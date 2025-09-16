Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-1,51%) se aleja de los máximos anuales lastrado por la banca
El selectivo español tiene que superar los 15.443,9 puntos para marcar nuevos máximos anuales.
LAS CLAVES
- 17:43 Así cierra el Ibex 35
- 15:37 Así abre Wall Street
- 14:31 Ventas minoristas en EEUU superan previsiones en agosto
- 11:30 Analizamos el comportamiento de las acciones de Acciona
- 09:08 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 09:06 Así abre el Ibex 35
- 08:23 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:34 Claves para la sesión de hoy
Claves para la sesión de este martes 16 de septiembre:
- El Ibex 35 cae un 1,51%, hasta los 15.163 puntos, al cierre de la sesión de este martes. El selectivo se frena, presionado por la banca, antes de alcanzar los máximos anuales situados en los 15.443,90 enteros.
- Con la mayoría de valores en rojo, destacan las pérdidas del sector bancario. Unicaja, CaixaBank, Sabadell y Santander se dejan más de un 2%.
- Las principales bolsas europeas caen entre un 0,9% y un 1,7%.
- Wall Street también se tiñe de rojo. El Dow Jones cedía un 0,39%; el S&P 500, un 0,17%, y el Nasdaq Composite, un 0,14%.
- Este martes comienza la reunión de la Fed, pero no será hasta el miércoles por la tarde cuando se conozca su decisión en materia de tipos. Se espera un recorte de 25 puntos básicos.
- El riesgo del encuentro reside en que la institución enfríe las elevadas expectativas de recortes de tipos descontadas actualmente por el mercado.
-La confianza de los inversores en Alemania. El índice de confianza ZEW se ha elevado en septiembre hasta los 37,3 puntos, desde los 34,7 anteriores. Sin embargo, la valoración de la situación actual en Alemania ha empeorado, registrando -76,4 puntos, 7,8 menos que en agosto.
- Las ventas minoristas en Estados Unidos subieron un 0,6% en agosto respecto del mes anterior, cuando el consumo avanzó también un 0,6%.
- El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, se encuentra todavía dentro del rango lateral entre el soporte de los 65 dólares y la resistencia de los 67,70 dólares.
- El oro marca nuevos máximos históricos mientras espera la sesión del miércoles en la que la Fed iniciará el proceso de corrección en las tasas de interés.
- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, se encuentra lateral con zona de soportes en los 115.000 dólares y resistencia en la zona de los 117.000.
- El euro alcanza los 1,1820 dólares. Se trata de su nivel más alto desde el pasado julio, a un paso de los máximos de septiembre de 2021.
- El viernes tendrá lugar el cuádruple vencimiento de derivados sobre acciones e índices en los principales mercados financieros occidentales. La conocida como cuádruple hora bruja siempre incrementa la volatilidad en las bolsas.
Así cierra el Ibex 35
Cierre en zona de mínimos de la sesión a la espera de ver qué dice que la Fed mañana por la tarde.
Ibex 35, ganadores y perdedores de la sesión
Jornada de descensos importantes para el principal índice de la Bolsa española, que desde primera hora dejó claras sus intenciones. Los alcistas fueron incapaces de generar un rebote lo suficientemente fuerte como para eliminar la sucesión de máximos y mínimos decrecientes en el gráfico intradiario.
En estos instantes se ha perdido ya la zona de los 15.300 puntos y también la de los 15.200 puntos, confirmando la presión bajista y la debilidad del mercado en esta sesión.
A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español se deja un 1,35% en los 15.181 puntos.
Los únicos cuatro valores alcistas son: Grifols (+0,69%), Acerinox (+0,22%), Repsol (+0,17%) y Aena (+0,12%).
En la parte baja de la tabla, el farolillo rojo es Cellnex (-3,11%). Le siguen Merlin Properties (-2,90%) y Unicaja Banco (-2,31%).
Atención: el oro alcanza los 3.700 dólares por onza por primera vez
El precio del oro toca los 3.700 dólares por onza, marcando un hito histórico en su cotización.
Este avance refleja un fuerte impulso alcista tras recientes sesiones de consolidación y destaca la creciente demanda del metal como refugio frente a la incertidumbre económica y financiera.
Nvidia sufre menor demanda de su chip de IA RTX6000D en China
El chip de inteligencia artificial RTX6000D de Nvidia enfrenta baja demanda en China, considerado caro y poco competitivo frente a alternativas del mercado gris.
Esta situación lleva a que algunas grandes empresas tecnológicas pospongan su adopción, afectando las expectativas de ventas de la compañía en el gigante asiático.
El euro supera resistencia clave y muestra fortaleza frente al dólar
El euro rompe la resistencia de sus máximos anteriores en 1,1830 dólares, alcanzados el 1 de julio, formando una pauta de mínimos ascendentes que se inició el 1 de agosto.
Este impulso alcista deja la puerta abierta a nuevos avances, mientras la debilidad del dólar se hace patente y refuerza el movimiento positivo de la moneda europea.
El selectivo español tantea los 15.200 puntos como zona de soporte clave
Inventarios en EEUU mantienen estabilidad en julio
Los inventarios de negocios en Estados Unidos registran un aumento del 0,2% mensual en julio, en línea con las expectativas y el dato previo.
Por su parte, los inventarios minoristas excluyendo automóviles avanzan un 0,1%, superando el pronóstico de -0,1% y manteniendo la tendencia de estabilidad en el stock comercial estadounidense.
Trump advierte sobre Hamás presiona a Europa y habla de TikTok
Trump advierte que Hamás “tendrá serios problemas” si utiliza rehenes como escudos humanos y urge a Europa a dejar de comprar petróleo a Rusia.
