Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,14%) salva los 15.000 puntos pese a la caída del Gobierno de Francia
El lunes, tras el final de la jornada bursátil, se confirmó la caída del primer ministro francés, François Bayrou.
- El Ibex 35 cierra la sesión de este martes con una subida del 0,14% con la que alcanza los 15.023,9 puntos.
- Las principales bolsas europeas -salvo el Dax alemán- terminan el día en positivo a pesar de la caída del Gobierno francés.
- “Lo más probable es que nombre un nuevo primer ministro provisional y que este apruebe por decreto un presupuesto, lo que no evitará que la tensión política siga creciendo en el país”, señalan en Link Securities.
- La prima de riesgo de Francia supera a la de Italia y se sitúa como la peor de la eurozona.
- La sesión comienza con tendencia mixta en Wall Street, mientras los inversores intentan anticipar de qué cuantía será la bajada de tipos que la Fed ejecutará la próxima semana. El Dow Jones baja un 0,04%; mientras que el S&P 500 suma un 0,08% y el Nasdaq, un 14%.
- EEUU borra 911.000 puestos de trabajo de la creación anual de empleo y mete más presión a la Fed para que baje los tipos.
- El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, hace bueno el soporte de los 65 dólares e intenta construir una reacción alcista.
- El oro continúa implacable, marcando máximos históricos sesión tras sesión y ya supera los 3.650 dólares.
- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, respeta el soporte de los 110.000 dólares y ahora hay que esperar a ver qué es lo que ocurre con la resistencia de los 112.700 dólares.
Puig gana 275 millones hasta junio, un 78% más, por menores costes extras y eleva un 4% el beneficio ajustado
Puig obtuvo un beneficio neto atribuido de 275 millones de euros en los seis primeros meses del año, un 78,8% más que en el mismo periodo del año pasado, según ha informado este martes en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La compañía ha explicado que este aumento refleja "el impacto de los costes extraordinarios relacionados con la salida a Bolsa contabilizados en 2024, junto con el crecimiento de los ingresos y la continua disciplina operativa".
El beneficio neto ajustado, por su parte, fue de 247 millones de euros, lo que supuso un incremento del 3,9% con respecto al primer semestre de 2024, con un margen del 10,8%.
El resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado creció un 8,6%, hasta alcanzar los 445 millones de euros. El margen de Ebitda mejoró en 0,5 puntos porcentuales, hasta alcanzar el 19,4%, en línea para alcanzar las perspectivas financieras de la compañía para 2025.
Así cierra el Ibex 35
Segundo cierre consecutivo por encima de los 15.000 puntos.
Ibex 35, ganadores y perdedores de la sesión
La jornada de hoy martes ha estado marcada por un comportamiento negativo del Ibex 35 y una baja volatilidad, hasta prácticamente la última hora, cuando los alcistas han intentado imponerse con un intenso repunte desde los mínimos del día, devolviendo al selectivo español al terreno positivo por encima de los 15.000 puntos.
A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español recupera el color verde cotizando en los 15.018 puntos con una ligera subida del 0,05%.
El podio de ganadores está compuesto por: Repsol (+1,30%), Banco Sabadell (+1,12%) e IAG (+0,98%).
Los valores más castigados son: Solaria (-7,85%), Fluidra (-1,89%) y Acciona (-1,88%).
El selectivo español recupera los 15.000 puntos y encara máximos de la sesión
El selectivo español rebota desde los mínimos intradía en 14.922 puntos y logra, en estos momentos, reconquistar los 15.000 cuando falta media hora para el cierre europeo.
La reacción alcista toma fuerza con Repsol, Banco Sabadell y BBVA liderando las ganancias, situando al índice cerca de los máximos de la jornada.
-
Walmart: Alianza estratégica para impulsar las ventas
Walmart registró una sólida rentabilidad en su segundo trimestre de 2026 gracias a un incremento notable de los ingresos y del beneficio. Los resultados se sustentaron en el buen desempeño de los servicios de recogida y entrega desde la tienda, así como en el crecimiento de Sam's Club en China, impulsado por la apertura de nuevos centros.
Además, la alianza entre Walmart y TalkShopLive refuerza la posición del grupo en el negocio de ventas en directo, ampliando su base de clientes y fomentando el interés por los productos de colección.
Sus acciones cotizan en este instante en los 101,91 dólares con un descenso del 0,36%.
La redada a Hyundai-LG provoca la alarma
La redada a Hyundai-LG provca la alarma entre las empresas extranjeras presentes en EEUU.
Los directivos buscan asesoramiento jurídico urgente tras las detenciones que se produjeron la semana pasada en la planta de Hyundai-LG Energy en Georgia .
Vueling se suma a Iberia Express y Wizz Air para cubrir el hueco de Ryanair
La aerolínea presidida por Carolina Martinoli añadirá 160.000 plazas en Santiago y Tenerife Norte este invierno: crecerá un 15% en la capital gallega, donde incorporará un avión adicional, y un 11% en el aeropuerto canario.
