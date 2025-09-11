Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,68%) reconquista los 15.300 puntos tras el BCE y el IPC de EEUU

Claves para la sesión de este jueves 11 de septiembre:

- El Ibex 35 cierra la sesión de este jueves con una subida del 0,68% con la que se sitúa en los 15.321 puntos

- Iberdrola compra el 30% de su filial brasileña por 1.880 millones euros a Previ.

- Las principales bolsas europeas pisan el acelerador. Los avances van del 0,3% al 0,9%.

- El BCE ha decidido este jueves mantener sin cambios los tipos de interés por segunda reunión consecutiva: deja en el 2% la tasa aplicable a la facilidad de depósito, que es la que guía ahora la orientación de la política monetaria.

- Su presidenta, Christine Lagarde, ha cerrado la puerta a una próxima bajada de tipos si la situación no cambia mucho. "El proceso desinflacionario ha concluido" ha subrayado.

- Los principales índices de Wall Street inician la sesión en positivo. El Dow Jones suma un 0,35%; el S&P 500, un 0,34%, y el Nasdaq Composite, un 0,42%.

- La inflación sube al 2,9% en EEUU pero no altera las previsiones de que la Reserva Federal baje los tipos.

- El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, intenta romper la resistencia de los 67,70 dólares tras su rebote en los 65.

- El oro intenta aferrarse a la zona de máximos históricos a la espera de los importantes datos de inflación en EE. UU.

- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, consigue romper la resistencia de los 112.700 dólares que ahora pasa a actuar como soporte a no perder.