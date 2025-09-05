Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 sube un 0,1% en la apertura y se acerca de los 15.000 puntos

Claves para la sesión de este viernes 5 de septiembre:

- El Ibex 35 cotiza con una subida del 0,11%, que le hace acercarse a la posibilidad de recuperar la cota de los 15.000 puntos y saldar la primera sesión del mes de septiembre en positivo.

- Este viernes intentan tirar del selectivo compañías como ArcelorMittal, Acerinox y Merlin Properties, que avanzan casi un 1%.

- Sin embargo, pueden las pérdidas de empresas como Inditex, que se deja más de un 0,8%, seguido de cerca por Repsol, IAG y Telefónica, que caen moderadamente, más de un 0,4%.

- En el resto de Europa, los principales parqués amanecen con moderadas subidas. El DAX40 alemán y el CAC40 francés se revalorizan un 0,3%, mientras que el FTSE británico se mantiene prácticamente plano, aunque en verde.

- El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, se aferra a la media móvil de medio plazo para cortar con la corrección y evitar seguir bajando.

- El oro marcaba nuevos máximos el pasado miércoles y mantuvo bajo control la corrección de la jornada de ayer por lo que no se descartan nuevos máximos para cerrar la semana.

- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, pone freno a la recogida de beneficios e intenta romper la resistencia de los 112.700 dólares.