.700 dólares por onza.
- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, pone a prueba el soporte que se configura con la media móvil de medio plazo que pasa por los 114.450 dólares.
Oracle releva a Safra Catz como CEO y opta por una bicefalia con Clay Magouyrk y Mike Sicilia al frente
Oracle ha comunicado este lunes el nombramiento de Clay Magouyrk y Mike Sicilia como co-consejeros delegados de la compañía en sustitución de Safra Catz, que llevaba ocupando dicho puesto en solitario desde 2014.
Según se desprende de la nota de prensa emitida, Catz pasará ahora a ser vicepresidenta ejecutiva del consejo de administración de la tecnológica estadounidense después de haber desempeñado las labores de CEO durante los últimos once años.
Magouyrk ocupaba el cargo de presidente de la división de infraestructura en la nube de Oracle hasta ahora, mientras que Sicilia era líder de la división industrial.
Así cierra el Ibex 35
Comenzamos la semana con correcciones.
Ibex 35, mejores y peores de la jornada
Sesión de caídas para el Ibex 35, que se fueron intensificando de forma paulatina a medida que avanzaba la jornada. Solo durante la primera hora se produjo un primer intento de reacción, cuando los alcistas intervinieron.
El resto de la sesión, las reacciones alcistas fueron muy tímidas, sin fuerza suficiente para cambiar la tendencia del día. El Ibex 35 se movió entre un máximo de 15.246 y un mínimo de 15.050 puntos.
A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español se deja un 1,47% en los 15.090 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: Indra (+4,61%), Acciona (+1,29%) y Mapre (+1,23%).
Las mayores caídas son para: Banco Sabadell (-3,43%), BBVA (-2,38%) y Telefónica (-2,37%).
Apple, IBM y Nike lideran las alzas del Dow Jones
En estos momentos, Apple encabeza las ganancias del Dow Jones con un 3,13%, seguida de IBM con un 1,94% y Nike con un 1,25%.
En el lado negativo, Boeing, que es el farolillo rojo de la sesión, registra la mayor caída del 1,82%, seguida de 3M que pierde un 1,02%, mientras que Procter&Gamble se deja un 1,01%.
-
El índice español cae hasta los 15.064 puntos, con un descenso del 1,63%. Indra lidera las alzas con subidas superiores al 4%, aunque la mayoría de los valores cotizan en rojo.
La presión vendedora domina la sesión, dejando al Ibex 35 lejos de los niveles de soporte de la jornada como han sido los 15.100 puntos.
TikTok trasladará operaciones en EEUU bajo supervisión de Oracle
Un funcionario de la Casa Blanca confirmó que el acuerdo de TikTok implicará mover sus operaciones en EEUU, con Oracle proporcionando supervisión de seguridad. El presidente Trump firmará una orden ejecutiva a finales de esta semana y se ampliará la pausa en la aplicación de sanciones.
La inversión combinará firmas estadounidenses y globales, con Oracle y Silver Lake entre los inversores. EE. UU. confía en resolver los obstáculos regulatorios y no prevé nuevas conversaciones con la delegación china.
El euro rebota frente al dólar tras tocar soporte clave
La moneda única recupera terreno tras tres sesiones consecutivas de caídas y se acerca al soporte de 1,1730 dólares, nivel que antes actuó como resistencia. La zona de 1,19 dólares sigue frenando los avances del euro.
En estos momentos, la divisa sube un 0,14% y cotiza en 1,1766 dólares, reflejando una reacción técnica de rebote tras la última fase correctiva.
Confianza del consumidor en la eurozona mejora ligeramente en septiembre
El indicador adelantado de confianza del consumidor en la eurozona se sitúa en -14,9, por encima del pronóstico de -15 y del dato previo de -15,5.
La ligera mejora refleja un moderado optimismo de los hogares europeos, aunque el sentimiento sigue en terreno negativo.
El Ibex 35 se mantiene por debajo de 15.100 puntos
El selectivo español cotiza bajo los 15.100 puntos y los alcistas no logran reaccionar con fuerza. El índice se mueve en un rango de 50 puntos desde hace casi tres horas.
La jornada se caracteriza por movimientos muy suaves, reflejando escasa presión compradora o vendedora en el mercado.
La caída, en estos instantes, es del 1,46%.
