Un panel muestra en el parqué madrileño la evolución de la Bolsa española este lunes en el que el IBEX 35, el principal indicador de la Bolsa española

Un panel muestra en el parqué madrileño la evolución de la Bolsa española este lunes en el que el IBEX 35, el principal indicador de la Bolsa española EFE/ Altea Tejido

Mercados

Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,68%) reconquista los 15.300 puntos tras el BCE y el IPC de EEUU

El BCE ha mantenido los tipos en el 2% tal y como se esperaba. También cumpliendo las previsiones, la inflación ha subido al 2,9% en Estados Unidos.

Eduardo Bolinches L. Piedehierro
Publicada
Actualizada

LAS CLAVES

Claves para la sesión de este jueves 11 de septiembre:

- El Ibex 35 cierra la sesión de este jueves con una subida del 0,68% con la que se sitúa en los 15.321 puntos

- Iberdrola compra el 30% de su filial brasileña por 1.880 millones euros a Previ.

- Las principales bolsas europeas pisan el acelerador. Los avances van del 0,3% al 0,9%.

- El BCE ha decidido este jueves mantener sin cambios los tipos de interés por segunda reunión consecutivadeja en el 2% la tasa aplicable a la facilidad de depósito, que es la que guía ahora la orientación de la política monetaria.

- Su presidenta, Christine Lagarde, ha cerrado la puerta a una próxima bajada de tipos si la situación no cambia mucho. "El proceso desinflacionario ha concluido" ha subrayado.

- Los principales índices de Wall Street inician la sesión en positivo. El Dow Jones suma un 0,35%; el S&P 500, un 0,34%, y el Nasdaq Composite, un 0,42%.

- La inflación sube al 2,9% en EEUU pero no altera las previsiones de que la Reserva Federal baje los tipos.

- El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, intenta romper la resistencia de los 67,70 dólares tras su rebote en los 65.

- El oro intenta aferrarse a la zona de máximos históricos a la espera de los importantes datos de inflación en EE. UU.

- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, consigue romper la resistencia de los 112.700 dólares que ahora pasa a actuar como soporte a no perder.

  1. Eduardo Bolinches L. Piedehierro

    IAG reduce su capital en 24,4 millones de euros, un 0,52% tras recomprar acciones

    IAG ha reducido su capital en 24,4 millones de euros, un 0,52%, mediante la amortización de 244.274.863 acciones propias en autocartera tras completar dos programas de recompra en lo que va de año, según ha notificado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

    En concreto, el 'holding' aeronáutico finalizó el pasado 27 de febrero la recompra de 350 millones de euros en acciones y, más tarde, el 29 de mayo, completó el primer tramo del plan de recompra de 1.000 millones de euros, que ascendió a 500 millones.

    Tras esto, la compañía ha ejecutado este jueves la reducción de capital aprobada por la junta general de accionistas el pasado 19 de junio.

    En consecuencia, el artículo 5 de los estatutos sociales de la Sociedad ha sido modificado y el capital social de la Sociedad, tras la reducción de capital, asciende a 472.720.114,70 euros, dividido en 4.727.201.147 acciones ordinarias de la misma clase y serie, con un valor nominal de 0,10 euros cada una de ellas, totalmente suscritas y desembolsadas.

  2. Eduardo Bolinches

    Así cierra el Ibex 35

    Continuamos con la reacción alcista con la vista puesta en los máximos anuales.

  3. Eduardo Bolinches

    Ibex 35, mejores y peores de la sesión

    El Ibex 35 encadena la cuarta sesión consecutiva de alzas, que han llevado al índice a marcar máximos intradía en los 15.332 puntos, configurando una pauta de mínimos y máximos ascendentes. En estos instantes el índice cotiza algo alejado de esa zona de máximos y por debajo de los 15.300 puntos como nivel clave de referencia.

    La subida de valores relevantes y de gran capitalización como Inditex ha favorecido estos avances.

    A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español suma un 0,45% en los 15.281 puntos.

    El podio de ganadores está compuesto, en esta ocasión por: Inditex (+2,27%), Ferrovial (+1,88%) y Laboratorios Rovi (+1,68%).

