Ibex 35, la bolsa en directo hoy | Las Ibex 35 (-1,57%) y las bolsas europeas caen con fuerza por la presión de la deuda
El interés del bono británico a 30 años llega a niveles de 1998 y del francés al mismo plazo a niveles de 2011. El oro toca máximos históricos.
LAS CLAVES
- 17:42 Así cierra el Ibex 35
- 16:17 El ISM manufacturero de EEUU mejora pero sigue en contracción
- 15:46 El PMI manufacturero de EEUU se sitúa en 53 por debajo de lo previsto
- 15:35 Así abre Wall Street
- 11:00 La inflación de la eurozona sorprende al alza en agosto
- 10:24 Analizamos el comportamiento de las acciones de IAG
- 09:07 Así abre el Ibex 35
- 08:51 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:16 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:41 Claves para la sesión de hoy
Claves para la sesión de este martes 2 de septiembre:
- El Ibex 35 cierra la sesión con una caída del 1,57%, hasta los 14.704 puntos. Con casi todos los valores en negativo, el descenso se ha acelerado en las últimas horas, a medida que la incertidumbre ha crecido en los parqués.
- Las pérdidas de las principales bolsas europeas van del 0,7% al 2,2%.
- En su regreso a la actividad, tras ser festivo el lunes, Wall Street también se tiñe de rojo. El Dow Jones cede un 1,16%; el S&P 500, un 1,45% y el Nasdaq Composite, un 1,84%.
- Los inversores esperan las citas más relevantes de la semana, especialmente a que el viernes se publique en EEUU el informe de empleo de agosto.
- “El informe puede ser clave de cara a la decisión que en materia de tipos de interés adopte la Reserva Federal (Fed) cuando reúna a mediados de mes”, advierten los analistas de Link Securities.
- En Francia, los inversores siguen muy pendientes de las negociaciones que ha iniciado el primer ministro, François Bayrou.
- La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, ha reclamado al presidente Emmanuel Macron una convocatoria "ultra rápida" de elecciones después de la caída del Gobierno de su primer ministro, contra el que su partido votará el próximo lunes, igual que el resto de la oposición.
- La rentabilidad de la deuda sube tanto en Europa como en Estados Unidos y presiona a las bolsas.
- El bono británico a 30 años llega al 5,72% y se sitúa en máximos de 1998 ante el temor de los inversores al plan fiscal de la ministra de Hacienda, Rachel Reeves, que busca fórmulas para cubrir un déficit de 35.000 millones de libras.
- Los bonos franceses a 30 años alcanzan el 4,5%, un nivel no visto desde la crisis de deuda de la eurozona de 2011. El papel a 10 años alcanza el 3,58%.
- El interés de los bonos estadounidenses a 10 y 30 años se elevaba al 4,27% y al 4,96%, respectivamente, su nivel más elevado en más de un mes.
- La inflación de la eurozona repuntó una décima en el mes de agosto hasta situarse en el 2,1%, con lo que se consolida cerca del objetivo marcado por el Banco Central Europeo (BCE) equivalente a la estabilidad de precios.
- Schnabel (BCE) defiende no tocar los tipos pero alerta de que las subidas "pueden llegar antes de lo que muchos piensan".
- El euro pierde fuerza frente al dólar y cede los 1,17 billetes verdes. La libra esterlina se hunde un 1,12%.
- El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, se enfrenta a niveles no vistos desde el pasado 6 de agosto a las puertas de los 68,50 dólares.
- El oro marca nuevos máximos por encima de los 3.500 dólares y apunta a más subidas.
- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, parece que pone fin a las correcciones y sube para colocarse por encima de los 110.000 dólares.
Así cierra el Ibex 35
Minimizamos las pérdidas aunque muy poco y todavía podrímos caer más.
