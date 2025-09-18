Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,32%) se queda sin los 15.200 puntos con el lastre de Aena

Claves para la sesión de este jueves 18 de septiembre:

- El Ibex 35 sube un 0,32%, hasta los 15.175 puntos, al cierre de la sesión de este jueves.. El índice ha superado los 15.200 enteros en el inicio de la jornada.

- Sánchez anuncia cerca de 13.000 millones de inversión en los aeropuertos de Aena para el periodo 2027-2031. El gestor aeroportuario lidera las caídas del selectivo al ceder un 5%.

- Las principales bolsas europeas aceleran. Los repuntes van del 0,7% al 1,5%.

- Los principales índices de Wall Street suben. El Dow Jones suma un 0,32%; el S&P 500, un 0,63%, y el Nasdaq Composite, un 1,08%. El S&P y el Nasdaq marcan nuevos máximos históricos.

- La Fed decidió el miércoles bajar los tipos de interés 25 puntos básicos, hasta el rango objetivo del 4% al 4,25%.

- "La reanudación de las bajadas de tipos se debe a la ralentización del mercado laboral: los crecientes riesgos a la baja sobre el empleo obligan a priorizar su mandato de empleo frente al de inflación", explican los analistas de Renta 4.

- La mayoría de los miembros de la Fed esperan dos nuevas bajadas de similar importe en 2025, una en la reunión de octubre y otra en la de diciembre. En 2026 ven una única rebaja de tipos.

- Este jueves son los miembros del Banco de Inglaterra quienes. No se espera que la institución toque las tasas de referencia tras haberlas recortado al 4% en agosto.

- El euro pierde los 1,18 dólares tras haber alcanzado los 1,1919 billetes verdes tras la decisión de la Fed. Ese es su nivel más alto en cuatro años.

- El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, regresa a la zona de la resistencia de los 67,70 dólares para testearla como soporte. Si funciona, deberíamos ver una nueva reacción alcista.

- El oro marcó ayer nuevos máximos históricos en una sesión muy volátil y ahora recoge beneficios, aunque sin salir del rango de contratación de la sesión de ayer.

- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, logra romper la resistencia de los 117.000 dólares.

- Mañana tendremos el importante cuádruple vencimiento de derivados sobre acciones e índices en los principales mercados financieros occidentales. La conocida como cuádruple hora bruja siempre incrementa la volatilidad en las bolsas.