Inditex se juega la validez del rebote en la superación de la media móvil en los 42,92 euros

Aunque la liquidación de bonos se ha ralentizado, sigue existiendo preocupación por la salud fiscal de las economías más grandes del mundo. Además, los recientes datos que muestran un descenso en las vacantes de empleo y las declaraciones más cautelosas de la Reserva Federal (Fed) han fortalecido la expectativa de una inminente bajada de tipos de interés en Estados Unidos.

El Ibex 35 avanzó ayer casi un 0,6% en la sesión y se quedó a las puertas de superar los 14.800 puntos. Se ha echado el freno en las caídas, pero para rebotar se aprecia poca fuerza y poca confianza.

Las probabilidades de seguir cayendo todavía son elevadas. Si echamos la mirada a sus valores, destacamos hoy jueves el comportamiento de las acciones de Inditex que se sitúan entre las más alcistas en los primeros intercambios.

Inditex publicará los resultados de su primer semestre fiscal el 10 de septiembre. Este periodo, que abarca del 1 de febrero al 31 de julio, es crucial para determinar si la empresa puede recuperar el impulso en la bolsa.

En el primer trimestre, la compañía registró un beneficio récord de 1.305 millones de euros, lo que supone un aumento del 0,8% respecto al año anterior. Sin embargo, el mismo informe reveló una desaceleración en el ritmo de sus ventas. No obstante, este ritmo de ventas más lento se espera que se normalice.

Analizando los títulos de Inditex bajo el punto de vista técnico, vemos que Inditex es el farolillo rojo del selectivo español en lo que va de 2025, ya que acumula un descenso de más del 13,50% si tenemos en cuenta su cotización actual, una caída que se amplía a cerca del 25% si tenemos en cuenta los máximos históricos en 55,54 euros que logró alcanzar en diciembre de 2024.

Evolución de las acciones de Inditex Eduardo Bolinches Tradingview

En ese contexto, y tras esos máximos históricos, la mala acogida que tuvieron sus cuentas de resultados introdujo al valor en una espiral bajista muy peligrosa que ha llevado a sus títulos a marcar unos mínimos anuales en los 40,80 euros durante el pasado mes de agosto.

Aunque a pesar de ello, el consenso de recomendaciones es de comprar, mientras que su precio objetivo se sitúa en los 51,17 euros de media. Esta valoración supone un potencial alcista de más del 20% desde su nivel actual.

Así pues, y tras el repunte experimentado por el valor durante el mes de agosto en el que se alcanzó la zona cercana a los 44 euros por acción, Inditex ha sucumbido de nuevo a la fuerza de los bajistas y ha ajustado, de nuevo, hasta alcanzar la zona cercana a los 41 euros, cerca de mínimos del año.

En el muy corto plazo, ayer miércoles ya se produjo una intensa reacción alcista del valor que está teniendo continuidad en la sesión de hoy. Como nivel relevante tenemos a su media móvil de 50 periodos, que pasa por la zona de los 42,92 euros y que consideraremos como una resistencia dinámica a tener muy en cuenta.

Por tanto, en la medida en que la textil gallega logre alcanzar y superar la zona de los 43 euros, es decir, superar su media móvil de corto plazo así como su resistencia horizontal intermedia que también pasa por dicha zona, en ese instante el valor nos abrirá una ventana de incorporación que nos permitirá abrir posiciones alcistas mediante la introducción de una orden de compra.

El primero de los objetivos alcistas, si finalmente el valor cumple la premisa anterior, estaría situado en la zona de los 44,17 euros por acción, o lo que es lo mismo, los máximos del mes de agosto, donde volveríamos a calibrar la estrategia buscando nuevos objetivos.

Dado que el selectivo español, su índice de referencia, todavía no encuentra el catalizador adecuado para seguir avanzando con determinación, estableceremos una orden de protección asociada a la estrategia que quedará situada en los 42,50 euros, ya que volver a este nivel implicaría una posible vuelta a la búsqueda de mínimos del año.