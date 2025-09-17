Ibex 35, la bolsa en directo hoy | Wall Street reacciona con tendencia mixta a la bajada de tipos de la Fed
El euro toca los 1,19 dólares. Se trata de su nivel más alto en cuatro años.
- 17:43 Así cierra el Ibex 35
- 16:31 Las reservas de crudo en EEUU caen con fuerza según la EIA
- 15:45 Última hora: el Banco de Canadá mantiene los tipos en el 2,50%
- 15:38 Así abre Wall Street
- 11:00 La inflación de la eurozona se enfría ligeramente en septiembre
- 10:21 Analizamos el comportamiento de las acciones de IAG
- 09:05 Así abre el Ibex 35
- 08:50 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:13 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:36 Claves para la sesión de hoy
Claves para la sesión de este miércoles 17 de septiembre:
- El Ibex 35 baja un 0,24%, hasta los 15.127,2 puntos, al cierre de la sesión de este miércoles.
- Las principales bolsas europeas se dividen entre pérdidas y ganancias. El mayor descenso es el del FTSE Mib italiano, que resta un 1,3%.
- Wall Street reacciona con tendencia mixta a la reunión de la Fed. El Dow Jones sube un 0,38%, mientras que el S&P 500 cae un 0,42% y el Nasdaq Composite, un 0,81%.
- La Fed ha decidido este miércoles bajar los tipos de interés 25 puntos básicos, hasta el rango objetivo del 4% al 4,25%.
- "Los indicadores recientes sugieren que el crecimiento de la actividad económica se moderó en la primera mitad del año. La creación de empleo se ha ralentizado y la tasa de desempleo ha subido ligeramente, aunque sigue siendo baja. La inflación ha subido y se mantiene algo elevada", resume la Fed.
- Stephen Miran, ideólogo de los aranceles de Trump y nombrado por el republicano, ha sido el único miembro en contra de la reducción de 25 puntos básicos. Ha votado a favor de un recorte de 25 puntos básicos.
- La institución anticipa dos recortes de tipos más antes de que termine el año.
- El euro toca los 1,1919 dólares tras la decisión de la Fed. Se trata de su nivel más alto en cuatro años.
- El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, logra romper la resistencia de los 67,70 dólares y ahora necesitaremos ver otro cierre por encima de ellos para darlo por roto.
- El oro marcó ayer nuevos máximos históricos y ahora recoge beneficios mientras espera la decisión de los tipos de interés por parte de la Fed.
- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, se encuentra peleando por romper la resistencia de los 117.000 dólares.
- El viernes tendrá lugar el cuádruple vencimiento de derivados sobre acciones e índices en los principales mercados financieros occidentales. La conocida como cuádruple hora bruja siempre incrementa la volatilidad en las bolsas.
Así cierra el Ibex 35
Más caídas a la espera de la Fed.
Un consorcio liderado por Oracle, Andreessen Horowitz y Silver Lake asumirá el control de TikTok en EEUU
Un consorcio formado por la tecnológica Oracle y las firmas de capital riesgo Andreessen Horowitz y Silver Lake Management sería el encargado de asumir las operaciones estadounidenses de la red social china TikTok, según ha asegurado 'Bloomberg' citando fuentes conocedoras del asunto.
Según lo previsto, la participación de ByteDance en TikTok caerá por debajo del 20% para cumplir con una ley estadounidense de 2024, que exigía a la empresa asiática que desinvirtiera de la aplicación o que se enfrentase a una prohibición total para operar en el país. Una vez cumplidas las condiciones, los usuarios estadounidenses de TikTok migrarían a una nueva plataforma.
Ibex 35, ganadores y perdedores de la jornada
Jornada de caídas para el selectivo español, que fue goteando levemente a la baja desde el inicio de la sesión. En estos momentos, el Ibex 35 perfora la zona de mínimos intradiarios y se aleja aún más de la cota de 15.200 puntos, nivel de referencia de la jornada.
Además, también está perdiendo en estos momentos los mínimos de la sesión anterior, en 15.149 puntos. Los números rojos dominaron una sesión marcada por la espera de la decisión de la Reserva Federal estadounidense.
A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español se deja un 0,15% en los 15.131 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: Acciona (+2,20%), Acciona Energía (+1,64%) e IAG (+1,48%).
Las mayores caídas son para: Solaria (-3,02%), Banco Sabadell (-1,98%) y Puig Brands (-1,78%).
Nvidia (-2,67%) es el farolillo rojo del Dow Jones
En la sesión del sector industrial, American Express encabeza las subidas con un 3,05%, seguida de Walmart con un 2,23% y Caterpillar con un 1,54%.
En contraste, Nvidia registra la mayor caída con un 2,67%, mientras Amazon cede un 1,56% y Microsoft retrocede un 0,32%, mostrando un comportamiento mixto entre los principales valores del sector.
El Ibex 35 sigue débil a la espera de la Fed y amenaza con cerrar en mínimos
El selectivo español pierde un 0,06% hasta 15.146 puntos, atrapado en zona de mínimos de la sesión y con una vela bajista que apunta a un cierre cercano a los niveles más bajos de ayer.
El mercado se mantiene sin dirección clara, pendiente de la decisión de tipos de la Reserva Federal y de la reacción de Wall Street.
Las reservas de crudo en EEUU caen con fuerza según la EIA
Los inventarios de crudo descendieron en 9,285 millones de barriles, frente al aumento de 1,766 millones esperado y tras los 3,939 millones previos.
En Cushing, las reservas cayeron en 0,296 millones, tras la reducción de 0,365 millones anterior. La fuerte contracción refuerza la presión alcista sobre los precios del petróleo en un mercado ya tensionado por la oferta.
