Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar un continuidad del rebote del mercado

Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este jueves.

El selectivo español logra reaccionar al alza y a punto está de reconquistar los 14.800 puntos.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense también reacciona al alza, aunque de manera más ligera y fallando en el caso del Dow Jones.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

¿En qué deberías invertir según tu edad?:



1) Naturgy: El valor ha recuperado la media móvil de medio plazo tras las recientes caídas, así que vamos a estar atentos para entrar si vemos que se hace de cara al cierre con los 26,95 euros y colocando una orden de protección ante la pérdida de los 26,52 euros en base cierres.

2) Repsol: El valor ha marcado nuevos máximos por lo que hemos entrado al ver que se hacía de cara al cierre con los 14,12 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 13,86 euros.

3) IAG: Estamos muy atentos para entrar si vemos que se hace con los 4,57 euros en base cierres colocando una orden de protección ante la pérdida de los 4,41 euros en base cierres.

4) Ferrovial: El valor ha respetado la media móvil de medio plazo por lo que vamos a estar atentos para entrar si vemos que se hace con los 46,26 euros y colocaremos una orden de protección ante la pérdida de los 45,55 euros en base cierres.