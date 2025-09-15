Un panel muestra en el parqué madrileño la evolución de la Bolsa española este lunes en el que el IBEX 35, el principal indicador de la Bolsa española

Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 supera los 15.400 puntos y busca nuevos máximos desde 2007

El selectivo español tiene que volver a cerrar por encima de los 15.300 puntos para despejar dudas de su debilidad.

Claves para la sesión de este lunes 15 de septiembre:

- El Ibex 35 sube un 0,64%, hasta los 15.401,88 puntos, en la media sesión de este lunes. De superar los 15.443,9 puntos, el selectivo alcanzará niveles no vistos desde finales de 2007.

- Las principales bolsas europeas se mantienen en positivo. Las subidas llegan al 1,1%.

- Los futuros anticipan avances de entre el 0,1% y el 0,2% en Wall Street.

- A lo largo de esta semana se reunirán los comités de política monetaria de los bancos centrales de Canadá, Noruega, EEUU, Reino Unido y Japón.

- El mercado da por hecho que la Fed bajará los tipos de interés 25 puntos básicos, dejándolos en el intervalo de entre el 4% y el 4,25%.

- La agenda macroeconómica de la semana presenta algunas otras citas de interés, como la publicación en EEUU de las ventas minoristas (el martes) y de la producción industrial de agosto

- Las lecturas finales de agosto de la inflación en la eurozona y en el Reino Unido se publicarán el miércoles.

- El viernes tendrá lugar el cuádruple vencimiento de derivados sobre acciones e índices en los principales mercados financieros occidentales. La conocida como cuádruple hora bruja siempre incrementa la volatilidad en las bolsas.

- El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, vuelve a rebotar desde la zona de los 65 dólares y ahora se dirige de nuevo a la resistencia de los 67,70 dólares.

- El oro intenta aferrarse a la zona de máximos históricos a la espera de la sesión del miércoles en la que la Fed iniciaría el proceso de corrección en las tasas de interés.

- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, se encuentra lateral con zona de soportes en los 115.000 dólares y resistencia en la zona de los 117.000.

- El par EURUSD presenta resistencia en los 1,1770 y habrá que estar atentos a la cita con la Fed del miércoles para ver si logra romperla.

  1. Eduardo Bolinches

    Así cierra el Ibex 35

    A punto de marcar nuevos máximos anuales.

  2. Eduardo Bolinches

    Ibex 35, mejores y peores de la sesión

    Jornada alcista para el índice español, que se mantuvo en terreno positivo en consonancia con el resto de los índices europeos. El selectivo mostró un comportamiento al alza, aunque con cierta volatilidad, con un movimiento correctivo tras alcanzar la zona de los 15.400 puntos que se prolongó gran parte de la tarde. En el último tramo de la sesión, los alcistas recuperaron terreno, generando una intensa lucha con los bajistas en torno a esa zona.

    A falta de pocos minutos para que la renta variable europea cierre sus puertas, el índice español suma un 0,57% en los 15.390 puntos.

    Los tres valores más alcistas en estos momentos son: Puig Brands (+1,92%), Unicaja Banco (+1,85%) e Indra (+1,47%).

    El conjunto de los valores más penalizados está compuesto por: Aena (-1,17%), Logista (-0,93%) y Banco Sabadell (-0,88%).

  3. Eduardo Bolinches

    El VIX sube por encima de 15 y refleja mayor nerviosismo en el mercado

    El índice de volatilidad estadounidense repunta hasta superar los 15 puntos, indicando un aumento de la cautela entre los inversores.

    Este movimiento sugiere que los mercados comienzan a descontar mayor incertidumbre pese al tono positivo de los índices, reflejando una combinación de optimismo limitado y tensión latente.

  4. Eduardo Bolinches

    IBM, Amazon y Goldman Sachs son los protagonistas del Dow Jones

    En estos momentos, al echar un vistazo al Dow Jones de Industriales, vemos que IBM lidera las alzas con un avance del 1,69%. Le siguen Amazon, que sube un 1,65%, y Goldman Sachs, que se coloca tercera con una subida del 1,47%.

    En la parte baja de la tabla, Nvidia es el valor más castigado con un descenso del 1,52%, aunque mejora respecto al tono que mostraba esta mañana en preapertura.

  5. Eduardo Bolinches

    La reacción de los alcistas es contundente

    La reacción de los alcistas ha permitido que el Ibex 35 alcance los 15.400 puntos, llegando finalmente a la zona de máximos intradía del selectivo español.

    Lideran las subidas valores como Indra, Unicaja Banco y Banco Santander, mientras que las mayores caídas corresponden a Aena, que pierde un 1,61%.

  6. Eduardo Bolinches

    El selectivo español intenta reaccionar y reconquistar los 15.400 puntos

    El selectivo encuentra apoyo en la zona clave de los 15.350 puntos y rebota con una subida del 0,50% hasta los 15.380.

    Los alcistas tratan de recuperar el control, aunque será necesario confirmar en los próximos minutos si el impulso es suficiente para reconquistar los 15.400 puntos y consolidar el movimiento al alza.

  7. Eduardo Bolinches

    El Ibex 35 cede terreno tras tocar máximos en 15.416 puntos

    El selectivo español pierde fuerza después de tocar los máximos de la sesión y reduce su ganancia al 0,42% hasta los 15.367 puntos.

    La presión vendedora se intensifica y provoca un goteo bajista que erosiona las alzas iniciales, reflejando un cambio de control hacia los bajistas en el tramo intradiario.

