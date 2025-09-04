Acciona Energía apuesta por el mercado Asia-Pacífico

Tras un primer semestre cargado de incertidumbre en torno al sector energético, la tregua geopolítica está permitiendo un entorno de crecimiento para las acciones de Acciona Energía. La compañía española cuenta con una cartera de proyectos que aumenta el optimismo respecto a su cotización.

La subsidiaria de Acciona se encuentra en un contexto de fuerte demanda y expectativas favorables para el sector. A pesar de la corrección de su cotización un 4% durante el último mes, existen motivos para confiar en la recuperación.

La mejora en los precios de la energía ha mitigado el efecto negativo del estancamiento en el volumen comerciado y la recogida de beneficios en septiembre por parte de los inversores no hace saltar las alarmas sobre la cotizada.

Los primeros seis meses del año han sido una prueba del buen desempeño del sector energético mundial debido al aumento de la demanda de energía y la construcción de nuevas infraestructuras como los centros de datos, que plantean un escenario favorable para Acciona Energía.

En concreto, se espera que las ventas de energía aumenten entre un 3% y 4,5% este y el próximo año, lo que tendrá un efecto directo sobre los beneficios de la compañía. Acciona Energía ha aprovechado la situación del mercado para realizar ajustes en sus proyecciones y por fortalecer su apuesta por la competitividad en los precios y su rotación de activos.

Esta estrategia les ha permitido generar 2.000 millones de euros en caja y 900 millones de euros en plusvalías, mejorando su estructura de flujos de caja y reduciendo su deuda. Esta gestión sienta una base sólida para nuevas inversiones en un contexto de crecimiento para el sector de las energías renovables.

Por otro lado, Acciona Energía se vuelve determinante en el mercado de Asia-Pacífico. La compañía ha anunciado que tomará el control total de su cartera de proyectos renovables en Filipinas, Tailandia y Vietnam, tres mercados clave en el continente asiático.

Según la Agencia Internacional de las Energías Renovables, más del 70% del crecimiento de la capacidad renovable mundial en 2024 se concentró en Asia, lo que subraya la relevancia de esta región en la transición energética.

Se espera que esta demanda siga aumentando impulsada por la demanda energética creciente, la urbanización, la industrialización y los objetivos de descarbonización de los gobiernos. Del mismo modo, su proyecto Macintyre en Queensland, Australia finalizó su construcción en marzo de este año y ya genera beneficios para la compañía.

Este hito se logra en una de las regiones con mejores recursos eólicos terrestres y marinos del mundo y con una de las mejores previsiones de desempeño del sector en términos de transición energética para el país.

Las acciones de Acciona Energía cotizan actualmente en torno a los 22,4 euros, tras haber corregido ligeramente en las últimas sesiones. El valor viene de un movimiento lateralizado que ha dado paso a la formación de una cuña alcista, figura que anticipa un posible recorrido al alza.

Los indicadores técnicos refuerzan esta expectativa. El ADX mantiene una lectura positiva y refleja cierta fortaleza en la tendencia, mientras que el volumen acompaña el movimiento. En este escenario, el valor encuentra una primera resistencia en los 23,8 euros, nivel que deberá superar para proyectarse hacia los 24,4 euros por acción.

Análisis técnico de Acciona energía

De confirmarse este impulso, la acción podría ofrecer un punto de entrada atractivo en el corto plazo, respaldado no solo por la señal técnica, sino también por unos fundamentales sólidos tras la presentación de resultados y la expansión de la compañía en Asia.

En lo que va de año, los títulos de Acciona Energía acumulan una revalorización cercana al 20%. Sin embargo, en el corto plazo la corrección ha sido evidente: retroceden un 5% en el último mes y un 4% en la última semana.