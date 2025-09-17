IAG: el apoyo en la media móvil y la ruptura de los 4,45 euros reforzarían su perfil técnico

Tras varias semanas de expectación y numerosos comentarios en los mercados, hoy se desvela finalmente la decisión de la Reserva Federal de EE. UU. sobre los tipos de interés, con el consenso prácticamente convencido de un recorte de 25 puntos básicos.

Los inversores, además, anticipan que el banco central podría mantener una política más expansiva y continuar con nuevas bajadas en los próximos meses. Con el euro en zona alta frente al dólar, las bolsas europeas se mueven al alza con un tono constructivo.

El Ibex 35 abre la jornada con una ligera subida del 0,2% después de la fuerte caída de ayer del 1,51%, que supuso un retroceso superior a los 230 puntos hasta los 15.160. En la sesión de hoy, el índice tratará de recuperar parte del terreno perdido en la jornada precedente. Si analizamos con detalle el comportamiento de los valores que lo integran, destaca de forma especial la evolución positiva de las acciones de IAG.

IAG reafirma su compromiso de ofrecer una retribución sostenible y equilibrada a sus accionistas, destinando prioritariamente el efectivo a la inversión en el negocio, la mejora de la estructura de capital y, cuando corresponde, al pago de dividendos en metálico o a recompras de acciones propias.

El pasado 30 de junio de 2025, la compañía distribuyó un dividendo complementario de 0,06 euros brutos por título. En los últimos ejercicios no ha mantenido un calendario fijo de remuneración, pero si retoma la dinámica previa a la pandemia, podría producirse un nuevo abono en diciembre de 2025, reforzando así la confianza del mercado.

Además, según se ha conocido recientemente, el grupo de aerolíneas ha confirmado que mantendrá su participación del 20% en Air Europa pese a la próxima entrada de Turkish Airlines en el capital. Para ello acudirá a la ampliación que dará entrada a la turca con un 26%, consolidando su posición como socio estratégico.

Estos son dos factores claramente positivos que están impulsando la cotización de los títulos de IAG manteniéndola muy cerca de los máximos del ejercicio. Desde un punto de vista técnico, observamos cómo desde abril, partiendo de la zona de los 2,42 euros, se inició un intenso rebote que ha terminado por formar una secuencia sólida de mínimos y máximos ascendentes.

Evolución de las acciones de IAG Eduardo Bolinches Tradingview

El gráfico muestra un sesgo netamente alcista, que ha permitido al valor ir escalando posiciones con el paso del tiempo. La única corrección relevante se produjo en junio, pero fue rápidamente superada, incluso con la apertura de un hueco alcista que permitió reanudar la escalada de precios.

Esta estructura técnica ha llevado a IAG a alcanzar la zona de los 4,608 euros, máximos anuales, aunque en los dos últimos meses su comportamiento ha sido más lateral, moviéndose en un rango definido entre los 4,22 euros y esos máximos.

Ese movimiento lateral abre la puerta a diversas estrategias si se tienen en cuenta resistencias, apoyos intermedios y la media móvil de medio plazo, que pasa actualmente por los 4,41 euros y sostiene la cotización. Mientras no pierda esa referencia técnica, IAG mantiene opciones de dirigirse hacia la parte alta del rango lateralizado.

En concreto, si el valor logra superar los 4,45 euros en cierres, se abriría la posibilidad de un nuevo intento de ataque a máximos del año, o al menos recuperar el 50% del cuerpo de la vela bajista desplegada el pasado miércoles, es decir, la zona de los 4,51 euros, que fijamos como primer objetivo inmediato.

El segundo objetivo lo situamos en torno a los 4,60 euros, también con horizonte de corto plazo.

En cualquier caso, tanto si se mantienen posiciones como si se abren nuevas compras siguiendo esta estrategia, será fundamental protegerse. No se debería permitir que la cotización caiga por debajo de los mínimos recientes, situados en 4,385 euros en precios de cierre, nivel clave donde conviene colocar la orden de protección correspondiente para limitar riesgos.