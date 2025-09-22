Banco Sabadell se frena en los 3,40 euros y pone a prueba su media móvil de medio plazo

Tras la actuación de los bancos centrales y el nuevo recorte de tipos aplicado por la Reserva Federal de EE. UU., que impulsó a Wall Street a registrar máximos históricos, el foco vuelve a situarse en la macroeconomía. Los inversores seguirán de cerca los indicadores globales de ciclo y el PIB estadounidense.

El Ibex 35 terminó el viernes con una subida del 0,56%, hasta los 15.260,7 puntos. El índice español no consiguió consolidar los 15.300 puntos en la misma semana en la que la Fed anunció su rebaja de tipos de interés. Examinando los valores de su composición, destacó el comportamiento de las acciones del Banco Sabadell, que figuraron como las más bajistas a primera hora.

Uno de los motivos de mayor peso que ha provocado la caída del precio de sus acciones en la sesión de hoy es que BBVA, a pesar de haber decidido mejorar en un 10% su oferta por Sabadell, también modificó las características de la propuesta. La entidad vasca ofrecía hasta ahora una acción ordinaria de BBVA y 0,70 euros en efectivo por cada 5,5483 acciones ordinarias de Sabadell.

Ahora ha cambiado la naturaleza de la opa, de forma que la contraprestación pasará a ser enteramente en acciones ordinarias de nueva emisión de BBVA, a razón de una acción ordinaria de BBVA por cada 4,8376 acciones ordinarias de Banco Sabadell, eliminando el efectivo. Esto supone valorar a Sabadell en 3,39 euros por acción.

Pero cuidado, porque BBVA ha avisado que no habrá más mejoras en la oferta, renunciando a realizar nuevas revisiones de la contraprestación y sin ampliar el plazo previsto inicialmente.

Antes de la apertura de la sesión, el nuevo precio de la opa hostil ofrecía una mejora del 1,59%. Sin embargo, tras iniciarse la negociación, la mayor caída del Banco Sabadell frente a la de BBVA situó el canje en negativo, con unadiferencia del -3,28%.

Analizando el comportamiento de los títulos de Banco Sabadell bajo la lupa técnica, se observa que el banco ha protagonizado un ejercicio 2025 más que interesante, ya que ha desarrollado una pauta de mínimos crecientes que dejó dibujadas varias ondas alcistas que proyectaron sus títulos hacia resistencias horizontales importantes, superadas sin demasiados esfuerzos.

Evolución de las acciones de Banco Sabadell Eduardo Bolinches Tradingview

Durante este ejercicio, los títulos de Banco Sabadell acumulan una revalorización de más del 88% si tenemos en cuenta su cotización actual, encadenando cinco ejercicios de ganancias continuadas.

En su gráfico solamente se aprecia una caída significativa del precio durante el mes de abril, que rompió esa tendencia alcista como consecuencia de la caída del mercado de renta variable en su conjunto, fruto del cambio de la política arancelaria de Donald Trump. Una caída que la entidad catalana supo resolver y recuperar de forma rápida.

Con unos máximos históricos alcanzados durante el ejercicio 2007 en los 3,565 euros por acción, Sabadell cotiza muy cerca de ellos, mostrando síntomas de una gran fortaleza técnica.

Si nos centramos en el más riguroso corto plazo, se observa un comportamiento totalmente lateralizado entre la zona de los 3,16 euros por abajo y los 3,39 euros por arriba. Un lateral que viene desarrollándose desde principios del mes de agosto y que refleja un claro proceso de consolidación de niveles, aunque también de indefinición.

Es importante que el valor no pierda el soporte de los 3,16 euros, ya que en ese caso también cedería su media móvil de medio plazo, dando paso a un nuevo escenario correctivo hacia niveles inferiores. El siguiente soporte se sitúa en la zona cercana a los 3 euros.

Para compras especulativas, si nuestro pulmón financiero no permite asumir riesgos, solamente deberíamos entrar en la medida en que viéramos a Banco Sabadell cotizar por encima de los 3,40 euros de forma sostenida.

En caso contrario, la zona de los 3,16 euros es la más óptima para acometer alguna compra especulativa con baja exposición, como mucho un tercio de lo que acostumbremos a destinar a un valor de estas características, asociando una orden de protección de no más del 3% respecto al precio de entrada.