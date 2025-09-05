Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 sube un 0,1% en la apertura y se acerca de los 15.000 puntos
Necesitamos cerrar por encima de los 14.974 puntos para cerrar la primera semana del mes de septiembre en positivo.
LAS CLAVES
- 17:41 Así cierra el Ibex 35
- 15:36 Así abre Wall Street
- 14:32 Tasa de desempleo en EEUU se mantiene en 4,3%
- 14:31 EEUU publica nóminas privadas y no agrícolas por debajo de lo esperado
- 10:04 Analizamos el comportamiento de las acciones de ArcelorMittal
- 09:05 Así abre el Ibex 35
- 08:51 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:18 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:35 Claves para la sesión de hoy
Claves para la sesión de este viernes 5 de septiembre:
- El Ibex 35 cotiza con una subida del 0,11%, que le hace acercarse a la posibilidad de recuperar la cota de los 15.000 puntos y saldar la primera sesión del mes de septiembre en positivo.
- Este viernes intentan tirar del selectivo compañías como ArcelorMittal, Acerinox y Merlin Properties, que avanzan casi un 1%.
- Sin embargo, pueden las pérdidas de empresas como Inditex, que se deja más de un 0,8%, seguido de cerca por Repsol, IAG y Telefónica, que caen moderadamente, más de un 0,4%.
- En el resto de Europa, los principales parqués amanecen con moderadas subidas. El DAX40 alemán y el CAC40 francés se revalorizan un 0,3%, mientras que el FTSE británico se mantiene prácticamente plano, aunque en verde.
- El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, se aferra a la media móvil de medio plazo para cortar con la corrección y evitar seguir bajando.
- El oro marcaba nuevos máximos el pasado miércoles y mantuvo bajo control la corrección de la jornada de ayer por lo que no se descartan nuevos máximos para cerrar la semana.
- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, pone freno a la recogida de beneficios e intenta romper la resistencia de los 112.700 dólares.
Así cierra el Ibex 35
Se nos escapan las ganancias de la sesión y de la semana.
Ibex 35, mejores y peores de la sesión. Saldo semanal
Sesión de más a menos, en la que el selectivo español, tras alcanzar un máximo intradiario cerca de los 15.000 puntos, se dio la vuelta para perforar los mínimos intradiarios y desplegar una vela correctiva que elimina la mitad de las ganancias de la sesión previa.
Así, los 15.000 puntos han actuado como resistencia de muy corto plazo, donde los bajistas aprovecharon para abrir posiciones y lanzar un envite a la baja.
A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español se deja un 0,74% en los 14.809 puntos. El saldo semanal es negativo con una caída que ronda el 0,70%.
El podio de ganadores está compuesto por: Acciona Energía (+1,97%), Cellnex (+1,96%) y ArcelorMittal (+1,66%).
Las mayores caídas son para: Indra (-3,01%), Bankinter (-2,06%) e Inditex (-1,72%).
Nvidia, JP Morgan y Citrigroup lideran las caídas en el Dow Jones
En el índice estadounidense, Sherwin-Williams lidera las alzas con un 2%, seguida de Salesforce con un 1,35% y Home Depot que suma un 1,01%.
Sin embargo, la mayoría de valores cotizan a la baja, destacando las caídas de Nvidia con un 3,76%, JP Morgan un 2,64% y Citigroup que retrocede un 2,60%, reflejando la presión general sobre el índice.
El selectivo español acelera la caída y se aleja de los 14.900 puntos
El selectivo español pierde los mínimos de la sesión y retrocede un 0,54% hasta los 14.839 puntos, alejándose de la zona de soporte de los 14.900.
Indra lidera las pérdidas con más del 3%, seguida de Bankinter con un 1,83% e Inditex que cede un 1,86%, reflejando la presión bajista sobre el índice.
El índice de miedo y codicia marca 56 puntos en zona de codicia
El indicador de sentimiento de mercado se sitúa en 56 sobre 100, reflejando un tono de codicia.
Este nivel sugiere que los inversores muestran mayor apetito por el riesgo, aunque todavía sin alcanzar zonas extremas, lo que puede anticipar continuidad en el optimismo si no se producen sobresaltos macroeconómicos.
El Ibex 35 lucha por los 14.900 puntos tras un giro bajista
El índice español llegó a perder momentáneamente los 14.900 puntos tras un fuerte impulso vendedor y ahora se mantiene en plena pugna entre alcistas y bajistas.
La caída es del 0,10%, con el nivel de los 14.900 convertido en referencia clave para definir el rumbo inmediato del mercado.
Hassett destaca optimismo en la Casa Blanca por déficit, empleo y crecimiento
El asesor principal de la Casa Blanca, Kevin Hassett, afirmó que el escenario de déficit ahora parece más optimista y subrayó que Trump confía en la mejora de las cifras de empleo.