    Las mayores caídas las protagonizan: Puig Brands (-1,22%), Acciona (-1,06%) y Repsol (-0,60%).

  4. Eduardo Bolinches

    Wall Street mantiene el tono positivo

    Los índices estadounidenses cotizan con firmeza en positivo, destacando el Dow Jones de Industriales con un avance del 1,21%. El Nasdaq 100 suma un 0,44% hasta los 23.953 puntos y el S&P 500 sube un 0,63% en los 6.572 puntos.

    La jornada resulta muy positiva tanto para Europa como para Estados Unidos, con el Ibex 35 también en terreno alcista, luchando por consolidar los 15.300 puntos en un contexto de fuerte apetito por la renta variable.

  5. Eduardo Bolinches

    El Dow Jones apenas registra caídas con solo dos valores en rojo

    El Dow Jones de Industriales mantiene tono positivo en la sesión, con únicamente dos compañías en terreno negativo: Walt Disney, que retrocede un 0,51%, e IBM, que cede un 0,17%.

    El resto de los componentes del índice se sitúan en positivo, lo que refleja la fortaleza generalizada del mercado en esta jornada.

  6. Eduardo Bolinches

    IAG completa emisión de bonos por 500 millones de euros

    International Consolidated Airlines Group (IAG) ha anunciado la suscripción y desembolso completo de su emisión de bonos senior no garantizados por un importe de 500 millones de euros.

    Los títulos han sido admitidos a cotización en la lista oficial y comenzarán a negociarse en el mercado regulado de Euronext Dublín.

    La operación ha contado con la participación de Deutsche Bank, BofA Securities Europe y BBVA como entidades colocadoras, consolidando el acceso de la compañía a financiación en condiciones favorables en los mercados internacionales.

  7. Eduardo Bolinches

    El Ibex 35 consolida los 15.300 puntos con tono claramente alcista

    El Ibex 35 mantiene la jornada en positivo por encima de los 15.300 puntos, con una estructura intradiaria de mínimos y máximos crecientes que refuerza el impulso alcista.

    Solo cinco valores cotizan en negativo, con Solaria a la baja un 0,46%, mientras el resto del índice avanza con firmeza, consolidando niveles que refuerzan la confianza de los inversores.

  8. Eduardo Bolinches

    S&P 500 marca un nuevo récord

    El S&P 500 ha alcanzado un máximo histórico intradía, confirmando la fortaleza del mercado estadounidense en plena temporada de datos macroeconómicos.

    El movimiento refleja la confianza de los inversores pese a la presión inflacionaria y mantiene la tendencia alcista que impulsa a los principales índices de Wall Street.

  9. Eduardo Bolinches

    El euro rebota y vuelve a enfentar la resistencia horizontal de los 1,1730 dólares

    El euro avanza un 0,28% en la sesión hasta los 1,1736 dólares, recuperando impulso desde la media móvil de 50 periodos, que actuó como soporte dinámico.

    La divisa europea vuelve a poner a prueba la resistencia de los 1,1730 dólares, nivel que ha limitado su progresión en semanas anteriores y cuya ruptura podría abrir la puerta a un tramo alcista de mayor recorrido.

  10. Eduardo Bolinches

    Así abre Wall Street

    Hueco de apertura alcista en una sesión que recuerda los atentados terroristas de hace 24 años.

  11. Eduardo Bolinches

    El Ibex 35 toca los 15.300 puntos antes de la apertura americana

    El Ibex 35 ha llegado a marcar 15.313 puntos en máximos intradiarios, con un avance del 0,51%, aunque pierde fuerza y cotiza ahora en 15.284 puntos.

    Inditex lidera las subidas con casi un 2%, seguida de Laboratorios Rovi con un 1,43% y Endesa con un 1,34%.

    En el lado negativo destaca Grifols, que cae un 1,13%, reflejando la rotación sectorial dentro del índice en plena lucha por consolidar los 15.300 puntos.

  12. Eduardo Bolinches

    Lagarde apunta a una moderación de la inflación y un crecimiento más equilibrado

    Christine Lagarde destacó que los riesgos para el crecimiento económico están más balanceados y que el mercado laboral sigue siendo un pilar de fortaleza.