El euro consolida niveles tras romper máximos de julio y apunta a 1,19 dólares
La moneda europea pierde un 0,17% hasta 1,1851 dólares en una jornada de ajuste tras superar en la sesión previa los máximos de julio.
La debilidad del billete verde abre la puerta a un nuevo ataque a la zona de 1,19 dólares, movimiento que encarece al euro pero beneficia la competitividad de las exportaciones estadounidenses.
El Ibex 35 intenta acercarse nuevamente a los 15.200 puntos bajo presión vendedora
El selectivo español vuelve a terreno positivo, pero sin fuerza suficiente para consolidar avances.
Cada aproximación a los 15.200 puntos despierta la presión de los bajistas, lo que refleja la falta de convicción del movimiento alcista y la fragilidad del rebote.
Última hora: el Banco de Canadá mantiene los tipos en el 2,50%
La autoridad monetaria canadiense decidió mantener la tasa de interés en el 2,50%, en línea con lo esperado por el mercado y tras el 2,75% previo.
La decisión refleja una postura de estabilidad mientras se evalúan los efectos de las subidas anteriores sobre la economía.
Así abre Wall Street
Apertura tranquila a la espera de la Fed.
Atención a Lyft se dispara tras ampliar alianza con Google y Waymo en robotaxis
Google, a través de Waymo, y Lyft anunciaron la expansión de su asociación para llevar la movilidad autónoma con robotaxis a Nashville.
La noticia está desatando una fuerte reacción en el mercado, impulsando a Lyft con un alza del 23%, reflejo del entusiasmo inversor por el desarrollo del transporte autónomo.
El Ibex 35 se mantiene débil
El selectivo español cotiza sin fuerza, atrapado en la zona de mínimos del día y poniendo en riesgo los niveles de mínimos de la sesión anterior.
La falta de impulso comprador mantiene al índice prácticamente plano, reflejando la fragilidad del mercado en el corto plazo.
Estos son los valores más activos del Nasdaq 100 antes de la apertura
Así vienen los valores que mayor actividad están teniendo en la preapertura de Wall Street:
Tesla: -1,03% en 417,27 dólares.
Nvidia: -1,00% en 173,15 dólares.
Alphabet A: +0,20% en 251,67 dólares.
MicroStrategy: -0,27% en 334,17 dólares.
Apple: +0,15% en 238,50 dólares.
Microsoft: +0,33% en 510,71 dólares.
Palantir: -0,89% en 168,73 dólares.
AMD: -1,41% en 158,20 dólares.
Meta Platforms: -0,16% en 777,75 dólares.
Workday: +9,35% en 239,48 dólares.
Los permisos de construcción en EEUU caen más de lo esperado en agosto
Los permisos de construcción se redujeron a 1,312 millones, por debajo de los 1,37 millones previstos y de los 1,362 millones anteriores.
En la comparación mensual retrocedieron un 3,7%, frente al aumento del 0,6% esperado, tras la caída previa del 2,2%.
El dato refuerza las señales de enfriamiento en el sector inmobiliario estadounidense.
La construcción de viviendas en EEUU se desploma en agosto
Los inicios de vivienda cayeron hasta 1,307 millones, por debajo de los 1,365 millones previstos y de los 1,428 millones anteriores.
En términos mensuales, la caída fue del 8,5%, frente al -4,4% esperado, tras un repunte previo del 5,2%.
El dato refleja un fuerte enfriamiento del sector inmobiliario estadounidense, presionado por los elevados costes de financiación y la pérdida de dinamismo de la demanda.
Johnson critica la respuesta de China sobre Nvidia y pide firmeza de EEUU
El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, afirmó que la reacción de China frente a Nvidia es un paso contraproducente y subrayó que EEUU debe enfrentar a Pekín con seriedad.
Johnson aseguró que la situación no fue provocada por Washington y llamó a mantener una postura firme en defensa de la tecnológica.
Las acciones de Nvidia caen un 1,13% en preapertura continuando con el descenso del 1,61% de ayer.
Los bajistas dominan en el Ibex 35
El selectivo español cae hasta los 15.140 puntos, marcando mínimos de la sesión.
La falta de reacción de los compradores permite que los vendedores tomen el control, presionando al índice hacia niveles intradía críticos y evidenciando la debilidad del mercado en este tramo de la jornada.
De esta forma, el índice ya ataca mínimos de la sesión de ayer.
PharmaMar lidera el mercado continuo mientras Nicolás Correa cae
En la sesión de hoy miércoles y si centramos nuestra atención en el Mercado Continuo español, PharmaMar encabeza las subidas con un 3,91%, seguida de Audax Renovables con un 3,03% y E-Dreams con un 2,62%.
En el lado contrario, Nicolás Correa registra la mayor caída con un 3,40%, mientras Libertas7 cede un 2,55% y Grupo Ecoener retrocede un 1,80%.
Minsait (Indra) e Intercope se alían para modernizar la mensajería financiera
Minsait, filial tecnológica de Indra, ha firmado una alianza global con Intercope, empresa de software con más de 40 años de experiencia en soluciones de mensajería financiera, para combinar las plataformas bancarias transaccionales de Minsait con la tecnología BOX Messaging Hub de Intercope con el objetivo de cumplir con los próximos requerimientos regulatorios y modernizar los sistemas de procesamiento de pagos cuenta a cuenta (A2A).
Oysho (Inditex) llega a Países Bajos: abre su primera tienda en Ámsterdam
Oysho ha desembarcado en Países Bajos y lo ha hecho con su primera tienda en Ámsterdam, ubicada en la céntrica calle Kalverstraat 42, a escasos metros de la icónica plaza Dam.