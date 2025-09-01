Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,02%) inicia septiembre plano y el selectivo se sitúa a la cola de Europa

Claves para la sesión de este lunes 1 de septiembre:

- El Ibex 35 cierra la primera sesión de septiembre con una subida del 0,02%, hasta los 14.939 puntos. El selectivo cerró agosto con una subida del 3,74%.

- Septiembre es, estadísticamente hablando, el peor mes del año para las bolsas. El selectivo ha cerrado en negativo seis de los 10 meses de septiembre que han tenido lugar desde 2015.

- Las principales bolsas europeas terminan el día en positivo. Las subidas van del 0,05% al 0,5%.

- No hay actividad en Wall Street, mercado que permanece cerrado por la celebración en EEUU del Día del Trabajo.

- La actividad del sector manufacturero de la eurozona logró rebasar el pasado agosto el umbral de 50 puntos tras anotarse 50,7 puntos. Se trata del mejor dato del PMI manufacturero en 38 meses.

- El PMI español se situó en agosto en 54,3 puntos frente a los 51,9 del mes anterior.

- A lo largo de la semana se conocerán los PMI de servicios de la eurozona así como los ISM manufactureros y de servicios, que calcula he Institute cor Supply Management (ISM) para EEUU.

- En el ámbito político, los inversores tendrán que afrontar importantes temas en los próximos días. Así, todavía sigue pendiente de que se establezca una fecha para que se reúnan los presidentes de Ucrania, Volodímir Zelenski, y Rusia, Vladímir Putin.

- Los inversores deberán estar muy atentos a las noticias que lleguen desde Francia sobre las negociaciones que llevará a cabo el primer ministro, François Bayrou, para evitar ser derrotado en la moción de confianza que ha convocado para el 8 de septiembre.

- La cita más relevante del mes será la reunión que celebrará el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal (Fed) los días 16 y 17.

- Tras la reciente intervención de su presidente, Jerome Powell, en el simposio de Jackson Hole (Wyoming), en el que “abrió la puerta” a que el banco central estadounidense retome el proceso de bajadas de tipos interrumpido en 2025, el mercado asigna una probabilidad cercana al 85% a que la Fed reduzca sus tasas oficiales 25 puntos básicos.

- No obstante, antes se darán a conocer dos importantes cifras macroeconómicas: los datos de empleo de EEUU (este viernes) y el IPC (el próximo jueves, 11 de septiembre), ambas referencias correspondientes a agosto.

- Una corte de apelación federal confirmó (por 7 a 4 votos) la ilegalidad de los aranceles recíprocos de Trump que previamente (en mayo) había establecido el Tribunal Internacional de Comercio, cuestionando la invocación de emergencia nacional económica ante los déficits comerciales.

- El par euro-dólar reconquista el nivel de los 1,17 y se presenta ante la resistencia de los 1,1720.

- El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, continúa totalmente lateralizado en los entornos de los 67 dólares y pegado su media móvil de medio plazo.

- El oro marcó nuevos máximos históricos en base cierres el pasado viernes y ahora se acerca a los 3.500 dólares.

- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, se deja casi un 1% en la jornada de hoy y se coloca en precios no vistos desde el pasado 24 de junio.