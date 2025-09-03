Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar un rebote del mercado tras las recientes correcciones

Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este miércoles.

El selectivo español no solo no logra echar el freno a las caídas sino que además éstas se aceleran dejando un mal arranque de mes.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense también sufrió caídas aunque tuvieron un proceso de recuperación antes del cierre y eso podría animar a las bolsas europeas en el día de hoy.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

¿En qué deberías invertir según tu edad?:



1) Naturgy: El valor ha recuperado la media móvil de medio plazo tras las recientes caídas, así que vamos a estar atentos para entrar si vemos que se hace de cara al cierre con los 26,95 euros y colocando una orden de protección ante la pérdida de los 26,52 euros en base cierres.

2) Repsol: El valor ha marcado nuevos máximos por lo que hemos entrado al ver que se hacía de cara al cierre con los 14,12 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los .13,71 euros.

3) IAG: Estamos muy atentos para entrar si vemos que se hace con los 4,57 euros en base cierres colocando una orden de protección ante la pérdida de los 4,41 euros en base cierres.

4) Técnicas Reunidas: El valor ha conseguido hacerse con los 22,40 euros por lo que hemos entrado en él y colocado una orden de protección ante la pérdida de los 21,95 euros en base cierres.