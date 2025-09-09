Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,14%) salva los 15.000 puntos pese a la caída del Gobierno de Francia

Claves para la sesión de este martes 9 de septiembre:

- El Ibex 35 cierra la sesión de este martes con una subida del 0,14% con la que alcanza los 15.023,9 puntos.

- Las principales bolsas europeas -salvo el Dax alemán- terminan el día en positivo a pesar de la caída del Gobierno francés.

- El lunes, tras el final de la jornada bursátil, se confirmó la caída del primer ministro francés, François Bayrou. Ahora será el presidente del país, Emmanuel Macron, quien deberá “mover ficha”.

- “Lo más probable es que nombre un nuevo primer ministro provisional y que este apruebe por decreto un presupuesto, lo que no evitará que la tensión política siga creciendo en el país”, señalan en Link Securities.

- La prima de riesgo de Francia supera a la de Italia y se sitúa como la peor de la eurozona.

- La sesión comienza con tendencia mixta en Wall Street, mientras los inversores intentan anticipar de qué cuantía será la bajada de tipos que la Fed ejecutará la próxima semana. El Dow Jones baja un 0,04%; mientras que el S&P 500 suma un 0,08% y el Nasdaq, un 14%.

- EEUU borra 911.000 puestos de trabajo de la creación anual de empleo y mete más presión a la Fed para que baje los tipos.

- El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, hace bueno el soporte de los 65 dólares e intenta construir una reacción alcista.

- El oro continúa implacable, marcando máximos históricos sesión tras sesión y ya supera los 3.650 dólares.

- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, respeta el soporte de los 110.000 dólares y ahora hay que esperar a ver qué es lo que ocurre con la resistencia de los 112.700 dólares.