    Señaló que los indicadores de inflación subyacente son consistentes con el objetivo del 2% y que el crecimiento salarial tenderá a moderarse, lo que ayudará a contener presiones internas de precios.

    También remarcó la importancia de las recomendaciones del informe Draghi y el papel del gasto público en sostener la inversión, mientras que los efectos de los acuerdos comerciales se harán más visibles con el tiempo.

  13. Eduardo Bolinches

    El selectivo español vuelve a máximos de la sesión mientras habla Lagarde

    El Ibex 35 retoma las alzas tras los datos de crédito en Estados Unidos y marca nuevos máximos de la sesión en 15.283 puntos, con una subida del 0,47%.

    El repunte coincide con la intervención de Christine Lagarde, lo que mantiene la atención del mercado en posibles pistas sobre la política monetaria del BCE.

  14. Eduardo Bolinches

    El Ibex 35 sufre un brusco ajuste tras datos macroeconómicos

    El Ibex 35 pierde fuerza después de los datos macro de Estados Unidos y reduce su avance al 0,22%, situándose en 15.244 puntos.

    El índice español se aleja de los máximos intradiarios en un movimiento brusco marcado por el repunte de la volatilidad, que ha provocado un retroceso notable desde los niveles más altos de la sesión.

  15. Eduardo Bolinches

    Solicitudes de desempleo en EEUU sale mejor de lo esperado

    Las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos se situaron en 263.000, por encima de las 235.000 previstas y de las 237.000 anteriores.

    El dato refleja cierta presión en el mercado laboral y mantiene la atención de los inversores, ya que podría influir en las expectativas sobre la política monetaria y generar movimientos relevantes en los principales índices y en el dólar durante la sesión.

  16. Eduardo Bolinches

    Inflación mensual en EEUU supera expectativas

    El índice de precios al consumo mensual de Estados Unidos ha registrado un alza del 0,4%, por encima del 0,3% previsto y del 0,2% anterior.

    Este dato refleja una mayor presión inflacionaria de la esperada y mantiene a los inversores atentos, ya que podría influir en la política monetaria futura y provocar movimientos significativos en los principales índices y en el dólar durante la sesión.

  17. Eduardo Bolinches

    EEUU confirma inflación en línea con las previsiones

    Los datos de inflación de Estados Unidos se sitúan según lo esperado: el IPC subyacente mensual registra un 0,3%, igual que la previsión, mientras el IPC interanual alcanza el 2,9%, en línea con el pronóstico y frente al 2,7% anterior.

    La confirmación de estas cifras refuerza la estabilidad en los mercados, aunque los inversores siguen atentos a las próximas publicaciones económicas que podrían generar movimientos más destacados en los índices y en el dólar.

  18. Eduardo Bolinches

    El selectivo español se mantiene estable tras decisión del BCE

    El Ibex 35 registra movimientos reducidos tras los datos macroeconómicos, que cumplieron las expectativas del mercado. El Banco Central Europeo ha dejado los tipos de interés en el 2,15% y el tipo de crédito se sitúa en línea con lo previsto.

    A esta hora permanece cerca de máximos del día con una subida del 0,36% en los 15.267 puntos.

  19. Eduardo Bolinches

    BCE eleva previsión de inflación para 2025 al 2,1%

    El Banco Central Europeo ajusta su proyección de inflación al 2,1% para 2025, frente al 2% previsto anteriormente, y sitúa la inflación subyacente en el 2,4% ese mismo año.

    Para 2026 y 2027, anticipa una desaceleración hasta el 1,9% y 1,8% en la subyacente, mientras la inflación general se situaría en 1,9% en 2027.

    Estos datos reflejan la visión del BCE sobre la estabilidad de precios y condicionan la estrategia de política monetaria en la eurozona.

  20. Eduardo Bolinches

    El Banco Central Europeo mantiene el tipo de depósito en 2% en septiembre

    El Banco Central Europeo ha dejado la tasa de la facilidad de depósito en el 2% en septiembre, cumpliendo con las expectativas y sin cambios respecto al mes anterior.