Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,68%) reconquista los 15.300 puntos tras el BCE y el IPC de EEUU
El BCE ha mantenido los tipos en el 2% tal y como se esperaba. También cumpliendo las previsiones, la inflación ha subido al 2,9% en Estados Unidos.
LAS CLAVES
- 17:40 Así cierra el Ibex 35
- 15:37 Así abre Wall Street
- 14:32 Solicitudes de desempleo en EEUU sale mejor de lo esperado
- 14:31 Inflación mensual en EEUU supera expectativas
- 14:31 EEUU confirma inflación en línea con las previsiones
- 14:18 El Banco Central Europeo mantiene el tipo de depósito en 2% en septiembre
- 14:16 El BCE mantiene tipos en 2,15% sin sorpresas
- 09:59 Analizamos el comportamiento de las acciones de Puig Brands
- 09:06 Así abre el Ibex 35
- 08:49 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:12 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:30 Claves para la sesión de hoy
Claves para la sesión de este jueves 11 de septiembre:
- El Ibex 35 cierra la sesión de este jueves con una subida del 0,68% con la que se sitúa en los 15.321 puntos
- Iberdrola compra el 30% de su filial brasileña por 1.880 millones euros a Previ.
- Las principales bolsas europeas pisan el acelerador. Los avances van del 0,3% al 0,9%.
- El BCE ha decidido este jueves mantener sin cambios los tipos de interés por segunda reunión consecutiva: deja en el 2% la tasa aplicable a la facilidad de depósito, que es la que guía ahora la orientación de la política monetaria.
- Su presidenta, Christine Lagarde, ha cerrado la puerta a una próxima bajada de tipos si la situación no cambia mucho. "El proceso desinflacionario ha concluido" ha subrayado.
- Los principales índices de Wall Street inician la sesión en positivo. El Dow Jones suma un 0,35%; el S&P 500, un 0,34%, y el Nasdaq Composite, un 0,42%.
- La inflación sube al 2,9% en EEUU pero no altera las previsiones de que la Reserva Federal baje los tipos.
- El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, intenta romper la resistencia de los 67,70 dólares tras su rebote en los 65.
- El oro intenta aferrarse a la zona de máximos históricos a la espera de los importantes datos de inflación en EE. UU.
- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, consigue romper la resistencia de los 112.700 dólares que ahora pasa a actuar como soporte a no perder.
IAG reduce su capital en 24,4 millones de euros, un 0,52% tras recomprar acciones
IAG ha reducido su capital en 24,4 millones de euros, un 0,52%, mediante la amortización de 244.274.863 acciones propias en autocartera tras completar dos programas de recompra en lo que va de año, según ha notificado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, el 'holding' aeronáutico finalizó el pasado 27 de febrero la recompra de 350 millones de euros en acciones y, más tarde, el 29 de mayo, completó el primer tramo del plan de recompra de 1.000 millones de euros, que ascendió a 500 millones.
Tras esto, la compañía ha ejecutado este jueves la reducción de capital aprobada por la junta general de accionistas el pasado 19 de junio.
En consecuencia, el artículo 5 de los estatutos sociales de la Sociedad ha sido modificado y el capital social de la Sociedad, tras la reducción de capital, asciende a 472.720.114,70 euros, dividido en 4.727.201.147 acciones ordinarias de la misma clase y serie, con un valor nominal de 0,10 euros cada una de ellas, totalmente suscritas y desembolsadas.
Así cierra el Ibex 35
Continuamos con la reacción alcista con la vista puesta en los máximos anuales.
Ibex 35, mejores y peores de la sesión
El Ibex 35 encadena la cuarta sesión consecutiva de alzas, que han llevado al índice a marcar máximos intradía en los 15.332 puntos, configurando una pauta de mínimos y máximos ascendentes. En estos instantes el índice cotiza algo alejado de esa zona de máximos y por debajo de los 15.300 puntos como nivel clave de referencia.
La subida de valores relevantes y de gran capitalización como Inditex ha favorecido estos avances.
A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español suma un 0,45% en los 15.281 puntos.
El podio de ganadores está compuesto, en esta ocasión por: Inditex (+2,27%), Ferrovial (+1,88%) y Laboratorios Rovi (+1,68%).
Las mayores caídas las protagonizan: Puig Brands (-1,22%), Acciona (-1,06%) y Repsol (-0,60%).
Wall Street mantiene el tono positivo
Los índices estadounidenses cotizan con firmeza en positivo, destacando el Dow Jones de Industriales con un avance del 1,21%. El Nasdaq 100 suma un 0,44% hasta los 23.953 puntos y el S&P 500 sube un 0,63% en los 6.572 puntos.
La jornada resulta muy positiva tanto para Europa como para Estados Unidos, con el Ibex 35 también en terreno alcista, luchando por consolidar los 15.300 puntos en un contexto de fuerte apetito por la renta variable.
El Dow Jones apenas registra caídas con solo dos valores en rojo
El Dow Jones de Industriales mantiene tono positivo en la sesión, con únicamente dos compañías en terreno negativo: Walt Disney, que retrocede un 0,51%, e IBM, que cede un 0,17%.
El resto de los componentes del índice se sitúan en positivo, lo que refleja la fortaleza generalizada del mercado en esta jornada.
IAG completa emisión de bonos por 500 millones de euros
International Consolidated Airlines Group (IAG) ha anunciado la suscripción y desembolso completo de su emisión de bonos senior no garantizados por un importe de 500 millones de euros.
Los títulos han sido admitidos a cotización en la lista oficial y comenzarán a negociarse en el mercado regulado de Euronext Dublín.
La operación ha contado con la participación de Deutsche Bank, BofA Securities Europe y BBVA como entidades colocadoras, consolidando el acceso de la compañía a financiación en condiciones favorables en los mercados internacionales.
