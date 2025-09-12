Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 pierde los 15.300 puntos lastrado por Santander y el resto de bancos
El selectivo marcaría nuevos máximos anuales si supera los 15.443,9 puntos.
LAS CLAVES
Claves para la sesión de este jueves 11 de septiembre:
- El Ibex 35 cae un 0,54%, hasta los 15.224,91 puntos, en la media sesión de este viernes. La caída reduce el saldo semanal al 2,53%. La caída reduce el saldo semanal al 2,53%. Santander (-1,73%) y el resto de bancos lastran la evolución del selectivo.
- Las principales bolsas europeas -salvo la británica- también caen tras haber iniciado el día al alza.
- En la agenda macroeconómica incluye la publicación de las lecturas finales de agosto de los IPC de Alemania, Francia y España.
- El INE confirma que la inflación se mantuvo en el 2,7% en agosto, pero la subyacente subió hasta el 2,4%.
- La tasa de inflación de Francia se modera al 0,8% en agosto y encadena siete meses seguidos por debajo del 1%.
La inflación interanual en Alemania se situó en agosto en el 2,2%, la primera subida en lo que va de año, después de estar al 2% en julio y junio.
- Los futuros anticipan una apertura ligeramente en negativo en Wall Street. El Dow Jones ha superado por primera vez en la historia el nivel de los 46.100 puntos.
- Tal y como se esperaba, el BCE optó el jueves por mantener sus tasas de interés de referencia sin cambios por segunda reunión de forma consecutiva y tras haberlos bajado ya cuatro veces en lo que va de ejercicio.
- El mercado da por terminado el ciclo de recortes de tipos del BCE, dando más posibilidades a la opción de que mantenga las tasas de referencia en los niveles actuales en todas las reuniones que celebrará hasta diciembre de 2026.
- Por el contrario, los inversores están convencidos de que la Reserva Federal (Fed) iniciará un nuevo ciclo de rebajas de tipos en la reunión que mantendrá la semana que viene.
- Si bien el dato de inflación de EEUU de agosto se situó muy en línea con las estimaciones, el peor dato de desempleo semanal desde 2021 (263.000 nuevas peticiones de subsidio por desempleo) ha elevado a tres las expectativas de recortes de tipos en 2025.
- El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, tira la toalla en su intento por romper la resistencia de los 67,70 dólares y parece que se dirige de nuevo a la zona de soportes en los 65.
- El oro intenta aferrarse a la zona de máximos históricos a la espera de ver si puede cerrar la semana con nuevos máximos.
- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, consigue romper la resistencia de los 112.700 dólares y se dirige hacia la siguiente resistencia en los 117.000.
-
Así cierra el Ibex 35
Cerramos en negativo la sesión, pero en positivo la semana.
-
Ibex 35, mejores y peores de la sesión. Saldo semanal
Jornada de caídas, al menos hasta el momento de elaborar estas líneas, para el principal índice de la bolsa española que descendió de manera gradual a lo largo de la sesión hasta la apertura de Wall Street, donde los alcistas protagonizaron una reacción que recuperó parte del terreno perdido durante la primera mitad del día, acercándose a la zona de los 15.300 puntos.
A falta de pocos minutos para que el mercado de renta variable europeo cierre sus puertas, el índice español busca un giro hacia el lado positivo y reduce la caída al 0,06% en los 15.298 puntos. El saldo semanal es positivo con una ganancia del 2,90%.
El podio de ganadores en estos instantes es para: Indra (+2,46%), Redeia Corporación (+1,25%) y Enagás (+1,23%).
Los valores más castigados a esta hora son: Acciona (-1,33%), Grifols (+1,19%) y Acciona Energía (-0,97%).
-
IonQ arrasa en Wall Street mientras Tesla acelera y Oracle se hunde
IonQ sigue imparable con una subida del 17% e intenta romper la barrera de los 55 dólares, consolidándose como uno de los valores más explosivos del día.
Tesla avanza con fuerza más del 5%, alimentando el optimismo del sector tecnológico.
En contraste, Oracle prolonga su corrección con una caída del 3%, que se suma al desplome del 6% en la sesión anterior.
-
Estas cotizadas presentarán resultados la próxima semana
En el cuadro de a continuación, pueden ver las cotizadas que presentarán resultados la próxima semana:
-
El Dow Jones cede mientras destacan alzas en Apple y Microsoft
El Dow Jones de Industriales pierde un 0,33% pese a la jornada de avances muy liegeros en Wall Street. En este índice, UnitedHealth lidera las subidas con un 1,76%, seguida de Apple con un 1,63% y Microsoft con un 1,30%.
En el lado negativo, Nike cae cerca de un 3%, Cisco retrocede un 1,88% y Sherwin-Williams un 1,62%.
-
El euro se frena en resistencia pese a tendencia de mínimos crecientes
El euro mantiene una estructura alcista de mínimos ascendentes frente al dólar, aunque sin superar de forma consistente la resistencia de 1,1730 dólares. Pese a batirla en intradía, no logra consolidar cierres por encima de ese nivel.
Actualmente retrocede un 0,13% hasta los 1,1718 dólares, reflejando la dificultad de romper esta barrera técnica.
-
Nvidia repliega su apuesta en la nube y prioriza su ecosistema de IA
Nvidia reduce esfuerzos para captar clientes en su servicio DGX Cloud y lo orientará principalmente a sus propios investigadores.
