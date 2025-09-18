Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,32%) se queda sin los 15.200 puntos con el lastre de Aena
La Fed deja paso al vencimiento de opciones y futuros del mes de septiembre.
LAS CLAVES
- 17:42 Así cierra el Ibex 35
- 15:42 Así abre Wall Street
- 14:31 La actividad manufacturera en Filadelfia repunta con fuerza en septiembre
- 14:30 Las solicitudes semanales de desempleo en EEUU caen a 231.000
- 13:01 Última hora: el Banco de Inglaterra mantiene tipos en el 4%
- 10:11 Analizamos el comportamiento de las acciones del Banco Santander
- 09:06 Así abre el Ibex 35
- 08:47 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:12 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:35 Claves para la sesión de hoy
Claves para la sesión de este jueves 18 de septiembre:
- El Ibex 35 sube un 0,32%, hasta los 15.175 puntos, al cierre de la sesión de este jueves.. El índice ha superado los 15.200 enteros en el inicio de la jornada.
- Sánchez anuncia cerca de 13.000 millones de inversión en los aeropuertos de Aena para el periodo 2027-2031. El gestor aeroportuario lidera las caídas del selectivo al ceder un 5%.
- Las principales bolsas europeas aceleran. Los repuntes van del 0,7% al 1,5%.
- Los principales índices de Wall Street suben. El Dow Jones suma un 0,32%; el S&P 500, un 0,63%, y el Nasdaq Composite, un 1,08%. El S&P y el Nasdaq marcan nuevos máximos históricos.
- La Fed decidió el miércoles bajar los tipos de interés 25 puntos básicos, hasta el rango objetivo del 4% al 4,25%.
- "La reanudación de las bajadas de tipos se debe a la ralentización del mercado laboral: los crecientes riesgos a la baja sobre el empleo obligan a priorizar su mandato de empleo frente al de inflación", explican los analistas de Renta 4.
- La mayoría de los miembros de la Fed esperan dos nuevas bajadas de similar importe en 2025, una en la reunión de octubre y otra en la de diciembre. En 2026 ven una única rebaja de tipos.
- Este jueves son los miembros del Banco de Inglaterra quienes. No se espera que la institución toque las tasas de referencia tras haberlas recortado al 4% en agosto.
- El euro pierde los 1,18 dólares tras haber alcanzado los 1,1919 billetes verdes tras la decisión de la Fed. Ese es su nivel más alto en cuatro años.
- El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, regresa a la zona de la resistencia de los 67,70 dólares para testearla como soporte. Si funciona, deberíamos ver una nueva reacción alcista.
- El oro marcó ayer nuevos máximos históricos en una sesión muy volátil y ahora recoge beneficios, aunque sin salir del rango de contratación de la sesión de ayer.
- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, logra romper la resistencia de los 117.000 dólares.
- Mañana tendremos el importante cuádruple vencimiento de derivados sobre acciones e índices en los principales mercados financieros occidentales. La conocida como cuádruple hora bruja siempre incrementa la volatilidad en las bolsas.
-
Así cierra el Ibex 35
Cierre en positivo en la jornada previa al vencimiento de futuros y opciones del mes de septiembre que tendremos mañana.
-
Ibex 35, ganadores y perdedores de la sesión
Jornada de gran indefinición para el Ibex 35, continuación de las dos últimas sesiones correctivas desde la zona de los 15.400 puntos, donde se registró cierto rechazo.
La sesión de hoy ha estado marcada por la volatilidad y la presión bajista, con un repunte intenso en los minutos previos y posteriores a la apertura de Wall Street que finalmente fue insuficiente, y el Ibex 35 no logró reconquistar los 15.200 puntos. Alcistas y bajistas lucharon durante gran parte de la sesión.
A falta de pocos minutos para que los índices europeos cierren sus puertas, el selectivo español suma un 0,06% en los 15.148 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: ArcelorMittal (+1,51%), Banco Santander (+1,36%) y ACS (+1,35%).
Los valores más bajistas son: Aena (-5,12%), Solaria (-1,87%) y Cellnex (-1,58%).
-
Intel y Nvidia mantienen fuertes subidas en Wall Street
Las acciones de Intel se disparan un 25,56% hasta 31,25 dólares, mientras que Nvidia avanza un 3,01% hasta 175,40 dólares por acción.
El sector tecnológico registra un tono claramente positivo, con los inversores apostando por compañías de semiconductores que siguen mostrando fortaleza en el mercado.
-
El Ibex 35 pierde fuelle y Aena acentúa su desplome
El Ibex 35 vuelve a ceder tras un repunte desde mínimos intradía y no logra cambiar de signo, con los bajistas dominando la sesión. ArcelorMittal y Banco Santander lideran las subidas, mientras que Aena se hunde más de un 5,5%, consolidándose como el farolillo rojo del índice.
La presión vendedora mantiene al selectivo en un escenario de debilidad.
-
El euro acumula dos sesiones de caídas y retrocede a 1,1776 dólares
El euro prolonga su repliegue frente al dólar tras haber tocado ayer los 1,19 en niveles intradía. La divisa común cede un 0,42% hasta 1,1776 dólares, encadenando su segunda sesión a la baja.
El movimiento encaja en una fase correctiva que, por ahora, no plantea riesgos de mayor calado.
-
Atención al bono a 10 años de EEUU repunta al 4,12%
Los rendimientos del Treasury a 10 años suben con fuerza hasta el 4,12%, tras haber caído por debajo del 4% la semana pasada.
El movimiento refleja un cambio en las expectativas del mercado sobre la política monetaria y la evolución económica, devolviendo presión a la renta fija estadounidense.
