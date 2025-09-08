Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 debe volver a luchar por los 15.000 puntos

Claves para la sesión de este lunes 8 de septiembre:

- El Ibex 35 falló el viernes a la hora de atacar los 15.000 puntos y ahora toca ver qué rumbo toma en el inicio de la segunda semana de septiembre.

- El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, se aferra al soporte de los 65 dólares para evitar seguir bajando.

- El oro marcaba nuevos máximos el pasado miércoles y parece que quiere seguir subiendo ya que no muestra ningún síntoma de agotamiento.

- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, respeta el soporte de los 110.000 dólares y ahora hay que esperar a ver qué es lo que ocurre con la resistencia de los 112.700 dólares.