La compañía busca utilizar la nube para diseñar chips y desarrollar modelos de inteligencia artificial, reforzando su ecosistema y restando peso a la competencia con Amazon Web Services.
-
Ibex 35 reacciona con fuerza tras la apertura americana
El Ibex 35 recupera los 15.275 puntos impulsado por el arranque positivo de la bolsa americana, reduciendo su caída al 0,23%.
El rebote gana solidez con un creciente número de valores en terreno positivo, lo que refuerza la expectativa de una sesión más equilibrada tras las presiones bajistas iniciales.
-
Así abre Wall Street
Apertura con muchas dudas en Wall Street.
-
El Ibex 35 busca el rebote desde mínimos intradía antes de la apertura americana
El Ibex 35 se mueve en la zona de 15.200 puntos tras un goteo bajista que parece haberse frenado, perdiendo un 0,50% en los 15.231 puntos en estos momentos.
Los inversores esperan la apertura de Wall Street para definir el rumbo de la sesión.
Indra lidera las subidas con un 2,48%, mientras que Acciona cae un 2,25%.
-
Zoox, de Amazon, entra en la carrera de los robotaxis en Las Vegas
El grupo de coches autónomos lanza su servicio público para competir con Waymo y Tesla por el futuro de los servicios de taxi.
-
El Ibex 35 profundiza en la caída
El Ibex 35 retrocede un 0,61% y marca mínimos en la misma zona de la sesión previa, con la mayoría de valores en negativo.
Acciona lidera las caídas con un descenso del 2,30% y Banco Santander pierde un 1,76%.
En el lado positivo, destacan Indra y Puig Brands con subidas del 1,82% y 1,45%. La presión vendedora mantiene al índice en niveles críticos.
-
Los permisos de construcción en Canadá sorprenden a la baja
En julio, los permisos de construcción en Canadá cayeron un 0,1% mensual, muy por debajo del 3,7% esperado, aunque la cifra mejora frente al desplome del 9,5% previo.
El dato refleja una recuperación débil del sector inmobiliario, que sigue mostrando señales de fragilidad.
-
El déficit público cae al 1,81% del PIB en el primer semestre y el del Estado baja al 2,35% hasta julio
El déficit público consolidado de la Administración Central, comunidades autónomas y Seguridad Social --incluida la ayuda financiera-- ha cerrado el primer semestre del año en el 1,81% del PIB, por debajo del 1,87% registrado en el mismo periodo de un año antes, con 30.352 millones de euros, que supone un 2,2% más debido al gasto de carácter extraordinario por la DANA.
Con motivo de las graves inundaciones, provocadas por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que tuvo lugar entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, se han recogido en las cuentas del agregado un gasto de carácter extraordinario por un importe provisional de 3.380 millones, equivalente al 0,20% del PIB, incluidas las transferencias de carácter finalista a las corporaciones locales por importe de 1.812 millones.
Si se descuenta el gasto provocado por la DANA, el déficit del agregado de administraciones públicas, sin incluir la Administración local, a finales de junio de 2025 se situaría en 26.972 millones, inferior en un 9,2% al resultado negativo del mismo periodo de 2024.
-
Atención a Warner Bros. Discovery que sube un 11,7% en preapertura
Warner continúa con su rally tras la sesión de ayer, donde avanzó un 28%, registrando ahora un repunte adicional del 11,7% en la preapertura.
-
PIB mensual de Reino Unido supera expectativas
El Producto Interior Bruto (PIB) mensual del Reino Unido, según el NIESR en agosto, avanzó un 0,3%, por encima del 0,2% previsto. El dato refleja una ligera aceleración de la actividad económica, mostrando resiliencia del crecimiento frente a las previsiones más moderadas del mercado.
-
La OPV de Gemini eleva su valoración a 3.330 millones
La fiebre por las salidas a Bolsa de las empresas cripto continúa, y la última beneficiada de este apetito inversor es Gemini. El mercado de negociación de criptomonedas de los gemelos Winklevoss ha elevado finalmente el precio barajado para su OPV ante la demanda recibida.
-
El selectivo español está a pocos puntos de los mínimos de ayer
El Ibex 35 se aproxima a los mínimos de la sesión anterior, con nuevos mínimos intradiarios pese a que el goteo bajista se modera.
La atención del mercado se centra en la zona de 15.213 puntos, nivel que podría frenar a los vendedores y definir la próxima evolución del índice español.
-
Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del S&P 500 antes de la apertura del mercado:
Tesla: +0,20% en 369,57 dólares.
Nvidia: +0,23% en 177,57 dólares.
Adobe: +2,87% en 360,61 dólares.
Micron: +3,17% en 155,35 dólares.
Oracle: -1,01% en 304,74 dólares.
Microsoft: +1,16% en 506,80 dólares.
Alphabet A: +0,17% en 240,77 dólares.
Broadcom: +0,34% en 360,86 dólares.
Alphabet C: +0,15% en 241,15 dólares.
Palantir: +0,30% en 164,85 dólares.
-
Técnicas Reunidas, Squirrel Media y PharmaMar son los más alcistas del continuo español
En estos instantes y si echamos una mirada al Mercado Continuo, vemos que Técnicas Reunidas (+5,34%) lidera las alzas seguido de Squirrel Media (+3,54%) y PharmaMar (+2,89%).
En la parte baja de la tabla, Nyesa Valores (-4,26%), Bodegas Riojanas (-3,05%) y Libertas 7 (-2,50%) son los valores más penalizados.