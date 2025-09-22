Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-1,17%) pierde los 15.100 puntos con el lastre de Sabadell y BBVA

Claves para la sesión de este lunes 22 de septiembre:

- El Ibex 35 cierra la sesión de este lunes con una caída del 1,17%, hasta los 15.082 puntos.

- BBVA mejora un 10% su oferta sobre Banco Sabadell, pero elimina el metálico y pagará solo en acciones. BBVA cae un 2,65% y Sabadell, un 3,92%.

- Las principales bolsas europeas cierran el día en negativo, a excepción de la italiana y la británica, a la espera de nuevas referencias macroeconómicas.

- Wall Street registra tendencia mixta. El Dow Jones pierde un 0,01%; mientras que el S&P 500 suma un 0,12% y el Nasdaq Composite, un 0,27%.

- La cita más relevante de la semana es la publicación en EEUU del índice de precios del consumo personal, el PCE, de agosto, que tendrá lugar el viernes. Es la variante favorita de la Fed para medir la inflación.

- “Los inversores dan prácticamente por hecho que, si la inflación se mantiene a los niveles actuales, cercanos al 3%, la Fed volverá a bajar sus tasas de interés dos veces más en lo que resta de ejercicio: en octubre y diciembre”, señalan los analistas de Link Securities.

- El martes la consultora S&P Global dará a conocer en la eurozona, sus dos principales economías: Alemania y Francia, el Reino Unido y EEUU las lecturas preliminares de septiembre de sus índices adelantados de actividad sectoriales, los PMIs manufactureros y de servicios.

- El miércoles el instituto alemán IFO publicará sus índices de clima empresarial del mes de septiembre para Alemania.

- El jueves se dará a conocer en EEUU la lectura final del PIB del segundo trimestre de 2025. La anterior estimación arrojó un crecimiento del 3,3% respecto al mismo periodo del año anterior.

- Tal y como se esperaba, el Banco Popular de China (PBoC) ha mantenido sin cambios a niveles de mínimos históricos sus principales tasas de interés de referencia, la de a 1 año en el 3,0% y la de a 5 años en el 3,5%.

- El euro continúa recogiendo beneficios tras haber alcanzado los 1,1919 billetes verdes tras la decisión de la Fed el pasado miércoles y ahora se acerca a los 1,1700.

- El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, intenta regresar a la zona de la resistencia de los 67,70 dólares como paso previo para volver a la parte superior del rango.

- El oro marca nuevos máximos por encima de los 3.700 dólares por onza.

- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, pone a prueba el soporte que se configura con la media móvil de medio plazo que pasa por los 114.450 dólares.