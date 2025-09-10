Inditex entra en acción y apunta con decisión hacia la siguiente resistencia en 46,16 euros

Los mercados de renta variable mantienen una perspectiva optimista sobre un posible recorte de tipos por parte de la Reserva Federal. Esta confianza permite a los inversores digerir con relativa calma los riesgos geopolíticos y el reciente fallo judicial que, de manera temporal, impide al presidente Donald Trump destituir a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook.

Se espera que este caso escale hasta el Tribunal Supremo. Con este telón de fondo, los principales índices europeos apuntan a una nueva jornada de avances.

En el mercado español, el Ibex 35 subió ayer un 0,1%, logrando mantenerse por encima de los 15.000 puntos por segunda sesión consecutiva. Este hito es significativo, ya que podría abrir la puerta a nuevas subidas a corto plazo para el índice. En la lista de valores, las acciones de Inditex destacan por su buen comportamiento tras presentar su cuenta de resultados.

El gigante del sector textil ha reportado un aumento del 1,6% en sus ventas del primer semestre, alcanzando los 18.357 millones de euros. Según la compañía, el rendimiento ha sido satisfactorio tanto en sus tiendas físicas como en su canal online. Las ventas, ajustadas por tipo de cambio, subieron un 5,1%, mientras que el beneficio neto creció un 0,8%, hasta los 2.791 millones de euros.

Estos resultados se corresponden con un freno en el crecimiento de la textil en un semestre mucho más flojo que el registrado en el ejercicio pasado. Además, quedan por debajo de las previsiones de los analistas, que esperaban un beneficio más elevado.

Bajo el punto de vista técnico, es importante destacar lo que ha ocurrido en los títulos de Inditex desde finales del ejercicio 2023, cuando cotizaba en la zona cercana a los 31 euros, ya que durante todo 2024 protagonizó una escalada de precios dibujando una estructura muy alcista en forma de pauta de mínimos y de máximos crecientes que lo llevó a buscar la zona de los 55,50 euros.

Evolución de las acciones de Inditex Eduardo Bolinches Tradingview

Precisamente la extensión de toda esta subida sirve para trazar su correspondiente retorno proporcional Fibonacci, donde se observa que los mínimos de estas últimas semanas se acercan a su último nivel de soporte proporcional, es decir, al 61,80% de toda la subida, en los 40,36 euros. Esto determina que estamos ante un nivel clave y contundente para el valor.

Durante el último proceso bajista, Inditex ha dejado abiertos algunos peligrosos y amplios huecos a la baja, como el que se originó en diciembre y también el de principios de marzo. Ambos huecos bajistas ya han sido cerrados en su totalidad, lo cual refleja síntomas de fortaleza en momentos puntuales que han permitido contener a los bajistas.

A muy corto plazo, su comportamiento resulta especialmente interesante, ya que la zona de los 41 euros representa un suelo de mercado muy importante para el valor, desde donde está reaccionando hoy de forma clara al alza. Esta reacción ha permitido a Inditex abrir un interesante hueco alcista que catapulta sus títulos por encima de los 45 euros en el momento de confeccionar este análisis.

El duro castigo sufrido, que hasta hace pocas sesiones llevaba a la compañía a perder casi un 25% de su valor en bolsa desde los máximos históricos alcanzados en diciembre, genera un potencial alcista muy atractivo desde el punto de vista técnico.

Con este escenario, si ya tenemos acciones de Inditex en cartera, lo más recomendable es mantener posiciones siempre que el valor no cierre por debajo de los máximos alcanzados durante el mes de agosto, es decir, los 44,22 euros.

Si no tenemos acciones de la textil gallega, y dado que el hueco alcista de hoy es muy amplio, lo adecuado sería no correr detrás de los precios y esperar a que el valor cierre parte del mismo, lo que implicaría un repliegue hacia la zona de los 44,30 euros aproximadamente. En ese momento podríamos abrir posiciones alcistas mediante la introducción de una orden de compra.

Como escenario alternativo, también podríamos abrir posiciones alcistas en el momento en el que Inditex alcance y supere la zona de resistencia clave situada en los 46,15 euros, donde cerraría el hueco bajista abierto en junio, mostrando síntomas de fortaleza que le permitirían seguir avanzando con determinación.

En ambos casos no permitiríamos que el precio se alejara más de un 3,5% desde nuestro nivel de entrada, punto en el que ubicaríamos la orden de protección correspondiente a la estrategia planteada.