¿La vuelta de Inditex?

La próxima resistencia a la que se enfrenta el grupo textil está en los 49,23 euros por acción.

Inditex presentó un informe de resultados que provocó subidas de más del 6% en tan solo una jornada y sus acciones parecen haber cogido ritmo de nuevo. Sin embargo, conviene analizar las claves de las cifras del segundo trimestre y el por qué el mercado interpretó tan positivamente el informe. ¿Volverá Inditex a crecer a doble dígito?

Inditex venía de una ralentización importante del crecimiento de sus ingresos en el primer trimestre, donde se quedó en el 1,5% interanual y encendió todas las alarmas. Además, en el segundo trimestre de este año sus ingresos se incrementaron un 1,69%, lo que supone tan solo una leve mejoría.

De hecho, si eliminamos el efecto divisa en el segundo trimestre los ingresos crecieron en un 5,1%, frente al 5,3% del primer trimestre del año. Aquí ya podemos extraer dos conclusiones.

Primero, el negocio está creciendo pero a un ritmo menor que el del año pasado. Segundo, el impacto de la divisa este año será grande y la compañía ha tenido que incrementar su previsión desde un impacto negativo del -3% hasta el -4%.

En general, los resultados fueron bastante pobres debido a que el apalancamiento operativo, que normalmente suele ayudar a Inditex, no hizo lo propio por un mayor crecimiento de la partida de amortización y depreciación después de las importantes inversiones que recientemente ha estado realizando para poner en marcha su nuevo centro logístico en Zaragoza, entre otros proyectos. Esto hace que su margen operativo se haya contraído en una décima en el semestre.

Sin embargo, a pesar de todo esto las acciones de Inditex despuntaron debido a que la compañía reportó un crecimiento del 9% interanual desde el 1 de agosto al 8 de septiembre, que es ya parte del tercer trimestre. Este crecimiento viene ya de lo que parece haber sido un buen mes de julio para el sector, por lo que parece que el crecimiento ya ha vuelto a una senda algo más positiva.

Creemos que aunque el crecimiento final del año no se va a quedar en ese 9% a tipo de cambio constante, si que puede mantenerse en tasas superiores al 5% reportado en el primer semestre y que el autocobro tiene que seguir ganando dinamismo en las tiendas Zara, a la vez que se extiende junto al nuevo alarmado en las otras marcas.

Para este 2025 podemos estimar un crecimiento del 5% interanual de los ingresos, teniendo en cuenta que en el segundo semestre del año creemos que puede crecer un 8%.

Esto, junto con un margen constante, nos da un precio objetivo de 54,7 euros por acción usando un descuento de flujos de caja, lo que implica un potencial del 18% desde precios actuales.

Inditex



Las acciones de Inditex han roto una resistencia importante en los 44,19 euros que ha provocado que su media móvil de 14 sesiones haya roto la de 28, lo que suponen 2 señales alcistas claras. La próxima resistencia a la que se enfrenta Inditex está en los 49,23 euros por acción, que con la rotura de medias móviles es fácilmente alcanzable.

Por su parte, el ADX ha empezado a coger ritmo aunque aún está lejos de una zona clara de tendencia alcista. Esto se debe en parte al brusco movimiento tras los resultados. Si bien puede tener alguna corrección de ajuste, creemos que el próximo objetivo está en los 49,23 euros.

*** Javier Cabrera es analista de mercados.