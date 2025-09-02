IAG se frena ante la importante resistencia que suponen sus máximos anuales en 4,58 euros

Con el regreso de Wall Street a la actividad tras el Día del Trabajo, los inversores se centran en los datos del mercado laboral estadounidense antes de la próxima reunión de la Reserva Federal. A pesar de ello, persisten las preocupaciones sobre la independencia del banco central.

El Ibex 35 cerró la jornada de ayer sin apenas cambios, pero logró mantener el nivel de los 14.900 puntos sin la referencia del mercado de renta variable americano. Para hoy, deberemos vigilar la zona de los 14.865 puntos, o mínimos de la sesión de ayer, ya que su pérdida podría traer consigo una continuidad correctiva. Entre los valores de su composición, destaca en la parte baja de la tabla el comportamiento de las acciones de IAG.

Parece ser que a los inversores no les ha gustado la última refinanciación de la deuda de la compañía y están penalizando el precio de sus acciones con salida de capital, lo que está provocando caídas importantes en el valor.

En este sentido, el grupo aéreo IAG ha anunciado dos ofertas de recompra de bonos para dos emisiones que tiene en circulación, de 500 y 700 millones de importe nominal agregado que vencen en 2027 y 2029, respectivamente, según ha indicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Además, la sociedad ha anunciado que, sujeto a las condiciones del mercado, puede llegar a emitir una nueva serie de bonos senior no garantizados a tipo fijo en euros en el mercado regulado de Irlanda. IAG ha explicado que el objetivo de las ofertas y de la posible emisión de los nuevos bonos es, entre otras cosas, gestionar de manera proactiva y eficiente el perfil de vencimientos de la deuda del grupo.

Analizando los títulos de IAG bajo el punto de vista técnico, se observa que este ejercicio 2025 está siendo muy positivo, puesto que el beneficio acumulado se acerca al 27% si tenemos en cuenta su precio de cotización actual.

Evolución de las acciones de IAG Eduardo Bolinches Tradingview

Lo más importante dentro del medio y largo plazo para la compañía aeronáutica es el intenso rebote que ha experimentado desde los mínimos del pasado mes de abril, concretamente desde la zona de los 2,412 euros, desde los cuales ha iniciado una fase alcista en la que ha dibujado una sucesión de mínimos y de máximos relativos crecientes, situándose durante gran parte del movimiento por encima de sus medias móviles más importantes.

Así, y salvo el ajuste correctivo que experimentó el valor durante el mes de junio, los alcistas se han impuesto en un escenario técnico muy favorable para IAG. Sin embargo, si atendemos al corto plazo, se observa una detención de estas alzas justo en la zona de los 4,58 euros, donde se ha topado en las últimas semanas, imposibilitando nuevos avances.

De este modo, y teniendo en cuenta que los niveles de sobrecompra son muy elevados, no se descarta que el valor inicie algún tipo de ajuste que lleve a su precio a corregir parte del último tramo alcista y vaya a buscar niveles de soporte horizontal que permitan la entrada de dinero fresco, con el objetivo de intentar la ruptura de sus máximos anuales con mayor fuerza.

Este escenario plantea dos posibilidades de acercamiento al valor desde un punto de vista técnico. El primer escenario, más conservador, sería introducir una orden de compra cuando IAG logre superar la zona de los 4,60 euros en dos cierres diarios consecutivos o en un cierre semanal. En este caso, el objetivo se situaría en los 4,80 euros, con una orden de protección por debajo de 4,45 euros.

El segundo escenario, que lleva consigo un mayor riesgo, se daría en el momento en que IAG retrocediera hacia la zona de los 4,34 euros, que es su soporte horizontal intermedio más inmediato, para tomar posiciones alcistas buscando un rebote técnico que nos lleve hacia el objetivo de los 4,58 euros, con una orden de protección asociada en los 4,20 euros.