También señala que Zelenski debe llegar a un acuerdo y revela que “un grupo de grandes compañías” quiere adquirir TikTok.
En paralelo, el índice Redbook de ventas minoristas en EEUU muestra un crecimiento anual del 6,3%, ligeramente inferior al 6,6% anterior.
BBVA dice ser "el mejor socio posible" para Sabadell y reitera el "atractivo" de la oferta
BBVA ha reiterado el "atractivo" de la propuesta para los accionistas de Banco Sabadell, al tiempo que ha asegurado ser "el mejor socio posible" para la entidad.
Así lo ha expresado el consejero delegado de BBVA, Onur Genç, una conferencia con inversores organizada por Bank of America en Londres.
Así abre Wall Street
Apertura a la baja en la jornada de inicio de la reunión de la Fed.
La producción industrial en EEUU sorprende con leve avance
La producción industrial en EEUU sube 0,1% mensual, mejor de lo esperado frente al pronóstico de -0,1% y tras el -0,1% previo.
El dato refleja un repunte moderado de la actividad manufacturera, que aporta señales de resiliencia en un contexto económico marcado por la atención a la inflación y a la política monetaria de la Reserva Federal.
El selectivo español perfora mínimos intradía y roza caídas del 1%
El Ibex 35 profundiza sus descensos y pierde ya cerca del 1% tras perforar los mínimos de la sesión.
Apenas tres valores se mantienen en positivo —Grifols, ArcelorMittal y Aena— mientras el resto cotizan en rojo. Acciona lidera las pérdidas con un retroceso del 2,67%, convirtiéndose en el farolillo rojo del selectivo.
El futuro del Dow Jones ya se ha dado la vuelta y cotiza en negativo
El futuro del Dow Jones retrocede un 0,11% y se tiñe de rojo, mientras el S&P 500 aún conserva alzas del 0,12% hasta los 6.623 puntos.
Por su parte, el Nasdaq 100 tecnológico avanza un 0,20% en los 24.343 puntos, reflejando un inicio de sesión dividido que mantiene la incertidumbre en los mercados estadounidenses.
Ibex 35 aguanta en mínimos intradía a la espera de Wall Street
El Ibex 35 se mantiene en la zona más baja de la sesión con un retroceso del 0,85% hasta los 15.257 puntos, mientras los alcistas no logran reaccionar ni recuperar los 15.300 puntos.
Los bajistas siguen dominando el mercado y marcan el ritmo a la espera de la apertura americana, que podría definir el desenlace de la jornada para el selectivo español.
La construcción de viviendas en Canadá cae con fuerza
Las nuevas construcciones de viviendas en Canadá descienden a 245,8K en agosto, por debajo de las 278.000 esperadas y de las 293.500 del mes previo.
La marcada caída refleja una desaceleración en el sector inmobiliario, que continúa mostrando sensibilidad a las condiciones financieras y al entorno económico actual.
La inflación en Canadá muestra ligera moderación en agosto
El IPC subyacente mensual de Canadá avanza 0,2%, por encima del 0,1% previo, mientras que el IPC común anual se modera a 2,5% desde 2,6%.
Los datos reflejan un escenario de estabilidad en los precios, con señales mixtas entre un mayor dinamismo mensual y una leve desaceleración en la inflación de fondo.
Precios de importación y exportación en EEUU sorprenden al alza
En agosto, los precios de importación en EEUU suben 0,3% frente a la previsión de -0,2%, aunque moderan respecto al 0,4% previo.
Los precios de exportación también avanzan 0,3%, superando la estimación de -0,2% y el 0,4% anterior.
Estos datos reflejan presiones inflacionarias persistentes en el comercio exterior estadounidense.
Ventas minoristas en EEUU superan previsiones en agosto
Las ventas minoristas en EEUU avanzan 0,6% en agosto, por encima de la previsión del 0,2% y en línea con el dato previo del 0,6%.
En el componente subyacente, el crecimiento es de 0,7%, superando el 0,4% esperado y el 0,4% anterior, mostrando un consumo más sólido de lo previsto que refuerza la fortaleza de la economía estadounidense.
Última hora: Rusia podría verse obligada a recortar producción de petróleo tras ataques
Los ataques a puertos y refinerías en el mar Báltico podrían obligar a Rusia a reducir su producción de petróleo, generando tensión en los mercados energéticos globales.
La situación pone en alerta a los inversores ante posibles restricciones de suministro que podrían impactar los precios del crudo en las próximas semanas.
El Congreso veta una enmienda del Senado para ampliar a 1.200 millones las ayudas en los vuelos a las islas
La Mesa del Congreso, con los votos de PSOE y Sumar, ha decidido vetar este martes una enmienda que el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, había aprobado a la Ley de Navegación Aérea, en contra del criterio del Gobierno, para conceder 1.200 millones de euros a las aerolíneas por los descuentos ofrecidos a los residentes insulares.
Este nuevo episodio de enfrentamiento institucional que mantienen ambas cámaras arranca con las diferencias del Gobierno y el PP en cuanto al dinero que hay conceder a las aerolíneas por las subvenciones que ofrecen a los residentes insulares.
El Ejecutivo dice que son 319 millones de euros y el PP aumenta la cantidad hasta los 1.200 millones.
En un primer momento, el Congreso aprobó la ley con la cifra que pretendía el Gobierno, pero en cuanto el texto llegó al Senado el PP propuso una nueva enmienda con los 1.200 millones.
El Ejecutivo intentó ejercer la potestad reconocida en la Constitución para vetar esta enmienda por motivos presupuestarios, pero el Partido Popular consiguió sortear ese veto e incorporó la enmienda a la ley.