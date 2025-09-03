Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 intenta el rebote: salva los 14.700 puntos pendiente de los bonos
El mercado se arriesga a perder la mitad de la subida desde el arranque del último impulso alcista.
LAS CLAVES
- 16:04 Pedidos de fábrica en EEUU caen 1,3% y vacantes bajan a 7,18 millones
- 15:34 Así abre Wall Street
- 10:10 Analizamos el comportamiento de las acciones de Redeia Corporación
- 09:06 Así abre el Ibex 35
- 08:58 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:57 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:42 Claves para la sesión de hoy
Claves para la sesión de este miércoles 3 de septiembre:
-El Ibex 35 sube un 0,21%, hasta los 14.747,5 puntos, antes de que termine la sesión de este miércoles.
- Las principales bolsas europeas suben más que el selectivo español. Las alzas van del 0,1% al 0,9%. Todas ellas cerraron el martes con fuertes caídas debido al incremento de la rentabilidad de los bonos soberanos en toda Europa.
- Wall Street inicia la sesión con tendencia mixta después de que los bonos de EEUU a 30 años hayan llegado a superar el 5%. El Dow Jones pierde un 0,14%, mientras que el S&P 500 suma un 0,36%, y el Nasdaq Composite, un 0,76%.
- El Gobierno estadounidense solicitará al Tribunal Supremo una respuesta urgente con la intención de que revoque el fallo en el que un tribunal federal ha declarado ilegales muchos de sus aranceles.
- Un juez de EEUU permite a Google mantener su navegador Chrome, pero le prohíbe firmar contratos de exclusividad. Las acciones de la compañía se disparan un 6,74%, dando alas al S&P 500 y al Nasdaq.
- La actividad de las empresas de la zona euro aceleró en agosto el paso hasta máximos de los últimos doce meses. El índice PMI compuesto alcanzó los 51 puntos desde los 50,9 del mes anterior.
- En la agenda económica de este miércoles también destaca la encuesta de vacantes de empleo JOLTS de EEUU.
- "Tras el fuerte repunte que han experimentado los índices bursátiles mundiales desde los mínimos de abril, que se produzca una pequeña corrección es hasta saludable, y ello a pesar del 'sufrimiento' que generan las correcciones entre los inversores en el corto plazo", señalan los analistas de Link Securities.
- El euro pierde fuerza frente al dólar continúa cayendo y ya pone a prueba el soporte vital de los 1,1613.
- El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, intenta consolidar precios por encima de los 69 dólares.
- El oro marca nuevos máximos por encima de los 3.500 dólares y apunta a más subidas. Ahora los 3.500 dólares pasan a ser el soporte a no perder.
- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, luchará por no perder los 110.000 dólares para poder seguir recuperando posiciones.
-
Ibex 35, mejores y peores de la sesión
El Ibex 35 consiguió rebotar tras tres sesiones de descensos, en una jornada complicada para los alcistas que defendieron la zona de 14.750 puntos durante gran parte del día provocando que el índice pasara del rojo al verde y viceversa en varias ocasiones. Finalmente, el selectivo español logró marcar nuevos máximos intradiarios y acercarse a los 14.781 puntos, reforzando la recuperación.
A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español gana un 0,43% en los 14.781 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: Puig Brands (+2,84%), IAG (+2,86%) y Redeia Corporación (+2,37%).
Las mayores caídas son para: Unicaja Banco (-1,99%), Naturgy (-1,45%) e Indra (-1,22%).
-
Apple impulsa al Dow Jones mientras Chevron lidera las caídas
En el Dow Jones de Industriales, Apple encabeza las subidas con un 3,18%, seguida de Nvidia con 0,80% y Amazon con 0,69%.
En el lado negativo, Chevron retrocede un 2,39%, mientras Boeing y UnitedHealth ceden entre un 1,96% y un 1,50%. La sesión refleja un tono mixto con fuerte peso del sector tecnológico frente a los retrocesos en energía y salud.
-
El euro rebota desde 1,16 dólares pero sigue lateral
El euro frente al dólar se reactiva tras apoyarse en el soporte de 1,16 dólares y sube un 0,39% hasta 1,1679.
La resistencia se mantiene en 1,1730 dólares y el cruce consolida un movimiento lateral iniciado a comienzos de agosto, reflejando indecisión en el mercado de divisas.
-
El Ibex 35 consolida recuperación y se hace con los 14.755 puntos
El Ibex 35 se inclina por las subidas y avanza un 0,26% hasta los 14.755 puntos, afianzando la recuperación intradiaria desde mínimos.
La mayoría de los valores del selectivo ya cotizan en positivo, lo que refuerza el movimiento alcista y aporta mayor solidez al rebote en curso.
-
Pedidos de fábrica en EEUU caen 1,3% y vacantes bajan a 7,18 millones
Los pedidos de fábrica en EEUU retrocedieron un 1,3% en línea con lo previsto, tras la fuerte caída del 4,8% anterior. Los bienes duraderos revisados confirmaron un descenso del 2,8%.
Además, las ofertas de empleo JOLTS se redujeron a 7,18 millones, por debajo de los 7,38 millones esperados y del dato previo de 7,44 millones, reflejando un enfriamiento del mercado laboral.
-
Bailey enfría expectativas sobre recortes rápidos de tipos en Reino Unido
El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, señaló que aunque la senda de los tipos seguirá siendo descendente, existe “mucha más duda” sobre la velocidad de los recortes.
Mostró mayor preocupación por los riesgos a la baja en el empleo que el propio MPC, que decidió mantener los tipos sin cambios.
Bailey añadió que el repunte inflacionario en Reino Unido no obedece a factores fundamentales de la economía y destacó que el mercado ya ha entendido su mensaje de cautela.
