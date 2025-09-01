Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la continuidad de la reacción alcista

Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este lunes.

El selectivo español cerró la semana pasada con la pérdida de los 15.000 puntos y que hoy, día de la magia del primer día de mes, tendremos que ver si es recuperado o no.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense también tuvo un cierre de semana bajista, sobre todo el Nasdaq 100, y hoy tendremos que esperar a ver qué rumbo toman los índices.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

1) Acciona: Vamos a entrar en el valor si vemos que se hace con los 179,20 euros colocando una orden de protección si pierde los 172,20 euros en base cierres.

2) Solaria: El valor marca nuevos máximos anuales y se hace con los 11,49 euros en base cierres, por lo que entramos colocando una orden de protección ante la pérdida de los 13,25 euros.

3) IAG: Estamos muy atentos para entrar si vemos que se hace con los 4,57 euros en base cierres colocando una orden de protección ante la pérdida de los 4,41 euros en base cierres.

4) Técnicas Reunidas: El valor ha conseguido hacerse con los 22,40 euros por lo que hemos entrado en él y colocado una orden de protección ante la pérdida de los 21,95 euros en base cierres.