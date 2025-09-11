Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una continuidad del rebote del mercado

Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este jueves.

El selectivo español confirma ya de manera muy contundente la ruptura de los 15.000 puntos y las ganas de seguir escalando posiciones con la mira puesta en los máximos anuales.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense también muestra ganas de seguir subiendo aunque no con tanta fuerza a pesar de ver nuevos máximos históricos en formato intradiario en varios índices.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

¿En qué deberías invertir según tu edad?:



1) BBVA: El valor se hace con los 15,85 euros por lo que entramos en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 15,55 euros en base cierres.

2) Repsol: El valor ha marcado nuevos máximos, por lo que hemos entrado al ver que se hacía de cara al cierre con los 14,24 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 14,05 euros.

3) Santander: El valor marca nuevos máximos históricos por lo que vamos a entrar ante otro cierre por encima de los 8,35 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 8,17 euros en base cierres.

4) Ferrovial: El valor ha respetado la media móvil de medio plazo y al hacerse con los 46,26 euros hemos entrado en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 47,14 euros en base cierres.