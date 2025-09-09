La rentabilidad de las letras del Tesoro a 9 meses sube por la pausa del BCE pero no seduce a los pequeños inversores

El Tesoro ha colocado este martes 2.526,4 millones de euros en una subasta de deuda a corto plazo, en el rango medio previsto, y lo ha hecho rebajando la rentabilidad ofrecida a los inversores por las letras a tres meses. Eso sí, elevando el interés por la referencia a nueve meses, según los datos publicados por el organismo dependiente del Ministerio de Economía.

Los inversores siguen mostrando interés por los títulos españoles, dado que la demanda conjunta en esta tercera subasta del mes de septiembre ha superado los 5.067 millones de euros, logrando duplicar lo finalmente adjudicado en los mercados.

En concreto, el organismo dependiente del Ministerio de Economía ha colocado 922,79 millones de euros en letras a tres meses, frente a una demanda de 2.248,75 millones de euros, y el interés marginal se ha colocado en el 1,920%, inferior al 1,940% ofrecido en la subasta previa de este mismo tipo de papel.

En la subasta de letras a nueve meses, el Tesoro ha adjudicado 1.603,63 millones de euros, también por debajo de las peticiones de más de 2.818,93 millones, y la rentabilidad marginal ha subido en este caso desde el 1,969% anterior al 1,979% actual.

En total, el Tesoro Público prevé unas necesidades de financiación nuevas de en torno a los 60.000 millones para este ejercicio 2025, lo que supone un incremento de 5.000 millones respecto a las de 2024.

BCE

La subasta de este martes tiene lugar dos días antes de que los miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) vuelven a reunirse.

El mercado ha descontado totalmente que la institución no tocará las tasas de referencia por segundo encuentro consecutivo.

Algunos analistas incluso creen que el ciclo de descensos ya ha concluido, es decir, que el BCE no volverá a recortar las tasas de referencia. La autoridad monetaria dejará en el aire sus próximos movimientos.

Después de aprobar ocho recortes en total, o lo que es lo mismo, de reducir el precio del dinero 200 puntos básicos, el guardián del euro decidió volver a pausar los descensos el pasado julio.

De esta forma, el BCE ha fijado la facilidad de depósito, la tasa a la que paga a los bancos por los depósitos a un día en el banco central y que rige la política monetaria, en el 2%.

Aunque el Tesoro no desgrana las cifras por el tamaño de los inversores, como aproximación a la participación de los minoristas se utilizan las pujas no competitivas.

Pequeños ahorradores

Son aquellas en las que sólo se indica la cantidad deseada, sin precio, ya que en su mayoría procede de particulares.

En la subasta de este martes, las peticiones no competitivas de las letras a nueve meses se han situado en 110,90 millones de euros.

La cuantía es muy inferior a los 424 millones registrados en las letras a tres meses.