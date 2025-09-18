Banco Santander acelera y se aproxima a la zona de máximos históricos en 8,632 euros

Tras la decisión de la Reserva Federal de EEUU de recortar los tipos en 25 puntos básicos y adelantar la posibilidad de dos rebajas adicionales antes de final de año, los mercados procesan las palabras de Jerome Powell sobre las tensiones en el mercado laboral, que introdujeron dudas sobre la velocidad de futuros movimientos.

Con este escenario, los índices europeos experimentan subidas mientras que los futuros de Wall Street avanzan tras el cierre mixto de la víspera.

En cuanto al Ibex 35, que retrocedió ayer un 0,24% pero defendió los 15.100 puntos, la atención se dirigirá a la cuádruple hora bruja prevista para mañana. Examinando el comportamiento de los valores de su composición, destacamos la subida que están experimentando las acciones del Banco Santander.

Hay varios hechos destacados que están permitiendo que el valor lidere las alzas del Ibex 35 en los primeros intercambios de acciones. Y es que Banco Santander, a través de su plataforma Deva Capital, se ha asociado con el grupo Arora para comprar el hotel Novotel London West. Con esta operación, la entidad entra en el sector hotelero del Reino Unido.

Otro hecho importante para el valor es que Openbank, el banco 100% digital de Grupo Santander, sigue ampliando su oferta de productos, permitiendo a sus clientes operar con las principales criptomonedas que cotizan en el mercado. Desde hoy el banco permitirá comprar, vender o custodiar Bitcoin, Ether, Litecoin, Polygon y Cardano, junto con el resto de sus inversiones.

Si nos detenemos a analizar el valor bajo el punto de vista técnico, observamos un patrón muy alcista con una formación de mínimos y también de máximos crecientes que ha venido impulsando a los títulos de Banco Santander de forma constante desde la zona próxima a los 4,16 euros.

Este ejercicio 2025 está siendo muy favorable para sus acciones, puesto que en estos instantes ya lleva un 94,21% de revalorización en el año, que se añade al casi 24% de ganancia que logró en 2024 y al 40,53% que avanzó en 2023. De esta manera, Banco Santander se consolida como uno de los valores más alcistas de la Bolsa española.

Evolución de las acciones de Banco Santander Eduardo Bolinches Tradingview

En cuanto a indicadores técnicos, observamos que el conjunto de sus tres medias móviles más representativas también muestra un comportamiento alcista, destacando la media móvil de 50 periodos, que está sosteniendo el precio en el corto y en el medio plazo, sirviendo de apoyo y soporte dinámico para que el valor siga avanzando a buen ritmo.

Los volúmenes de negociación también están siendo acordes con la subida actual, aunque se aprecia cierto deterioro a medida que se consiguen mayores avances. En cuanto a niveles de sobrecompra, estos se encuentran algo elevados, aunque la corrección de las dos últimas jornadas ha servido para aliviar la situación.

En el más riguroso corto plazo, Banco Santander ha superado varias resistencias horizontales de importancia, como la que representaban los 7,98 euros, que ha permitido al valor avanzar hasta los 8,32 euros y luego alcanzar máximos históricos en formato intradiario en los 8,632 euros.

En la jornada de hoy, Banco Santander ha abierto un interesante hueco al alza que podría convertirse en hueco de continuidad si el valor es capaz de seguir avanzando y superar esos 8,632 euros, lo que permitiría entrar en subida libre técnica y absoluta en gráfico adaptado a dividendo y ampliación.

Así pues, y como niveles operativos, si ya tenemos títulos en cartera no dejaremos que el valor caiga por debajo de los 8,30 euros, puesto que de hacerlo perforaría a la baja tanto la directriz alcista de medio plazo como su primer soporte horizontal intermedio, perjudicando así su estructura técnica.

Pero si ocurre el escenario más probable, es decir, que el valor siga avanzando y logre un cierre diario por encima de los 8,64 euros, en ese momento podremos elaborar una estrategia alcista introduciendo una orden de compra con un primer objetivo en 8,97 euros, que es la extensión del último de sus laterales.

La orden de protección asociada a la estrategia en el caso de nuevas posiciones la situaremos en la pérdida, en base a cierres, de los mínimos que nos deje el valor en la sesión de hoy, que en el momento de elaborar este análisis está situada en los 8,501 euros.