Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,87%) encabeza las subidas en Europa y recupera los 14.900 puntos
La reacción del mercado todavía es demasiado pobre como para dar por finalizada la corrección.
LAS CLAVES
- 17:41 Así cierra el Ibex 35
- 16:00 El ISM de servicios en EEUU supera expectativas
- 15:46 PMI de EEUU se revisa a la baja en servicios y compuesto
- 15:35 Así abre Wall Street
- 14:31 Solicitudes de desempleo en EEUU superan previsiones
- 14:15 Creación de empleo en EEUU sorprende a la baja
- 10:10 Analizamos el comportamiento de las acciones de Inditex
- 09:05 Así abre el Ibex 35
- 08:53 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:35 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:35 Claves para la sesión de hoy
Claves para la sesión de este jueves 4 de septiembre:
-El Ibex 35 cierra la sesión de este jueves con una subida del 0,87%, hasta los 14.900 puntos.
- Las principales bolsas europeas suben entre un 0,2% y un 0,7%, con la excepción del Cac 40 francés, que se deja un 0,15%.
- Wall Street registra ligeros ascensos. El Dow Jones suma un 0,43%; el S&P 500, un 0,39% y el Nasdaq Composite, un 0,32%.
- El sector privado de Estados Unidos creó 54.000 empleos en agosto, una cifra inferior a los 106.000 nuevos empleos generados en julio, según los datos de la consultora ADP.
- Las cifras servirán como anticipo del informe oficial de empleo de EEUU que se conocerá este viernes.
- El Libro Beige de la Fed ha mostrado la preocupación de los miembros del banco central sobre el impacto de los aranceles y la desaceleración del consumo.
- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apeló este miércoles ante la Corte Suprema de Justicia la decisión de un tribunal federal que declaró ilegales, la semana pasada, los aranceles.
- En Francia, el primer ministro, François Bayrou, se reunirá con los socialistas. Se espera que estos también se nieguen a sostener el gobierno, en línea con el rechazo de la Agrupación Nacional de Marine Le Pen.
- El índice CSI 300 de China cae un 2,12%. Las caídas tienen lugar tras conocerse que los reguladores financieros del país están considerando una serie de medidas para frenar el mercado bursátil debido a la preocupación por la velocidad del repunte registrado.
- La rentabilidad de los bonos vuelve a caer en la sesión de este jueves, después de haber repuntado con fuerza en el inicio de la semana.
- El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, tira la toalla en su intento por romper resistencias por encima de los 69 dólares y ahora se pueden poner en riesgo los 66,50 dólares.
- El oro marcó nuevos máximos hasta los 3.578,50 dólares. Ahora, viene una recogida de beneficios que debería mantener los 3.500 dólares.
- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, recoge beneficios tras tres días de subidas.
Así cierra el Ibex 35
Otro pasito hacia delante y con ganas de cerrar la semana en positivo.
Ibex 35, mejores y peores de la jornada
Sesión de rebote para Ibex 35 que comenzó con importantes dudas, aunque tras las dos primeras horas de cotización los alcistas se impusieron y mantuvieron las alzas a lo largo de toda la jornada, provocando una sucesión de mínimos y máximos crecientes en gráfico intradía.
Este hecho llevó al Ibex 35 hasta la zona de los 14.900 puntos. De esta forma, se da continuidad al rebote iniciado en la jornada de ayer.
A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español suma un 0,86% en los 14.914 puntos.
El trio de ganadores está compuesto por: Laboratorios Rovi (+3,27%), BBVA (+2,53%) y Grifols (+2,37%).
Las mayores caídas son para: Naturgy (-0,57%), Iberdrola (-0,36%) y Aena (-0,25%).
El euro consolida sobre los 1,16 dólares
El euro se mantiene en fase de consolidación frente al dólar, cotizando en 1,1635 dólares tras un retroceso del 0,21%. Aunque el cruce se encuentra cerca de sus mínimos intradiarios, conserva la referencia clave de los 1,16 dólares.
La resistencia en 1,1730 sigue siendo el nivel a batir, en un mercado que refleja cautela y falta de impulso claro.
Nuevos máximos intradía para el selectivo español
El selectivo español ha reaccionado al último envite de los bajistas y acaba de batir máximos de la sesión superando con cierta holgura los 14.900 puntos.
A esta hora cotiza ya con avances del 0,87% en los 14.915 enteros.
Macron endurece postura sobre Rusia y anuncia coordinación con EEUU
El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió que si Rusia sigue rechazando negociaciones de paz habrá nuevas sanciones conjuntas con EEUU.
Además, confirmó que Ucrania coordinará estas medidas con Washington y que 26 países enviarán tropas tras un eventual alto el fuego.
También señaló que EEUU definirá garantías en los próximos días, reforzando la presión internacional sobre Moscú.
El Ibex 35 corrige tras tocar los 14.910 puntos
El Ibex 35 retrocede levemente desde los máximos intradiarios de 14.910 puntos, aunque mantiene un alza del 0,56% en los 14.869. La presión bajista aparece de forma moderada, en línea con la corrección de los índices americanos.
Pese al recorte, el selectivo conserva una estructura positiva y se mantiene en zona de fortaleza técnica.
Servicios en EEUU mejoran en pedidos pero flojean en empleo
Los nuevos pedidos del ISM de servicios en EEUU suben a 56, muy por encima de los 51,1 previstos y del 50,3 anterior, mostrando fuerte dinamismo de la demanda.