-
Aena estalla contra Ryanair: Lucena acusa a la aerolínea de deshonestidad y egoísmo
La paciencia de Aena se ha agotado. Este miércoles, el operador aeroportuario español ha contestado por fin a las duras acusaciones de Ryanair, que hoy ha vuelto a cargar contra la compañía y a reducir su capacidad en varios aeropuertos regionales de España.
-
Así abre Wall Street
Hueco de apertura alcista para comenzar esta sesión de miércoles a la espera de los datos de la encuesta JOLTS de oferta de empleo.
-
El Ibex 35 espera a la apertura americana con dudas
Con los futuros americanos mixtos, el Ibex 35 se mueve al filo de los 14.700 puntos en plena pugna entre alcistas y bajistas.
Destacan las alzas de ArcelorMittal, IAG y Puig Brands con avances superiores al 2%, mientras Unicaja Banco y Solaria caen entre un 2,46% y un 1,79%.
La sesión refleja un mercado indeciso, condicionado por una cierta volatilidad y goteo a la baja.
-
El selectivo español tantea los míninos de las últimas horas
El Ibex 35 vuelve al terreno negativo y pierde un 0,07% hasta los 14.706 puntos, marcando mínimos de las últimas cinco horas.
La sesión muestra una intensa pugna entre alcistas y bajistas, con un leve goteo a la baja visible en el gráfico diario a 5 minutos, reflejando la fragilidad del movimiento en curso.
-
Waller anticipa recortes de tipos en los próximos meses
El gobernador de la Fed, Christopher Waller, aseguró que la inflación tendrá un repunte temporal, pero se acercará al 2% en seis meses, destacando que las expectativas permanecen ancladas.
Señaló que habrá varios recortes de tipos en los próximos meses, aunque no necesariamente en todas las reuniones, y defendió iniciar ya la primera bajada.
También subrayó que la Fed busca adelantarse a una posible debilidad del mercado laboral, mientras el rendimiento del bono a 10 años se mantiene estable.
-
El selectivo español vuelve al terreno positivo
El Ibex 35 reacciona con fuerza tras la presión bajista y recupera posiciones frente a la zona de los 14.730 puntos.
Los alcistas han respondido con rapidez después del último retroceso, y el selectivo español avanza ahora un 0,08%, manteniendo la lucha abierta entre compradores y vendedores.
-
El Ibex 35 cede terreno ante la presión de los bajistas y entra en negativo
Los vendedores se imponen en el Ibex 35, que entra en terreno negativo y pierde un 0,02% hasta los 14.713 puntos.
La sesión refleja un mercado equilibrado donde la dirección del índice sigue condicionada por la reacción de los alcistas.
-
Solaria invierte más de 80 millones en baterías con IA
Solaria Energía y Medio Ambiente ha adquirido 1.102 MWh en baterías para seis proyectos en España, que serán gestionadas mediante software de IA.
La instalación comenzará a operar de manera progresiva a partir de diciembre, con una inversión total superior a 80 millones de euros, reforzando su apuesta por la eficiencia energética y la innovación tecnológica.
-
Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del Nasdaq 100 antes de la apertura del mercado:
Alphabet A: +5,99% en 224,01 dólares.
Nvidia: +0,50% en 171,62 dólares.
Alphabet C: +5,72% en 224,20 dólares.
Tesla: +1,58% en 334,54 dólares.
Apple: +3,65% en 238,12 dólares.
Palantir: +0,83% en 158,39 dólares.
Broadcom: +0,68% en 300,28 dólares.
Dollar Tree: -3,09% en 107,60 dólares.
AMD: +0,41% en 162,99 dólares.
Meta Platforms: +0,74% en 740,62 dólares.
-
Brasil registra leve repunte en producción industrial
La producción industrial de Brasil creció un 0,2% interanual en julio, ligeramente por debajo del 0,3% esperado, aunque mejora frente al descenso del 1,3% registrado el mes anterior.
Los datos reflejan una recuperación gradual del sector industrial tras los retrocesos previos.
-
El Ibex 35 se recupera tras una ligera corrección al lado negativo
El Ibex 35 rebota tras un intento de los bajistas por llevarlo al terreno negativo, con los alcistas reaccionando a tiempo.
El índice sube un 0,09% hasta los 14.729 puntos, mostrando resiliencia y consolidando niveles clave en la jornada.
-
Bruselas busca disparar un 40% sus exportaciones
Bruselas adopta un histórico acuerdo comercial con Mercosur para disparar un 40% sus exportaciones.
El pacto abrirá el acceso a las empresas europeas de un mercado de 200 millones de consumidores en plena tensión geopolítica tras la guerra comercial con EEUU. La UE introduce muchos límites a los productos agrarios sensibles para blindarse.
-
El Ibex 35 se frena pese a los avances de ArcelorMittal y Puig Brands
Los bajistas presionan al Ibex 35, acercándolo al terreno negativo, aunque el índice español mantiene un leve avance del 0,05% en 14.723 puntos.
ArcelorMittal y Puig Brands lideran las subidas con 2,76% y 2,31% respectivamente, mientras Unicaja Banco encabeza las caídas con un descenso del 2,03%. La sesión refleja cautela en el mercado ante la presión de los vendedores.
-
Cellnex asegura comunicaciones críticas en operativos contra incendios
Cellnex asegura las comunicaciones críticas en los operativos contra incendios de este verano en cinco comunidades autónomas con la gestión en España de redes críticas como COMDES (Comunitat Valenciana), RESCAT (Cataluña), RESGAL (Galicia) y Red TETRA (Navarra), esenciales para los servicios de emergencia 112, brigadas forestales y protección civil.