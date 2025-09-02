Ibex 35, la bolsa en directo hoy | Las Ibex 35 (-1,57%) y las bolsas europeas caen con fuerza por la presión de la deuda

Claves para la sesión de este martes 2 de septiembre:

- El Ibex 35 cierra la sesión con una caída del 1,57%, hasta los 14.704 puntos. Con casi todos los valores en negativo, el descenso se ha acelerado en las últimas horas, a medida que la incertidumbre ha crecido en los parqués.

- Las pérdidas de las principales bolsas europeas van del 0,7% al 2,2%.

- En su regreso a la actividad, tras ser festivo el lunes, Wall Street también se tiñe de rojo. El Dow Jones cede un 1,16%; el S&P 500, un 1,45% y el Nasdaq Composite, un 1,84%.

- Los inversores esperan las citas más relevantes de la semana, especialmente a que el viernes se publique en EEUU el informe de empleo de agosto.

- “El informe puede ser clave de cara a la decisión que en materia de tipos de interés adopte la Reserva Federal (Fed) cuando reúna a mediados de mes”, advierten los analistas de Link Securities.

- En Francia, los inversores siguen muy pendientes de las negociaciones que ha iniciado el primer ministro, François Bayrou.

- La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, ha reclamado al presidente Emmanuel Macron una convocatoria "ultra rápida" de elecciones después de la caída del Gobierno de su primer ministro, contra el que su partido votará el próximo lunes, igual que el resto de la oposición.

- La rentabilidad de la deuda sube tanto en Europa como en Estados Unidos y presiona a las bolsas.

- El bono británico a 30 años llega al 5,72% y se sitúa en máximos de 1998 ante el temor de los inversores al plan fiscal de la ministra de Hacienda, Rachel Reeves, que busca fórmulas para cubrir un déficit de 35.000 millones de libras.

- Los bonos franceses a 30 años alcanzan el 4,5%, un nivel no visto desde la crisis de deuda de la eurozona de 2011. El papel a 10 años alcanza el 3,58%.

- El interés de los bonos estadounidenses a 10 y 30 años se elevaba al 4,27% y al 4,96%, respectivamente, su nivel más elevado en más de un mes.

- La inflación de la eurozona repuntó una décima en el mes de agosto hasta situarse en el 2,1%, con lo que se consolida cerca del objetivo marcado por el Banco Central Europeo (BCE) equivalente a la estabilidad de precios.

- Schnabel (BCE) defiende no tocar los tipos pero alerta de que las subidas "pueden llegar antes de lo que muchos piensan".

- El euro pierde fuerza frente al dólar y cede los 1,17 billetes verdes. La libra esterlina se hunde un 1,12%.

- El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, se enfrenta a niveles no vistos desde el pasado 6 de agosto a las puertas de los 68,50 dólares.

- El oro marca nuevos máximos por encima de los 3.500 dólares y apunta a más subidas.

- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, parece que pone fin a las correcciones y sube para colocarse por encima de los 110.000 dólares.