Añadió que la inflación se mantiene baja y que el crecimiento económico sigue siendo sólido, reforzando la visión positiva del Gobierno sobre la economía estadounidense.
El índice Ivey PMI de Canadá cae a 50,1 puntos
El euro rompe resistencias y alcanza máximos de más de un mes
La divisa europea sube un 0,78% hasta los 1,1748 dólares tras superar con fuerza la resistencia de los 1,1730, dibujando una vela alcista que la lleva a niveles no vistos desde finales de julio.
De cerrar por encima, el euro tendría como siguiente objetivo la zona de los 1,18 dólares, consolidando un impulso que refuerza la confianza del mercado en la moneda única.
Así abre Wall Street
Apertura al alza ante unos malos resultados de empleo.
El Ibex 35 se mantiene cerca de máximos a la apertura americana
El selectivo español consolida posiciones tras el repunte motivado por los datos de empleo en EEUU y se sitúa a escasos puntos de sus máximos intradía. Aunque muestra cierta relajación en los últimos minutos, el índice conserva un tono positivo a la espera de la apertura americana.
A esta hora suma un 0,33% en los 14.970 puntos.
Jeff Rosenberg (BlackRock) ve un escenario favorable para los activos de riesgo
El estratega de BlackRock señala que la posibilidad de que la Reserva Federal retome los recortes de tipos, siempre que la economía no muestre un deterioro brusco, constituye una combinación muy positiva para los activos de riesgo.
Este planteamiento refuerza la expectativa de un entorno más propicio para los mercados financieros.
Los minoritarios de Sabadell consideran "ofensiva" la oferta de BBVA
La Asociación de Accionistas Minoritarios del Banco Sabadell (AAMBS) considera que la oferta realizada por BBVA en su folleto de la opa es "ofensiva" y reitera su posición de que "destruye valor". "El canje propuesto por BBVA sigue siendo incierto y no compensa el potencial de Banco Sabadell".
El Ibex 35 roza los 15.000 puntos tras los datos de empleo en EEUU
El selectivo español avanza un 0,40% hasta los 14.990 puntos, firmando un nuevo máximo intradía y quedándose a solo 10 puntos de la barrera psicológica de los 15.000.
Los futuros americanos también mejoran el tono a menos de una hora de la apertura de Wall Street, lo que refuerza el impulso alcista en los mercados.
Salarios medios en EEUU crecen según lo esperado
Los salarios promedio en Estados Unidos aumentaron un 0,3% mensual, cumpliendo tanto las previsiones como el dato anterior.
La estabilidad en el crecimiento salarial refleja un mercado laboral consistente, sin presiones adicionales sobre la inflación en el corto plazo.
La tasa de desempleo en Canadá sube a 7,1%
El desempleo canadiense se situó en el 7,1%, por encima del 7% esperado y del 6,9% anterior, mostrando un ligero debilitamiento del mercado laboral del país.
El dato genera atención entre los inversores ante posibles implicaciones para la política monetaria y la economía canadiense.
Tasa de desempleo en EEUU se mantiene en 4,3%
La tasa de desempleo estadounidense se situó en el 4,3%, cumpliendo las expectativas del mercado y ligeramente por encima del 4,2% anterior.
La estabilidad en el dato refleja un mercado laboral firme, aunque con señales de desaceleración en la creación de empleo.
EEUU publica nóminas privadas y no agrícolas por debajo de lo esperado
Las nóminas privadas sumaron 38.000 puestos frente a los 75.000 previstos, mientras que las no agrícolas avanzaron 22.000, muy por debajo de los 75.000 estimados.
Estos datos reflejan un mercado laboral más débil de lo anticipado, lo que podría influir en la reacción de los índices, bonos y divisas estadounidenses en la sesión.
El Ibex 35, en zona de máximos intradía a la espera de los datos de empleo en EEUU
El selectivo español avanza un 0,31% hasta los 14.965 puntos, impulsado por una sucesión de mínimos y máximos crecientes que lo mantienen en plena zona de máximos intradía.
Los inversores esperan con atención los datos de empleo de EEUU a las 14.30 horas, que podrían marcar la dirección del mercado en la sesión restante.
Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del S&P 500 antes de la apertura del mercado:
Broadcom: +10,99% en 339,55 dólares.
Tesla: +1,95% en 345,08 dólares.
Nvidia: -0,98% en 169,98 dólares.
Lululemon Athletica: -19,19% en 166,53 dólares.
Palantir: +0,42% en 156,80 dólares.
Amazon.com: -0,22% en 235,15 dólares.
Meta Platforms: +0,18% en 750,01 dólares.
Alphabet A: -0,19% en 231,86 dólares.
AMD: -0,67% en 160,70 dólares.
Apple: -0,22% en 239,26 dólares.