-
El índice principal de EEUU cae un 0,5% en agosto
El índice principal de la economía estadounidense retrocedió un 0,5% en agosto, por debajo del -0,2% esperado y tras el 0,1% registrado el mes anterior.
El dato refleja un debilitamiento de los indicadores adelantados y apunta a una posible moderación en el ritmo de crecimiento económico.
-
CAF modernizará el metro de El Cairo por más de 450 millones
CAF ha firmado tres contratos con el grupo público NAT, que desarrolla la red de metro en Egipto, para modernizar y mantener unidades en el metropolitano de El Cairo, por un importe que rebasa los 450 millones de euros.
-
Así abre Wall Street
Hueco de apertura alcista con el protagonismo de Intel.
-
El selectivo español espera la apertura americana en zona de mínimos intradía
El Ibex 35 aguarda la apertura de Wall Street en zona de mínimos intradía y amenaza con perforar los 15.100 puntos.
El goteo bajista se intensifica a lo largo de la sesión, reflejando pérdida de fuerza en el índice, que cede ya un 0,21% en un contexto de presión vendedora creciente.
-
ArcelorMittal, Banco Santander y ACS lideran las alzas del Ibex 35
En el Ibex 35, ArcelorMittal se coloca al frente de las subidas con un avance del 2,68%, seguido de ACS con un 0,85% y Banco Santander con un 0,84%.
En el lado contrario, Aena encabeza las pérdidas con un retroceso superior al 4%, mientras que Solaria cae cerca del 2%, reflejando la disparidad sectorial en la sesión.
-
Las solicitudes de desempleo en EEUU caen a 1,92 millones
Las peticiones continuadas de subsidio por desempleo en EEUU se reducen a 1,920 millones, por debajo de las 1,95 millones previstas y ligeramente por debajo de la cifra revisada de 1,927 millones.
El dato confirma la fortaleza del mercado laboral estadounidense, con menor presión en las ayudas al desempleo.
-
La actividad manufacturera en Filadelfia repunta con fuerza en septiembre
El índice manufacturero de la Fed de Filadelfia sube a 23,2 puntos en septiembre, muy por encima de los 1,7 puntos previstos y del -0,3 registrado previamente.
El dato refleja un notable impulso en la actividad industrial regional, señalando un inicio de trimestre más sólido para el sector.
-
Las solicitudes semanales de desempleo en EEUU caen a 231.000
Las nuevas peticiones de subsidio por desempleo en EEUU se reducen a 231.000, por debajo de las 241.000 esperadas y de las 264.000 de la semana anterior.
El dato apunta a un mercado laboral aún sólido, lo que podría influir en las próximas decisiones de la Reserva Federal.
-
Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del Dow Jones antes de la apertura del mercado:
Nvidia: +3,07% en 175,52 dólares.
Microsoft: +0,51% en 512,55 dólares.
Apple: +0,15% en 239,38 dólares.
Amazon.com: +0,55% en 232,90 dólares.
UnitedHealth: +0,78% en 344,30 dólares.
Salesforce Inc.: +0,81% en 242,21 dólares.
Nike: +1,88% en 73,67 dólares.
Boeing: +0,69% en 216,09 dólares.
JPMorgan: +0,83% en 311,75 dólares.
Caterpillar: +0,54% en 453,10 dólares.
-
Raventós Codorníu obtiene 44 millones de Ebitda en su ejercicio 2024-2025, un 13% más
Raventós Codorníu ha cerrado su ejercicio fiscal entre julio de 2024 y junio de 2025 con un Ebitda de 44 millones de euros, un 13% más interanual y el mayor de su historia, informa en un comunicado este jueves.
La bodega cerró el ejercicio con una facturación bruta de 232 millones de euros, un 3% más, y una facturación neta de 195 millones, un 4% más, mientras que el resultado neto estimado es de un 50% más que en el ejercicio anterior.
El consejero delegado de la empresa, Sergio Fuster, ha explicado que los resultados "reflejan la solidez" de la estrategia actual de la empresa.
Por regiones, el mercado español crece un 5,5% en ventas y evoluciona en positivo tanto en el canal hostelería (con un incremento del 5%) como en alimentación (+6%), mientras que el área internacional registra también un crecimiento del 6% (en moneda constante - venta neta).
-
El selectivo español pierde mínimos de la sesión
El Ibex 35 marca nuevos mínimos intradía en los 15.111 puntos, entrando en terreno negativo pese a que la mayoría de sus valores se mantienen en positivo.
La sesión refleja volatilidad y presión bajista sobre el índice, que busca estabilizarse tras los descensos recientes.
-
Asesor de la Casa Blanca ve crecimiento económico sin inflación y menciona recorte de tipos
El asesor senior de la Casa Blanca, Hassett, señala que la economía estadounidense parece experimentar crecimiento sin presiones inflacionarias, según declaraciones a CNBC.
Advierte que los metales de tierras raras podrían convertirse en un cuello de botella para la economía y considera que un recorte de tipos por parte de la Fed el miércoles sería un primer paso positivo para sostener la expansión económica.
-
Atención a Intel y Nvidia que se disparan en preapertura
Nvidia ha anunciado una inversión de 5.000 millones de dólares en Intel. Nvidia comprará acciones ordinarias de Intel a 23,28 dólares por acción, lo que supone un descuento del 6,5% respecto al precio de cierre del miércoles. El acuerdo tiene el objetivo de desarrollar conjuntamente chips para PC y centros de datos.
Intel sube un 16,47% en preapertura y Nvidia un 2,39%.
-
UBS nombra presidente de banca global a Javier Oficialdegui, quien regresa a España
El banquero, asesor clave de BBVA en la opa sobre Sabadell y actual director de banca de inversión en la entidad suiza, pasará de Londres a Madrid en 2026, asumiendo un papel más institucional de relación con clientes.