Ibex 35, mejores y peores de la sesión
El principal índice de la bolsa española, el Ibex 35, encadena una nueva sesión bajista como parte del ajuste correctivo que viene experimentando desde los máximos alcanzados el pasado 22 de agosto. La sesión se desarrolló claramente a la baja, con una sucesión de máximos y mínimos decrecientes, alcanzando un mínimo intradía en los 14.645 puntos.
Desde esa zona, los alcistas reaccionan con cierta contundencia y logran devolver al índice por encima de los 14.700 puntos, aunque no fue un movimiento sencillo, alejando así al promedio español de esos mínimos intradía.
A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español se deja un 1,45% en los 14.715 puntos.
El podio de ganadores está formado por: Naturgy (+0,19%), Logista (+0,07%) y Acciona Energía (-0,18%).
Los valores más castigados son: IAG (-3,98%), ArcelorMittal (-3,68%) y Cellnex (-2,98%).
Procter & Gamble y McDonalds lideran las alzas del Dow Jones mientras Citigroup cae
Si echamos una mirada al Dow Jones, vemos que Procter & Gamble sube un 0,67% y McDonalds un 0,62%, destacando entre los ganadores junto a Merck & Co (+0,59%).
En el lado contrario, Citigroup retrocede un 2,90%, seguido de Nvidia (-2,75%) y Nike (-2,72%), presionando al índice.
-
Ventas de bonos europeos superan los 49,6 billones de euros en jornada histórica
Las emisiones de deuda pública europea alcanzaron un récord al superar los 49,6 billones de euros en un solo día, reflejando la fuerte demanda de los inversores pese al aumento de los tipos y la presión fiscal en la región.
-
El euro cede frente al dólar y se mantiene bajo los 1,1730
El cruce EUR/USD retrocede un 0,39% hasta 1,1669 dólares tras tocar mínimos intradiarios en 1,1613.
La resistencia en 1,1730 dólares sigue sin ceder, prolongando la lateralidad iniciada el 6 de agosto y limitando el avance de la divisa europea.
-
El ISM manufacturero de EEUU mejora pero sigue en contracción
El índice ISM manufacturero se situó en 48,7 puntos, por debajo de la barrera de 50 que marca expansión, aunque por encima de la previsión de 49 y del dato anterior de 48.
La actividad industrial sigue débil pese a la ligera mejora.
-
BBVA entrará en el Stoxx Europe 50 al cierre de sesión del próximo 19 de septiembre
BBVA entrará al Stoxx Europe 50, según ha dado a conocer el indicador bursátil. La incorporación de la entidad al índice se hará efectiva al cierre de la sesión bursátil del próximo 19 de septiembre.
-
El Ibex 35 rebota y reduce pérdidas al 1,39%
El índice recupera desde mínimos intradiarios y logra moderar el retroceso, con algunos valores en positivo. Destacan Logista, Naturgy y Repsol, que avanzan entre un 0,30% y un 0,09%, en un contexto todavía dominado por la presión bajista.
-
Villeroy del BCE asegura que la inflación está bajo control
El miembro del BCE Villeroy afirmó que la inflación permite mantener tipos de interés favorables, pero advirtió que posponer la reducción de la deuda de Francia haría más costosa la solución.
Subrayó que el ajuste debe ser equitativo y asumido por toda la nación.
-
Bessent presiona a India por el crudo ruso y critica a China
El secretario del Tesoro de EEUU, Bessent, señaló que Washington coordina con Europa para presionar a India por sus compras de petróleo ruso.
Restó importancia a la cumbre de líderes no occidentales organizada por China y acusó a Pekín y Nueva Delhi de sostener el esfuerzo bélico de Moscú.
-
El Ibex 35 intenta reaccionar tras marcar mínimos en 14.645 puntos
El selectivo llegó a caer cerca del 2% hasta los 14.645 puntos, donde los compradores tratan de frenar la presión vendedora.
El intento de rebote coloca al índice en torno a los 14.700, con casi todos los valores en negativo salvo Logista, que avanza un 0,14%.
