Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar un continuidad del rebote del mercado

Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este viernes.

El selectivo español continúa con su reacción alcista con la reconquista de los 14.900 puntos, que hoy tendrá que defender para saldar la primera sesión del mes de septiembre en positivo.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense también reacciona al alza y amaga de nuevo con más máximos históricos incluso para cerrar esta semana.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

1) BBVA: El valor marca nuevos máximos semanales por lo que vamos a entrar en él si vemos que se hace con los 15,85 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 15,25 euros en base cierres.

2) Repsol: El valor ha marcado nuevos máximos, por lo que hemos entrado al ver que se hacía de cara al cierre con los 14,12 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 13,95 euros.

3) IAG: Estamos muy atentos para entrar si vemos que se hace con los 4,57 euros en base cierres colocando una orden de protección ante la pérdida de los 4,41 euros en base cierres.

4) Ferrovial: El valor ha respetado la media móvil de medio plazo y al hacerse con los 46,26 euros hemos entrado en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 45,95 euros en base cierres.