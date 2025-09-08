Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una continuidad del rebote del mercado

Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este lunes.

El selectivo español falló el viernes a la hora de atacar los 15.000 puntos y ahora toca ver qué rumbo toma en el inicio de la segunda semana de septiembre.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense también cerró con correcciones tras una primera reacción alcista a los datos de creación de empleo no agrícola.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

¿En qué deberías invertir según tu edad?:



1) BBVA: El valor marca nuevos máximos semanales por lo que vamos a entrar en él si vemos que se hace con los 15,85 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 15,25 euros en base cierres.

2) Repsol: El valor ha marcado nuevos máximos, por lo que hemos entrado al ver que se hacía de cara al cierre con los 14,12 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 13,95 euros.

3) IAG: El valor se hace con los 4,57 euros por lo que hemos entrado colocando una orden de protección ante la pérdida de los 4,41 euros en base cierres.

4) Ferrovial: El valor ha respetado la media móvil de medio plazo y al hacerse con los 46,26 euros hemos entrado en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 46,25 euros en base cierres.