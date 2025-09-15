Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 supera los 15.400 puntos y busca nuevos máximos desde 2007
El selectivo español tiene que volver a cerrar por encima de los 15.300 puntos para despejar dudas de su debilidad.
LAS CLAVES
Claves para la sesión de este lunes 15 de septiembre:
- El Ibex 35 sube un 0,64%, hasta los 15.401,88 puntos, en la media sesión de este lunes. De superar los 15.443,9 puntos, el selectivo alcanzará niveles no vistos desde finales de 2007.
- Las principales bolsas europeas se mantienen en positivo. Las subidas llegan al 1,1%.
- Los futuros anticipan avances de entre el 0,1% y el 0,2% en Wall Street.
- A lo largo de esta semana se reunirán los comités de política monetaria de los bancos centrales de Canadá, Noruega, EEUU, Reino Unido y Japón.
- El mercado da por hecho que la Fed bajará los tipos de interés 25 puntos básicos, dejándolos en el intervalo de entre el 4% y el 4,25%.
- La agenda macroeconómica de la semana presenta algunas otras citas de interés, como la publicación en EEUU de las ventas minoristas (el martes) y de la producción industrial de agosto
- Las lecturas finales de agosto de la inflación en la eurozona y en el Reino Unido se publicarán el miércoles.
- El viernes tendrá lugar el cuádruple vencimiento de derivados sobre acciones e índices en los principales mercados financieros occidentales. La conocida como cuádruple hora bruja siempre incrementa la volatilidad en las bolsas.
- El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, vuelve a rebotar desde la zona de los 65 dólares y ahora se dirige de nuevo a la resistencia de los 67,70 dólares.
- El oro intenta aferrarse a la zona de máximos históricos a la espera de la sesión del miércoles en la que la Fed iniciaría el proceso de corrección en las tasas de interés.
- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, se encuentra lateral con zona de soportes en los 115.000 dólares y resistencia en la zona de los 117.000.
- El par EURUSD presenta resistencia en los 1,1770 y habrá que estar atentos a la cita con la Fed del miércoles para ver si logra romperla.
-
Así cierra el Ibex 35
A punto de marcar nuevos máximos anuales.
-
Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Jornada alcista para el índice español, que se mantuvo en terreno positivo en consonancia con el resto de los índices europeos. El selectivo mostró un comportamiento al alza, aunque con cierta volatilidad, con un movimiento correctivo tras alcanzar la zona de los 15.400 puntos que se prolongó gran parte de la tarde. En el último tramo de la sesión, los alcistas recuperaron terreno, generando una intensa lucha con los bajistas en torno a esa zona.
A falta de pocos minutos para que la renta variable europea cierre sus puertas, el índice español suma un 0,57% en los 15.390 puntos.
Los tres valores más alcistas en estos momentos son: Puig Brands (+1,92%), Unicaja Banco (+1,85%) e Indra (+1,47%).
El conjunto de los valores más penalizados está compuesto por: Aena (-1,17%), Logista (-0,93%) y Banco Sabadell (-0,88%).
-
El VIX sube por encima de 15 y refleja mayor nerviosismo en el mercado
El índice de volatilidad estadounidense repunta hasta superar los 15 puntos, indicando un aumento de la cautela entre los inversores.
Este movimiento sugiere que los mercados comienzan a descontar mayor incertidumbre pese al tono positivo de los índices, reflejando una combinación de optimismo limitado y tensión latente.
-
IBM, Amazon y Goldman Sachs son los protagonistas del Dow Jones
-
La reacción de los alcistas es contundente
La reacción de los alcistas ha permitido que el Ibex 35 alcance los 15.400 puntos, llegando finalmente a la zona de máximos intradía del selectivo español.
Lideran las subidas valores como Indra, Unicaja Banco y Banco Santander, mientras que las mayores caídas corresponden a Aena, que pierde un 1,61%.
-
El selectivo español intenta reaccionar y reconquistar los 15.400 puntos
El selectivo encuentra apoyo en la zona clave de los 15.350 puntos y rebota con una subida del 0,50% hasta los 15.380.
Los alcistas tratan de recuperar el control, aunque será necesario confirmar en los próximos minutos si el impulso es suficiente para reconquistar los 15.400 puntos y consolidar el movimiento al alza.
-
El Ibex 35 cede terreno tras tocar máximos en 15.416 puntos
El selectivo español pierde fuerza después de tocar los máximos de la sesión y reduce su ganancia al 0,42% hasta los 15.367 puntos.
La presión vendedora se intensifica y provoca un goteo bajista que erosiona las alzas iniciales, reflejando un cambio de control hacia los bajistas en el tramo intradiario.
