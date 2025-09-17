Ibex 35, la bolsa en directo hoy | Wall Street reacciona con tendencia mixta a la bajada de tipos de la Fed

Claves para la sesión de este miércoles 17 de septiembre:

- El Ibex 35 baja un 0,24%, hasta los 15.127,2 puntos, al cierre de la sesión de este miércoles.

- Las principales bolsas europeas se dividen entre pérdidas y ganancias. El mayor descenso es el del FTSE Mib italiano, que resta un 1,3%.

- Wall Street reacciona con tendencia mixta a la reunión de la Fed. El Dow Jones sube un 0,38%, mientras que el S&P 500 cae un 0,42% y el Nasdaq Composite, un 0,81%.

- La Fed ha decidido este miércoles bajar los tipos de interés 25 puntos básicos, hasta el rango objetivo del 4% al 4,25%.

- "Los indicadores recientes sugieren que el crecimiento de la actividad económica se moderó en la primera mitad del año. La creación de empleo se ha ralentizado y la tasa de desempleo ha subido ligeramente, aunque sigue siendo baja. La inflación ha subido y se mantiene algo elevada", resume la Fed.

- Stephen Miran, ideólogo de los aranceles de Trump y nombrado por el republicano, ha sido el único miembro en contra de la reducción de 25 puntos básicos. Ha votado a favor de un recorte de 25 puntos básicos.

- La institución anticipa dos recortes de tipos más antes de que termine el año.

- El euro toca los 1,1919 dólares tras la decisión de la Fed. Se trata de su nivel más alto en cuatro años.

- El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, logra romper la resistencia de los 67,70 dólares y ahora necesitaremos ver otro cierre por encima de ellos para darlo por roto.

- El oro marcó ayer nuevos máximos históricos y ahora recoge beneficios mientras espera la decisión de los tipos de interés por parte de la Fed.

- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, se encuentra peleando por romper la resistencia de los 117.000 dólares.

- El viernes tendrá lugar el cuádruple vencimiento de derivados sobre acciones e índices en los principales mercados financieros occidentales. La conocida como cuádruple hora bruja siempre incrementa la volatilidad en las bolsas.