El Ibex 35 consolida los 15.300 puntos con tono claramente alcista
El Ibex 35 mantiene la jornada en positivo por encima de los 15.300 puntos, con una estructura intradiaria de mínimos y máximos crecientes que refuerza el impulso alcista.
Solo cinco valores cotizan en negativo, con Solaria a la baja un 0,46%, mientras el resto del índice avanza con firmeza, consolidando niveles que refuerzan la confianza de los inversores.
S&P 500 marca un nuevo récord
El S&P 500 ha alcanzado un máximo histórico intradía, confirmando la fortaleza del mercado estadounidense en plena temporada de datos macroeconómicos.
El movimiento refleja la confianza de los inversores pese a la presión inflacionaria y mantiene la tendencia alcista que impulsa a los principales índices de Wall Street.
El euro rebota y vuelve a enfentar la resistencia horizontal de los 1,1730 dólares
El euro avanza un 0,28% en la sesión hasta los 1,1736 dólares, recuperando impulso desde la media móvil de 50 periodos, que actuó como soporte dinámico.
La divisa europea vuelve a poner a prueba la resistencia de los 1,1730 dólares, nivel que ha limitado su progresión en semanas anteriores y cuya ruptura podría abrir la puerta a un tramo alcista de mayor recorrido.
Así abre Wall Street
Hueco de apertura alcista en una sesión que recuerda los atentados terroristas de hace 24 años.
El Ibex 35 toca los 15.300 puntos antes de la apertura americana
El Ibex 35 ha llegado a marcar 15.313 puntos en máximos intradiarios, con un avance del 0,51%, aunque pierde fuerza y cotiza ahora en 15.284 puntos.
Inditex lidera las subidas con casi un 2%, seguida de Laboratorios Rovi con un 1,43% y Endesa con un 1,34%.
En el lado negativo destaca Grifols, que cae un 1,13%, reflejando la rotación sectorial dentro del índice en plena lucha por consolidar los 15.300 puntos.
Lagarde apunta a una moderación de la inflación y un crecimiento más equilibrado
Christine Lagarde destacó que los riesgos para el crecimiento económico están más balanceados y que el mercado laboral sigue siendo un pilar de fortaleza.
Señaló que los indicadores de inflación subyacente son consistentes con el objetivo del 2% y que el crecimiento salarial tenderá a moderarse, lo que ayudará a contener presiones internas de precios.
También remarcó la importancia de las recomendaciones del informe Draghi y el papel del gasto público en sostener la inversión, mientras que los efectos de los acuerdos comerciales se harán más visibles con el tiempo.
El selectivo español vuelve a máximos de la sesión mientras habla Lagarde
El Ibex 35 retoma las alzas tras los datos de crédito en Estados Unidos y marca nuevos máximos de la sesión en 15.283 puntos, con una subida del 0,47%.
El repunte coincide con la intervención de Christine Lagarde, lo que mantiene la atención del mercado en posibles pistas sobre la política monetaria del BCE.
El Ibex 35 sufre un brusco ajuste tras datos macroeconómicos
El Ibex 35 pierde fuerza después de los datos macro de Estados Unidos y reduce su avance al 0,22%, situándose en 15.244 puntos.
El índice español se aleja de los máximos intradiarios en un movimiento brusco marcado por el repunte de la volatilidad, que ha provocado un retroceso notable desde los niveles más altos de la sesión.
Solicitudes de desempleo en EEUU sale mejor de lo esperado
Las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos se situaron en 263.000, por encima de las 235.000 previstas y de las 237.000 anteriores.
El dato refleja cierta presión en el mercado laboral y mantiene la atención de los inversores, ya que podría influir en las expectativas sobre la política monetaria y generar movimientos relevantes en los principales índices y en el dólar durante la sesión.
Inflación mensual en EEUU supera expectativas
El índice de precios al consumo mensual de Estados Unidos ha registrado un alza del 0,4%, por encima del 0,3% previsto y del 0,2% anterior.
Este dato refleja una mayor presión inflacionaria de la esperada y mantiene a los inversores atentos, ya que podría influir en la política monetaria futura y provocar movimientos significativos en los principales índices y en el dólar durante la sesión.
EEUU confirma inflación en línea con las previsiones
Los datos de inflación de Estados Unidos se sitúan según lo esperado: el IPC subyacente mensual registra un 0,3%, igual que la previsión, mientras el IPC interanual alcanza el 2,9%, en línea con el pronóstico y frente al 2,7% anterior.
La confirmación de estas cifras refuerza la estabilidad en los mercados, aunque los inversores siguen atentos a las próximas publicaciones económicas que podrían generar movimientos más destacados en los índices y en el dólar.
El selectivo español se mantiene estable tras decisión del BCE
El Ibex 35 registra movimientos reducidos tras los datos macroeconómicos, que cumplieron las expectativas del mercado. El Banco Central Europeo ha dejado los tipos de interés en el 2,15% y el tipo de crédito se sitúa en línea con lo previsto.
A esta hora permanece cerca de máximos del día con una subida del 0,36% en los 15.267 puntos.
BCE eleva previsión de inflación para 2025 al 2,1%
El Banco Central Europeo ajusta su proyección de inflación al 2,1% para 2025, frente al 2% previsto anteriormente, y sitúa la inflación subyacente en el 2,4% ese mismo año.
Para 2026 y 2027, anticipa una desaceleración hasta el 1,9% y 1,8% en la subyacente, mientras la inflación general se situaría en 1,9% en 2027.
Estos datos reflejan la visión del BCE sobre la estabilidad de precios y condicionan la estrategia de política monetaria en la eurozona.
El Banco Central Europeo mantiene el tipo de depósito en 2% en septiembre