  8. Eduardo Bolinches

    El euro avanza con fuerza y recupera terreno frente al dólar

    La divisa europea encadena cuatro sesiones consecutivas al alza y se acerca a una zona clave, tras recuperar prácticamente el 100% de la caída anterior.

    Con una estructura de mínimos crecientes, el euro gana un 0,26% y se sitúa en torno a los 1,17 dólares, consolidando su impulso frente al billete verde.

  9. Eduardo Bolinches

    Así abre Wall Street

    Comenzamos la semana con más subidas.

  10. Eduardo Bolinches

    Los futuros americanos aumentan los avances

    Los principales índices estadounidenses extienden las subidas en el mercado previo, con el futuro del Dow Jones Industrial ganando un 0,20%, el Nasdaq 100 un 0,26% y el S&P 500 avanzando un 0,32%, superando los 6.600 puntos.

    El tono positivo apunta a un arranque alcista en Wall Street aumentando la confianza inversora.

  11. Eduardo Bolinches

    El Ibex 35 se mueve en un rango estrecho y consolida

    El selectivo español mantiene un comportamiento lateral, oscilando en las últimas tres horas entre los 15.385 y los 15.413 puntos. En estos momentos avanza un 0,58% hasta 15.392 puntos, con predominio de los números verdes.

    El mercado refleja calma y consolidación en el arranque de la semana, a la espera de referencias que puedan definir la dirección de la jornada.

  12. Eduardo Bolinches

    EEUU anticipa nuevas rondas de negociación con China

    La secretaria del Tesoro, Bessent, confirmó que habrá otra ronda de conversaciones con China en las próximas semanas.

    El anuncio se produce tras los encuentros recientes en Europa y en medio de la expectativa por la reunión entre Trump y Xi, lo que refuerza la idea de un proceso de diálogo continuo entre ambas potencias.

  13. Eduardo Bolinches

    Los bonos del Tesoro de EEUU ceden tras débiles datos manufacturados

    Los rendimientos de los bonos del Tesoro bajan ligeramente tras el retroceso del índice manufacturero de la Fed de Nueva York.

    El bono a 10 años cae 0,7 puntos básicos hasta el 4,053%, reflejando un aumento de la demanda por deuda segura ante señales de enfriamiento en la actividad industrial.

  14. Eduardo Bolinches

    Ventas mayoristas y manufacturas en Canadá superan expectativas

    Las ventas mayoristas de Canadá suben un 1,2% mensual, ligeramente por debajo del 1,3% previsto, pero muy por encima del 0,7% anterior.

    Por su parte, las ventas manufactureras avanzan un 2,5%, superando el 1,8% esperado y el 0,3% previo, reflejando un dinamismo sólido en la actividad económica del país durante septiembre.

  15. Eduardo Bolinches

    El índice manufacturero de Nueva York sorprende con fuerte caída

    El NY Fed Manufacturing retrocede hasta -8,70, muy por debajo de los 5 esperados y frente a los 11,90 del mes anterior.

    El dato refleja un debilitamiento significativo en la actividad manufacturera de la región, aumentando la incertidumbre sobre la recuperación económica a corto plazo.

  16. Eduardo Bolinches

    Atención que Trump anuncia conversaciones con Xi

    El presidente estadounidense señala que hablará con el presidente Xi el viernes, tras calificar de exitoso el encuentro comercial entre EEUU y China en Europa.

    Además, menciona un acuerdo alcanzado sobre una empresa que los jóvenes estadounidenses querían salvar, destacando el impacto positivo que tendrá para el público nacional y la continuidad de las negociaciones bilaterales.

  17. Eduardo Bolinches

    El Ibex 35 se mantiene cerca de los 15.400 puntos antes de datos macroeconómicos

    El selectivo español busca consolidar niveles en 15.399 puntos, con un avance del 0,62%, en una sesión marcada por la espera de los datos del índice manufacturero del Empire State y las ventas mayoristas de Canadá.

    El mercado muestra un tono positivo, reflejando cautela y apetito comprador previo a la publicación de indicadores que podrían influir en la dirección de la jornada.

  18. Eduardo Bolinches

    Telefónica presentará su Plan Estratégico en el próximo Capital Markets Day

    Telefónica ha puesto fecha a la celebración de su próximo Capital Markets Day (CMD). Será el 4 de noviembre, y aprovechará este evento para presentar sus resultados del tercer trimestre de 2025 y para anunciar su nuevo Plan Estratégico.

  19. Eduardo Bolinches

    Así viene Wall Street en preapertura

    Estos son los valores más activos del Dow Jones antes de la apertura del mercado:

    Nvidia: -1,58% en 175,03 dólares.

    Amazon.com: +1,07% en 230,59 dólares.

    Apple: +0,97% en 236,33 dólares.

    Microsoft: +0,67% en 506,50 dólares.

    UnitedHealth: +0,79% en 353,17 dólares.

    3M: +0,74% en 159,04 dólares.

    IBM: +1,40% en 257,00 dólares.

    Salesforce Inc.: +0,00% en 242,76 dólares.

    Coca-Cola: +0,32% en 66,71 dólares.

    Boeing: +0,55% en 217,12 dólares.

  20. Eduardo Bolinches

    Schnabel (BCE) alerta sobre riesgos inflacionarios pese a tipos estables

    La miembro del BCE afirma que los tipos de interés se encuentran en una buena posición, aunque predominan los riesgos al alza para la inflación.

    Señala que el efecto de un euro más fuerte tendrá un impacto limitado y que la demanda interna ayudará a compensar la caída de las exportaciones, manteniendo el equilibrio en la economía de la zona euro.