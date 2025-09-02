Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la continuidad de la reacción alcista

Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este martes.

El selectivo español logra cerrar la primera sesión del mes de septiembre con una ligerísima subida conseguida en la subasta de cierre que deja todos los escenarios abiertos para la sesión de este martes.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense disfrutó de una jornada de festivo por el Día del Trabajo, por lo que no hubo grandes movimientos en el mercado de futuros, pero hoy comienza la semana en Wall Street.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

1) Acciona: Vamos a entrar en el valor si vemos que se hace con los 179,20 euros colocando una orden de protección si pierde los 172,20 euros en base cierres.

2) Repsol: El valor ha marcado nuevos máximos por lo que vamos a estar atentos para entrar si vemos que va a cerrar por encima de los 14,12 euros.

3) IAG: Estamos muy atentos para entrar si vemos que se hace con los 4,57 euros en base cierres colocando una orden de protección ante la pérdida de los 4,41 euros en base cierres.

4) Técnicas Reunidas: El valor ha conseguido hacerse con los 22,40 euros por lo que hemos entrado en él y colocado una orden de protección ante la pérdida de los 21,95 euros en base cierres.