Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,87%) encabeza las subidas en Europa y recupera los 14.900 puntos

Claves para la sesión de este jueves 4 de septiembre:

-El Ibex 35 cierra la sesión de este jueves con una subida del 0,87%, hasta los 14.900 puntos.

- Las principales bolsas europeas suben entre un 0,2% y un 0,7%, con la excepción del Cac 40 francés, que se deja un 0,15%.

- Wall Street registra ligeros ascensos. El Dow Jones suma un 0,43%; el S&P 500, un 0,39% y el Nasdaq Composite, un 0,32%.

- El sector privado de Estados Unidos creó 54.000 empleos en agosto, una cifra inferior a los 106.000 nuevos empleos generados en julio, según los datos de la consultora ADP.

- Las cifras servirán como anticipo del informe oficial de empleo de EEUU que se conocerá este viernes.

- El Libro Beige de la Fed ha mostrado la preocupación de los miembros del banco central sobre el impacto de los aranceles y la desaceleración del consumo.

- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apeló este miércoles ante la Corte Suprema de Justicia la decisión de un tribunal federal que declaró ilegales, la semana pasada, los aranceles.

- En Francia, el primer ministro, François Bayrou, se reunirá con los socialistas. Se espera que estos también se nieguen a sostener el gobierno, en línea con el rechazo de la Agrupación Nacional de Marine Le Pen.

- El índice CSI 300 de China cae un 2,12%. Las caídas tienen lugar tras conocerse que los reguladores financieros del país están considerando una serie de medidas para frenar el mercado bursátil debido a la preocupación por la velocidad del repunte registrado.

- La rentabilidad de los bonos vuelve a caer en la sesión de este jueves, después de haber repuntado con fuerza en el inicio de la semana.

- El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, tira la toalla en su intento por romper resistencias por encima de los 69 dólares y ahora se pueden poner en riesgo los 66,50 dólares.

- El oro marcó nuevos máximos hasta los 3.578,50 dólares. Ahora, viene una recogida de beneficios que debería mantener los 3.500 dólares.

- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, recoge beneficios tras tres días de subidas.