UnitedHealth es el más alcistas del Dow Jones mientras Sherwin-Williams lidera las caídas
UnitedHealth encabeza las subidas del Dow Jones con un avance del 4%, seguida de Chevron y Goldman Sachs que ganan un 1,64% cada uno.
En el lado contrario, Sherwin-Williams retrocede un 3,32%, mientras 3M cae un 1,56% y Home Depot se deja un 1,35%.
-
El euro frena su avance y se aleja del objetivo de 1,18 dólares
El euro pierde un 0,36% hasta los 1,1727 dólares tras borrar las ganancias de la jornada anterior, lo que complica alcanzar la cota de 1,18 que venía defendiendo en sesiones recientes.
El retroceso refleja la fragilidad de la divisa europea en un contexto de presión sobre su tendencia alcista.
El Ibex 35 lateraliza mientras Solaria ya se deja un 6,87%
El Ibex 35 consolida un rango estrecho tras la primera hora y media de sesión, oscilando entre los 14.930 y 14.990 puntos, con predominio de los números rojos. Repsol destaca con un alza del 1,30%, mientras que Solaria encabeza las caídas con un desplome del 6,79%.
La falta de dirección clara refleja la cautela del mercado en una jornada de debilidad generalizada.
-
Las referencias salariales no desestacionalizadas registran una caída de 911.000 frente a la previsión de -598.000, mostrando un deterioro más acusado de lo esperado.
El dato refleja un enfriamiento en el mercado laboral que podría influir en las decisiones de política económica en los próximos meses.
-
Trump aboga por un recorte de tipos de “50, 75, quizá 100 puntos básicos”.
A continuación pueden ver el último tuit de Donald Trump:
El oro rompe su récord histórico ajustado a la inflación
El oro logra superar el máximo histórico ajustado a la inflación de los últimos 45 años, consolidando su papel como activo refugio en un contexto de incertidumbre económica y política.
Este hito refuerza la fortaleza del metal precioso y alimenta expectativas de continuidad en la tendencia alcista.
Así abre Wall Street
Tímido hueco alcista para comenzar la sesión de este martes.
-
El Ibex 35 espera la apertura americana tanteando mínimos de la sesión
El selectivo español tantea el soporte de los 14.940 puntos tras un triple apoyo intradiario en esa zona, lo que refuerza la presión bajista en la recta final de la sesión.
La apertura de Wall Street marcará si el Ibex 35 consigue recuperar terreno y formar un rebote sólido o confirma la debilidad de la jornada. En estos instantes retrocede un 0,45% en los 14.945 puntos.
Nebius firma un acuerdo con Microsoft por 16.500 millones para proveerla de capacidad de computación de IA
La empresa de infraestructuras de inteligencia artificial Nebius ha comunicado este martes un acuerdo con Microsoft por hasta 19.400 millones de dólares (16.537 millones de euros) a cinco años para proveerla de capacidad de computación de IA.
Según ha informado la compañía neerlandesa, el pacto contempla un pago base de 17.400 millones de dólares (14.832 millones de euros) con la posibilidad de que Microsoft amplíe sus servicios por hasta 2.000 millones de dólares (1.705 millones de euros) adicionales.
Nebius desplegará sus capacidades en varias fases a lo largo de 2025 y 2026 hasta 2031 desde su nuevo centro de datos ubicado en Vineland (Nueva Jersey).
La firma europea espera financiar los gastos de capital asociados mediante una combinación del 'cash flow' procedente de la operación, así como con una emisión de deuda a corto plazo avalada por el contrato y en condiciones mejoradas por la calidad crediticia de la contraparte.
BofA mejora el precio de BBVA a 18,5 euros por acción
Los analistas de Bank of America (BofA) han reiterado su consejo positivo y han aumentado su precio objetivo para las acciones de BBVA en pleno proceso de aceptación de la opa sobre Banco Sabadell, a la que dejan sin recomendación ni precio objetivo.
Los minoritarios de Sabadell recomiendan "esperar a la opinión del consejo" sobre la opa de BBVA
La Asociación de Accionistas Minoritarios del Banco Sabadell (AAMBS) ha recomendado este martes a todos los accionistas "esperar a conocer la posición oficial del Consejo" antes de tomar una decisión sobre su participación en el canje propuesto por BBVA.
Acerinox, Merlin Properties e IAG lideran las alzas del Ibex 35
En estos instantes, si echamos una mirada al Ibex 35 veremos que Acerinox (+1,16%), Merlin Properties (+1,08%) e IAG (+1,01%) lideran los avances.
En el lado negativo, Solaria sigue cayendo todavía con más fuerza que en la actualización anterior y pierde ya un 6,20%. Le siguen Indra (-2,21%) y Grifols (-1,94%).
El Ibex 35 rebota y afianza los 14.950 puntos
El Ibex 35 logra superar los 14.950 puntos y reduce la caída al 0,24%, situándose en los 14.974, con Acerinox, Merlin Properties e IAG liderando las subidas.
En el lado bajista, Solaria cae más de 5,5%, seguida de Indra y Grifols con descensos del 2,21% y 1,90%.
La recuperación técnica permite frenar la presión vendedora, aunque persisten riesgos a corto plazo.