-
El PMI manufacturero de EEUU se sitúa en 53 por debajo de lo previsto
El índice PMI manufacturero final de EEUU quedó en 53 puntos, frente a la previsión de 53,3 y el dato anterior de 53,3. La cifra sigue en zona expansiva aunque refleja una ligera pérdida de impulso en la actividad industrial.
-
Así abre Wall Street
Importante hueco de apertura bajista que intenta no ir a más.
-
Los bonos están influyendo negativamente
Las bolsas europeas arrancaron mixtas pero giraron a la baja tras un IPC superior a lo esperado en la eurozona, mientras los costes de la deuda pública se disparan. El bono británico a 30 años tocó niveles no vistos desde 1998 y el alemán marcó máximos de 14 años.
En Francia, los rendimientos encadenan cuatro meses de subidas y se mantienen en cotas históricas, reflejando la creciente inquietud fiscal.
El foco se traslada al presupuesto de otoño de Starmer, que busca estimular el crecimiento, aunque el mercado teme subidas fiscales ante el escaso margen para recortes del gasto.
Los bonos americanos también están teniendo una pronunciada inclinación bajista. El rendimiento a 10 años ha vuelto al 4,30%, y el rendimiento a 30 años se acerca al 5,00%.
-
La corrección no cesa
El Ibex 35 mantiene la secuencia de máximos y mínimos decrecientes y pierde en la sesión la zona de los 14.700 puntos, retrocediendo a niveles de comienzos de agosto. La vela diaria que se está desplegando refleja una presión vendedora acusada y deteriora la estructura de corto plazo.
La caída de IAG supera ya el 4%.
-
La rentabilidad de las Letras del Tesoro se mantiene por debajo del 2% a seis y doce meses
El Tesoro ha elevado la rentabilidad ofrecida a los inversores en la subasta de letras a seis y doce meses celebrada hoy, en la que ha colocado 5.768,3 millones.
-
Tanteo a la zona de los 14.700 puntos del Ibex 35
La caída sigue acelerándose a medida que transcurre la jornada y el Ibex 35 se planta ante los 14.700 puntos donde habrá que ver si los alcistas, en esta ocasión, son capaces de mostrar algún tipo de reacción.
Logista es el único valor en verde con una ligera subida del 0,07%.
En la parte baja, IAG se deja un 3,54% mientras que Indra cae un 3,36%.
-
Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del Dow Jones antes de la apertura del mercado:
Nvidia: -2,54% en 169,76 dólares.
UnitedHealth: -0,76% en 307,50 dólares.
Amazon.com: -1,95% en 224,53 dólares.
Apple: -0,75% en 230,39 dólares.
Microsoft: -0,81% en 502,70 dólares.
Salesforce: -0,49% en 255,00 dólares.
P&G: -0,15% en 156,80 dólares.
Boeing: -1,10% en 232,10 dólares.
Walmart: +0,02% en 97,00 dólares.
Coca-Cola: +0,38% en 69,25 dólares.
-
El PIB de Brasil crece en el segundo trimestre según lo esperado
El Producto Interior Bruto de Brasil avanza un 2,2% interanual en el segundo trimestre, cumpliendo con las previsiones y mostrando una desaceleración respecto al 2,9% del trimestre anterior.
En términos trimestrales, la economía brasileña crece un 0,4%, por encima del 0,3% esperado, pero lejos del 1,4% registrado en el trimestre previo, reflejando un crecimiento más moderado en la segunda economía de América Latina.
-
El Ibex 35 pierde también los 14.735 puntos
El índice español profundiza en la caída que se acerca ya a los 14.700 puntos perdiendo todo lo ganado desde el pasado 8 de agosto. La sucesión de mínimos decrecientes dibuja una vela muy bajista.
A esta hora, el índice español se deja un 1,37% en los 14.725 puntos.