El boom inmobiliario de Dubai muestra sus primeros indicios de agotamiento
Aunque los precios en el emirato se han disparado, algunos analistas afirman que podría haber una corrección el próximo año.
-
Hueco de apertura bajista para comenzar la semana.
Bostic (Fed) descarta más recortes de tipos por ahora
El presidente de la Fed de Atlanta se mostró reacio a apoyar nuevos recortes en octubre al señalar que la inflación sigue por encima del 2%. Espera un único recorte en 2025 pese al debilitamiento del empleo.
Bostic proyecta que la inflación subyacente cierre el año en 3,1% y el desempleo en 4,5%. Además, advirtió que los aranceles y las restricciones a la inmigración podrían limitar el crecimiento laboral y mantener presiones sobre los precios.
El VIX se mantiene estable muy por debajo de los 20 puntos
El índice de volatilidad encadena semanas sin superar la zona clave de los 20 puntos desde principios de agosto. En estos momentos cotiza con un descenso del 3,94% en los 16,10 puntos.
El nivel actual refleja un mercado tranquilo y muy alejado de las condiciones propias de un escenario volátil.
El Ibex 35 resiste en la zona de los 15.100 puntos
El selectivo español sigue cotizando cerca de mínimos de la sesión y frena el goteo bajista en torno a los 15.100 puntos. A esta hora, el Ibex 35 pierde un 1,43% y se sitúa en los 15.095 puntos.
La presión vendedora encuentra apoyo técnico en este nivel, que de momento detiene el avance de los bajistas en la sesión.
El índice de precios de materias primas de Canadá cae un 0,6% en agosto
El indicador mensual retrocede un 0,6% frente al incremento del 1,2% registrado en el mes anterior y queda por debajo de la previsión del 0,3%.
La caída refleja un enfriamiento en la dinámica de precios de las materias primas en Canadá, lo que puede moderar las presiones inflacionarias en la economía.
Horizon Genomics lidera el Mercado Continuo con subidas de doble dígito
En estos instantes, y si echamos la mirada al Mercado Continuo español, Horizon Genomics encabeza las alzas con un avance del 13,67%, seguida de Squirrel Media con un 5,88% y Nueva Expresión Textil que suma un 5,36%.
En el lado negativo, Neinor Homes cae un 4,03%, Lingotes Especiales pierde un 3,42% y Nicolás Correa retrocede un 2,93%.
La CNMV suspende el plazo de aceptación de la opa de BBVA sobre Sabadell
La CNMV ha suspendido el cómputo del plazo de aceptación de la opa de BBVA sobre Banco Sabadell, que estaba abierto entre el 8 de septiembre y el 7 de octubre. La decisión llega tras la solicitud de modificación presentada hoy por BBVA.
El supervisor comunicará el nuevo plazo una vez se resuelva la solicitud, en aplicación del artículo 31.4 del Real Decreto 1066/2007.
Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del Dow Jones de industriales antes de la apertura del mercado:
Nvidia: -0,61% en 175,60 dólares.
Apple: +0,59% en 246,95 dólares.
Microsoft: -0,62% en 514,70 dólares.
UnitedHealth: -1,13% en 332,88 dólares.
Amazon.com: -0,36% en 230,65 dólares.
JPMorgan: -1,69% en 309,46 dólares.
Boeing: -0,33% en 214,93 dólares.
Coca-Cola: -0,05% en 66,43 dólares.
Salesforce Inc.: -0,41% en 246,07 dólares.
Walt Disney: -1,05% en 112,57 dólares.
Indra lidera las subidas del Ibex 35 mientras Banco Sabadell encabeza las caídas
La mayoría de los valores del Ibex 35 cotizan en verde, con Indra avanzando cerca de un 4,5%. Le siguen Acciona con un 1,65% y Naturgy que suma un 1,12%.
En la parte baja, Banco Sabadell lidera las pérdidas con un 3,71%, seguido de BBVA con un 3,14% y Bankinter que cae un 2,37%, reflejando movimientos selectivos en el índice.
Los futuros americanos vienen en rojo
Los futuros de los principales índices americanos cotizan con signo negativo a esta hora adelantando una apertura al alza para la sesión de esta tarde.
Así cotizan:
Futuro del Dow Jones: -0,37% en 46.142 puntos.
Futuro del S&P 500: -0,29% en 6.645 puntos.
Futuro del Nasdaq 100: -0,34% en 25.540 puntos.