Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 supera los 15.400 puntos y busca nuevos máximos desde 2007

Claves para la sesión de este lunes 15 de septiembre:

- El Ibex 35 sube un 0,64%, hasta los 15.401,88 puntos, en la media sesión de este lunes. De superar los 15.443,9 puntos, el selectivo alcanzará niveles no vistos desde finales de 2007.

- Las principales bolsas europeas se mantienen en positivo. Las subidas llegan al 1,1%.

- Los futuros anticipan avances de entre el 0,1% y el 0,2% en Wall Street.

- A lo largo de esta semana se reunirán los comités de política monetaria de los bancos centrales de Canadá, Noruega, EEUU, Reino Unido y Japón.

- El mercado da por hecho que la Fed bajará los tipos de interés 25 puntos básicos, dejándolos en el intervalo de entre el 4% y el 4,25%.

- La agenda macroeconómica de la semana presenta algunas otras citas de interés, como la publicación en EEUU de las ventas minoristas (el martes) y de la producción industrial de agosto

- Las lecturas finales de agosto de la inflación en la eurozona y en el Reino Unido se publicarán el miércoles.

- El viernes tendrá lugar el cuádruple vencimiento de derivados sobre acciones e índices en los principales mercados financieros occidentales. La conocida como cuádruple hora bruja siempre incrementa la volatilidad en las bolsas.

- El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, vuelve a rebotar desde la zona de los 65 dólares y ahora se dirige de nuevo a la resistencia de los 67,70 dólares.

- El oro intenta aferrarse a la zona de máximos históricos a la espera de la sesión del miércoles en la que la Fed iniciaría el proceso de corrección en las tasas de interés.

- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, se encuentra lateral con zona de soportes en los 115.000 dólares y resistencia en la zona de los 117.000.

- El par EURUSD presenta resistencia en los 1,1770 y habrá que estar atentos a la cita con la Fed del miércoles para ver si logra romperla.