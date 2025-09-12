Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 pierde los 15.300 puntos lastrado por Santander y el resto de bancos

Claves para la sesión de este jueves 11 de septiembre:

- El Ibex 35 cae un 0,54%, hasta los 15.224,91 puntos, en la media sesión de este viernes. La caída reduce el saldo semanal al 2,53%. La caída reduce el saldo semanal al 2,53%. Santander (-1,73%) y el resto de bancos lastran la evolución del selectivo.

- Las principales bolsas europeas -salvo la británica- también caen tras haber iniciado el día al alza.

- En la agenda macroeconómica incluye la publicación de las lecturas finales de agosto de los IPC de Alemania, Francia y España.

- El INE confirma que la inflación se mantuvo en el 2,7% en agosto, pero la subyacente subió hasta el 2,4%.

- La tasa de inflación de Francia se modera al 0,8% en agosto y encadena siete meses seguidos por debajo del 1%.

La inflación interanual en Alemania se situó en agosto en el 2,2%, la primera subida en lo que va de año, después de estar al 2% en julio y junio.

- Los futuros anticipan una apertura ligeramente en negativo en Wall Street. El Dow Jones ha superado por primera vez en la historia el nivel de los 46.100 puntos.

- Tal y como se esperaba, el BCE optó el jueves por mantener sus tasas de interés de referencia sin cambios por segunda reunión de forma consecutiva y tras haberlos bajado ya cuatro veces en lo que va de ejercicio.

- El mercado da por terminado el ciclo de recortes de tipos del BCE, dando más posibilidades a la opción de que mantenga las tasas de referencia en los niveles actuales en todas las reuniones que celebrará hasta diciembre de 2026.

- Por el contrario, los inversores están convencidos de que la Reserva Federal (Fed) iniciará un nuevo ciclo de rebajas de tipos en la reunión que mantendrá la semana que viene.

- Si bien el dato de inflación de EEUU de agosto se situó muy en línea con las estimaciones, el peor dato de desempleo semanal desde 2021 (263.000 nuevas peticiones de subsidio por desempleo) ha elevado a tres las expectativas de recortes de tipos en 2025.

- El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, tira la toalla en su intento por romper la resistencia de los 67,70 dólares y parece que se dirige de nuevo a la zona de soportes en los 65.

- El oro intenta aferrarse a la zona de máximos históricos a la espera de ver si puede cerrar la semana con nuevos máximos.

- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, consigue romper la resistencia de los 112.700 dólares y se dirige hacia la siguiente resistencia en los 117.000.