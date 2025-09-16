Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (-1,51%) se aleja de los máximos anuales lastrado por la banca

Claves para la sesión de este martes 16 de septiembre:

- El Ibex 35 cae un 1,51%, hasta los 15.163 puntos, al cierre de la sesión de este martes. El selectivo se frena, presionado por la banca, antes de alcanzar los máximos anuales situados en los 15.443,90 enteros.

- Con la mayoría de valores en rojo, destacan las pérdidas del sector bancario. Unicaja, CaixaBank, Sabadell y Santander se dejan más de un 2%.

- Las principales bolsas europeas caen entre un 0,9% y un 1,7%.

- Wall Street también se tiñe de rojo. El Dow Jones cedía un 0,39%; el S&P 500, un 0,17%, y el Nasdaq Composite, un 0,14%.

- Este martes comienza la reunión de la Fed, pero no será hasta el miércoles por la tarde cuando se conozca su decisión en materia de tipos. Se espera un recorte de 25 puntos básicos.

- El riesgo del encuentro reside en que la institución enfríe las elevadas expectativas de recortes de tipos descontadas actualmente por el mercado.

-La confianza de los inversores en Alemania. El índice de confianza ZEW se ha elevado en septiembre hasta los 37,3 puntos, desde los 34,7 anteriores. Sin embargo, la valoración de la situación actual en Alemania ha empeorado, registrando -76,4 puntos, 7,8 menos que en agosto.

- Las ventas minoristas en Estados Unidos subieron un 0,6% en agosto respecto del mes anterior, cuando el consumo avanzó también un 0,6%.

- El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, se encuentra todavía dentro del rango lateral entre el soporte de los 65 dólares y la resistencia de los 67,70 dólares.

- El oro marca nuevos máximos históricos mientras espera la sesión del miércoles en la que la Fed iniciará el proceso de corrección en las tasas de interés.

- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, se encuentra lateral con zona de soportes en los 115.000 dólares y resistencia en la zona de los 117.000.

- El euro alcanza los 1,1820 dólares. Se trata de su nivel más alto desde el pasado julio, a un paso de los máximos de septiembre de 2021.

- El viernes tendrá lugar el cuádruple vencimiento de derivados sobre acciones e índices en los principales mercados financieros occidentales. La conocida como cuádruple hora bruja siempre incrementa la volatilidad en las bolsas.