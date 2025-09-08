Un panel muestra en el parqué madrileño la evolución de la Bolsa española este lunes en el que el IBEX 35, el principal indicador de la Bolsa española

Un panel muestra en el parqué madrileño la evolución de la Bolsa española este lunes en el que el IBEX 35, el principal indicador de la Bolsa española EFE/ Altea Tejido

Mercados

Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 debe volver a luchar por los 15.000 puntos

Necesitamos cerrar por encima de los 14.974 puntos para poder seguir pensando en el potencial alcista del mercado.

Eduardo Bolinches L. Piedehierro
Publicada
Actualizada

Claves para la sesión de este lunes 8 de septiembre:

- El Ibex 35 falló el viernes a la hora de atacar los 15.000 puntos y ahora toca ver qué rumbo toma en el inicio de la segunda semana de septiembre.

- El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, se aferra al soporte de los 65 dólares para evitar seguir bajando.

- El oro marcaba nuevos máximos el pasado miércoles y parece que quiere seguir subiendo ya que no muestra ningún síntoma de agotamiento.

- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, respeta el soporte de los 110.000 dólares y ahora hay que esperar a ver qué es lo que ocurre con la resistencia de los 112.700 dólares.