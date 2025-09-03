Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 intenta el rebote: salva los 14.700 puntos pendiente de los bonos

Claves para la sesión de este miércoles 3 de septiembre:

-El Ibex 35 sube un 0,21%, hasta los 14.747,5 puntos, antes de que termine la sesión de este miércoles.

- Las principales bolsas europeas suben más que el selectivo español. Las alzas van del 0,1% al 0,9%. Todas ellas cerraron el martes con fuertes caídas debido al incremento de la rentabilidad de los bonos soberanos en toda Europa.

- Wall Street inicia la sesión con tendencia mixta después de que los bonos de EEUU a 30 años hayan llegado a superar el 5%. El Dow Jones pierde un 0,14%, mientras que el S&P 500 suma un 0,36%, y el Nasdaq Composite, un 0,76%.

- El Gobierno estadounidense solicitará al Tribunal Supremo una respuesta urgente con la intención de que revoque el fallo en el que un tribunal federal ha declarado ilegales muchos de sus aranceles.

- Un juez de EEUU permite a Google mantener su navegador Chrome, pero le prohíbe firmar contratos de exclusividad. Las acciones de la compañía se disparan un 6,74%, dando alas al S&P 500 y al Nasdaq.

- La actividad de las empresas de la zona euro aceleró en agosto el paso hasta máximos de los últimos doce meses. El índice PMI compuesto alcanzó los 51 puntos desde los 50,9 del mes anterior.

- En la agenda económica de este miércoles también destaca la encuesta de vacantes de empleo JOLTS de EEUU.

- "Tras el fuerte repunte que han experimentado los índices bursátiles mundiales desde los mínimos de abril, que se produzca una pequeña corrección es hasta saludable, y ello a pesar del 'sufrimiento' que generan las correcciones entre los inversores en el corto plazo", señalan los analistas de Link Securities.

- El euro pierde fuerza frente al dólar continúa cayendo y ya pone a prueba el soporte vital de los 1,1613.

- El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, intenta consolidar precios por encima de los 69 dólares.

- El oro marca nuevos máximos por encima de los 3.500 dólares y apunta a más subidas. Ahora los 3.500 dólares pasan a ser el soporte a no perder.

- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, luchará por no perder los 110.000 dólares para poder seguir recuperando posiciones.