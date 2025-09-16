Acciona tiene una nueva oportunidad de reaccionar en el soporte de los 163,80 euros

Los inversores están pendientes de la reunión de política monetaria que celebra el miércoles la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). El recorte de tipos está prácticamente descontado por el mercado, pero llega en un momento en el que el banco central se enfrenta a una presión sin precedentes desde la Casa Blanca. La atención también se dirige a las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China.

El Ibex 35 subió ayer un 0,57% y cerró en los 15.395,1 puntos, con la mirada ya en la Fed, pero sobre todo en los máximos intradiarios alcanzados el 22 de agosto en los 15.443,9 puntos. Entre los valores de su composición, destaca hoy el movimiento correctivo de los títulos de Acciona, que se coloca como el farolillo rojo de la sesión en los primeros intercambios.

Uno de los hechos que ha propiciado ventas por parte de los inversores es que Andrés Pan de Soraluce deja la dirección de Acciona Inmobiliaria al cumplir la edad de jubilación. Andrés Pan de Soraluce Muguiro, hasta ahora director general de Acciona Inmobiliaria, ha dejado de formar parte del listado de personas con responsabilidad en la dirección de la compañía con efectos desde el 1 de septiembre de 2025.

Otro hecho destacado que ha propiciado caídas importantes en la sesión de hoy es la rebaja de recomendación de Citigroup desde "neutral" a "vender", después de que las acciones de la compañía hayan subido un 55% en lo que va de año. El precio objetivo también se rebaja desde los 141 euros a los 135,00 euros actuales.

Acciona ganó 526 millones de euros en el primer semestre del año, lo que supone multiplicar por 4,5 veces el beneficio obtenido en el mismo periodo del año anterior. Este resultado se apoya en el negocio de infraestructuras, la evolución de los precios de la electricidad, la rotación de activos energéticos y la contribución de Nordex. El área inmobiliaria, por su parte, obtuvo en ese tiempo un ebitda de 5 millones.

Desde el punto de vista técnico, los títulos de Acciona han mostrado un comportamiento muy alcista desde el pasado mes de abril. A partir de la zona de los 100 euros por acción, el valor desplegó una pauta de mínimos y máximos ascendentes que ha elevado el precio de su cotización de forma constante.

Evolución de los títulos de Acciona Eduardo Bolinches Tradingview

Este impulso permitió alcanzar en agosto la zona de los 179 euros por título o máximos del ejercicio. Un avance de tal magnitud ha reforzado la solidez de su tendencia principal en el medio plazo.

La pauta alcista llevó al valor a superar importantes resistencias como los 150 euros primero y, posteriormente, los 170 euros por acción, que finalmente quedaron atrás. Sin embargo, tras marcar los máximos anuales en 179 euros, Acciona entró en una fase correctiva que llevó a sus títulos a buscar el soporte de los 163,8 que ya funcionó en julio y que ahora vuelve a tantear.

En el corto plazo, Acciona mantiene un comportamiento lateral entre los 163,8 y los 170 euros por acción. Este rango probablemente se resuelva en breve hacia alguno de los dos lados, aunque la presión bajista parece prevalecer en el momento actual.

Además, con la caída de hoy también se ha perdido la sujeción que representaba la media móvil de medio plazo, es decir, la media de 50 periodos que pasaba por la zona de los 167,89 euros.

De este modo, y teniendo en cuenta el hueco a la baja abierto en la sesión de hoy, si ya se tienen títulos en cartera no se debería permitir que el precio cierre por debajo de los 163 euros, ya que de hacerlo la corrección continuaría hacia niveles inferiores. El siguiente soporte relevante se encuentra en los 157,6 euros, nivel que ya actuó como resistencia en julio.

Para plantear nuevas posiciones alcistas, será necesario que Acciona supere con claridad los 170 euros por título para que el valor nos ofrezca una primera señal de entrada en el lado largo o comprador. Esta resistencia horizontal inmediata, de ser rebasada, abriría la puerta a una interesante recuperación con opciones de que el valor pueda volver a buscar sus máximos anuales.