En cambio, el subíndice de empleo se mantiene en zona contractiva con 46,5, y los precios pagados moderan ligeramente hasta 69,2.
La combinación refleja un sector aún expansivo, pero con debilidades en la contratación y tensiones persistentes en costes.
El ISM de servicios en EEUU supera expectativas
El ISM de servicios en EEUU sube a 52 puntos, por encima de la previsión de 51 y del dato anterior de 50,1.
El indicador se mantiene en zona expansiva y confirma una mejora de la actividad en el sector, aportando señales positivas sobre la evolución económica a corto plazo.
PMI de EEUU se revisa a la baja en servicios y compuesto
El PMI compuesto final de EEUU se sitúa en 54,6, por debajo de las previsiones de 55,3 y del dato previo de 55,4.
En el sector servicios, el PMI final también cae a 54,5 frente al 55,4 esperado y anterior.
Ambos indicadores mantienen niveles expansivos, aunque la revisión a la baja refleja una moderación en el ritmo de crecimiento económico.
Así abre Wall Street
Apertura tímidamente alcista para comenzar esta sesión de jueves.
El Ibex 35 alcanza los 14.900 puntos antes de Wall Street
El Ibex 35 alcanza los máximos intradía en los 14.904 puntos con una estructura de mínimos y máximos crecientes. Solo cinco valores cotizan en rojo, mientras Laboratorio Rovi lidera con un alza del 3,61%.
El sector bancario gana protagonismo con BBVA subiendo un 2,17% y CaixaBank un 1,71%, reforzando la tendencia alcista del selectivo.
Atención a la aerolínea británica Jet2 se desploma tras recortar previsiones contagiando al sector
La aerolínea británica Jet2 se desploma este jueves un 14% en bolsa después de rebajar sus previsiones de beneficios.
El Ibex 35 sostiene avances con pocos valores en rojo
El Ibex 35 se mantiene cerca de los máximos de la jornada con Laboratorios Rovi al frente, subiendo un 4,39%. En negativo solo cotizan seis valores, entre ellos Aena, Naturgy, Iberdrola, Amadeus, Acerinox y Solaria.
Los últimos datos macroeconómicos en EEUU apenas han tenido efecto sobre el índice, que conserva una estructura sólida en la sesión.
El déficit comercial de Canadá mejora en agosto
El déficit comercial de Canadá se reduce a 4,937 mil millones de dólares, mejorando las previsiones de -5,3 mil millones y el dato anterior de -5,86 mil millones.
La mejora refleja un aumento relativo de las exportaciones frente a las importaciones y alivia la presión sobre la balanza comercial del país.
Costes laborales en EEUU moderados a la vez que la productividad repunta
Los costes laborales en EEUU se revisan a la baja al 1%, por debajo del 1,2% previsto y del 1,6% anterior, indicando presión contenida sobre la inflación salarial.
La productividad, en cambio, se ajusta al alza al 3,3%, superando el 2,7% previsto y el 2,4% anterior, mostrando mayor eficiencia en el uso de la mano de obra.
Estos datos combinados podrían moderar las expectativas sobre nuevas subidas de tipos por parte de la Fed.
Déficit comercial de EEUU se amplía mientras el desempleo sube
El déficit comercial de EEUU alcanza los 78,3 mil millones de dólares, superando las previsiones de 77,9 mil millones y lejos del dato anterior de 60,2 mil millones.
Al mismo tiempo, las solicitudes iniciales de desempleo suben a 237.000 frente a los 230.000 previstos, reflejando cierta presión en el mercado laboral y en la balanza comercial.
La combinación de ambos datos genera cautela sobre el ritmo económico en los próximos meses.
Solicitudes de desempleo en EEUU superan previsiones
Las solicitudes iniciales de desempleo en EEUU se sitúan en 237.000, por encima de las previsiones de 230.000 y del dato anterior de 229.000.
El repunte indica cierta presión en el mercado laboral a corto plazo, aunque la cifra sigue reflejando niveles históricamente bajos.
Creación de empleo en EEUU sorprende a la baja
El informe ADP refleja un aumento de 54.000 empleos en agosto, por debajo de las previsiones de 67.500 y del dato anterior de 104.000.
La cifra apunta a una ralentización en el ritmo de contratación del sector privado, generando expectativas sobre la evolución del mercado laboral y posibles implicaciones para la política monetaria.
El Ibex 35 mantiene máximos de la sesión
El Ibex 35 se mantiene cerca de los máximos intradiarios con una estructura de mínimos y máximos crecientes, avanzando un 0,63%.
La subida refleja la tendencia positiva del resto de índices europeos, que también muestran movimientos alcistas significativos. La estructura técnica sugiere continuidad en la fortaleza del selectivo español a corto plazo.
Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del Dow Jones antes de la apertura del mercado:
Nvidia: -0,07% en 170,50 dólares.
Salesforce: -7,46% en 237,32 dólares.
Amazon.com: +1,62% en 229,65 dólares.
Apple: -0,21% en 237,96 dólares.
UnitedHealth: -0,12% en 307,51 dólares.
Microsoft: -0,17% en 504,48 dólares.
IBM: +0,77% en 245,99 dólares.
Honeywell: +0,56% en 215,20 dólares.
Walmart: -0,04% en 99,40 dólares.
Boeing: +0,27% en 233,00 dólares.