-
El euro avanza con fuerza y recupera terreno frente al dólar
La divisa europea encadena cuatro sesiones consecutivas al alza y se acerca a una zona clave, tras recuperar prácticamente el 100% de la caída anterior.
Con una estructura de mínimos crecientes, el euro gana un 0,26% y se sitúa en torno a los 1,17 dólares, consolidando su impulso frente al billete verde.
-
Así abre Wall Street
Comenzamos la semana con más subidas.
-
Los futuros americanos aumentan los avances
Los principales índices estadounidenses extienden las subidas en el mercado previo, con el futuro del Dow Jones Industrial ganando un 0,20%, el Nasdaq 100 un 0,26% y el S&P 500 avanzando un 0,32%, superando los 6.600 puntos.
El tono positivo apunta a un arranque alcista en Wall Street aumentando la confianza inversora.
-
El Ibex 35 se mueve en un rango estrecho y consolida
-
EEUU anticipa nuevas rondas de negociación con China
La secretaria del Tesoro, Bessent, confirmó que habrá otra ronda de conversaciones con China en las próximas semanas.
El anuncio se produce tras los encuentros recientes en Europa y en medio de la expectativa por la reunión entre Trump y Xi, lo que refuerza la idea de un proceso de diálogo continuo entre ambas potencias.
-
Los bonos del Tesoro de EEUU ceden tras débiles datos manufacturados
Los rendimientos de los bonos del Tesoro bajan ligeramente tras el retroceso del índice manufacturero de la Fed de Nueva York.
El bono a 10 años cae 0,7 puntos básicos hasta el 4,053%, reflejando un aumento de la demanda por deuda segura ante señales de enfriamiento en la actividad industrial.
-
Ventas mayoristas y manufacturas en Canadá superan expectativas
Las ventas mayoristas de Canadá suben un 1,2% mensual, ligeramente por debajo del 1,3% previsto, pero muy por encima del 0,7% anterior.
Por su parte, las ventas manufactureras avanzan un 2,5%, superando el 1,8% esperado y el 0,3% previo, reflejando un dinamismo sólido en la actividad económica del país durante septiembre.
-
El índice manufacturero de Nueva York sorprende con fuerte caída
El NY Fed Manufacturing retrocede hasta -8,70, muy por debajo de los 5 esperados y frente a los 11,90 del mes anterior.
El dato refleja un debilitamiento significativo en la actividad manufacturera de la región, aumentando la incertidumbre sobre la recuperación económica a corto plazo.
-
Atención que Trump anuncia conversaciones con Xi
El presidente estadounidense señala que hablará con el presidente Xi el viernes, tras calificar de exitoso el encuentro comercial entre EEUU y China en Europa.
Además, menciona un acuerdo alcanzado sobre una empresa que los jóvenes estadounidenses querían salvar, destacando el impacto positivo que tendrá para el público nacional y la continuidad de las negociaciones bilaterales.
-
El Ibex 35 se mantiene cerca de los 15.400 puntos antes de datos macroeconómicos
El selectivo español busca consolidar niveles en 15.399 puntos, con un avance del 0,62%, en una sesión marcada por la espera de los datos del índice manufacturero del Empire State y las ventas mayoristas de Canadá.
El mercado muestra un tono positivo, reflejando cautela y apetito comprador previo a la publicación de indicadores que podrían influir en la dirección de la jornada.
-
Telefónica presentará su Plan Estratégico en el próximo Capital Markets Day
Telefónica ha puesto fecha a la celebración de su próximo Capital Markets Day (CMD). Será el 4 de noviembre, y aprovechará este evento para presentar sus resultados del tercer trimestre de 2025 y para anunciar su nuevo Plan Estratégico.
-
Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del Dow Jones antes de la apertura del mercado:
Nvidia: -1,58% en 175,03 dólares.
Amazon.com: +1,07% en 230,59 dólares.
Apple: +0,97% en 236,33 dólares.
Microsoft: +0,67% en 506,50 dólares.
UnitedHealth: +0,79% en 353,17 dólares.
3M: +0,74% en 159,04 dólares.
IBM: +1,40% en 257,00 dólares.
Salesforce Inc.: +0,00% en 242,76 dólares.
Coca-Cola: +0,32% en 66,71 dólares.
Boeing: +0,55% en 217,12 dólares.
-
Schnabel (BCE) alerta sobre riesgos inflacionarios pese a tipos estables
La miembro del BCE afirma que los tipos de interés se encuentran en una buena posición, aunque predominan los riesgos al alza para la inflación.
Señala que el efecto de un euro más fuerte tendrá un impacto limitado y que la demanda interna ayudará a compensar la caída de las exportaciones, manteniendo el equilibrio en la economía de la zona euro.