Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,02%) inicia septiembre plano y el selectivo se sitúa a la cola de Europa

Este lunes no hay actividad en Wall Street debido a la celebración del Día del Trabajo en EEUU.
Claves para la sesión de este lunes 1 de septiembre:
- El Ibex 35 cierra la primera sesión de septiembre con una subida del 0,02%, hasta los 14.939 puntos. El selectivo cerró agosto con una subida del 3,74%.
- Septiembre es, estadísticamente hablando, el peor mes del año para las bolsas. El selectivo ha cerrado en negativo seis de los 10 meses de septiembre que han tenido lugar desde 2015.
- Las principales bolsas europeas terminan el día en positivo. Las subidas van del 0,05% al 0,5%.
- No hay actividad en Wall Street, mercado que permanece cerrado por la celebración en EEUU del Día del Trabajo.
- La actividad del sector manufacturero de la eurozona logró rebasar el pasado agosto el umbral de 50 puntos tras anotarse 50,7 puntos. Se trata del mejor dato del PMI manufacturero en 38 meses.
- El PMI español se situó en agosto en 54,3 puntos frente a los 51,9 del mes anterior.
- A lo largo de la semana se conocerán los PMI de servicios de la eurozona así como los ISM manufactureros y de servicios, que calcula he Institute cor Supply Management (ISM) para EEUU.
- En el ámbito político, los inversores tendrán que afrontar importantes temas en los próximos días. Así, todavía sigue pendiente de que se establezca una fecha para que se reúnan los presidentes de Ucrania, Volodímir Zelenski, y Rusia, Vladímir Putin.
- Los inversores deberán estar muy atentos a las noticias que lleguen desde Francia sobre las negociaciones que llevará a cabo el primer ministro, François Bayrou, para evitar ser derrotado en la moción de confianza que ha convocado para el 8 de septiembre.
- La cita más relevante del mes será la reunión que celebrará el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal (Fed) los días 16 y 17.
- Tras la reciente intervención de su presidente, Jerome Powell, en el simposio de Jackson Hole (Wyoming), en el que “abrió la puerta” a que el banco central estadounidense retome el proceso de bajadas de tipos interrumpido en 2025, el mercado asigna una probabilidad cercana al 85% a que la Fed reduzca sus tasas oficiales 25 puntos básicos.
- No obstante, antes se darán a conocer dos importantes cifras macroeconómicas: los datos de empleo de EEUU (este viernes) y el IPC (el próximo jueves, 11 de septiembre), ambas referencias correspondientes a agosto.
- Una corte de apelación federal confirmó (por 7 a 4 votos) la ilegalidad de los aranceles recíprocos de Trump que previamente (en mayo) había establecido el Tribunal Internacional de Comercio, cuestionando la invocación de emergencia nacional económica ante los déficits comerciales.
- El par euro-dólar reconquista el nivel de los 1,17 y se presenta ante la resistencia de los 1,1720.
- El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, continúa totalmente lateralizado en los entornos de los 67 dólares y pegado su media móvil de medio plazo.
- El oro marcó nuevos máximos históricos en base cierres el pasado viernes y ahora se acerca a los 3.500 dólares.
- El bitcoin, la criptomoneda más conocida y negociada del mercado, se deja casi un 1% en la jornada de hoy y se coloca en precios no vistos desde el pasado 24 de junio.
Así cierra el Ibex 35
Cerramos en positivo justo en la subasta de cierre.
Ibex 35, mejores y peores de la sesión
El selectivo español encadena una nueva sesión de caídas, en plena formación de máximos decrecientes y fase correctiva. Los 15.000 puntos siguen siendo una resistencia clave, mientras que la zona de los 14.900 puntos ha servido de campo de batalla entre alcistas y bajistas. La ausencia de Wall Street por el Día del Trabajo ha limitado la volatilidad y reducido la intensidad de los movimientos.
A falta de pocos minutos para el cierre de la primera sesión del mes de septiembre, el índice español se deja un 0,26% en los 14.909 puntos.
El trío de ganadores está compuesto por: IAG (+2,67%), Laboratorios Rovi (+1,72%) y Mapfre (+1,04%).
Las mayores caídas se las anotan: Solaria (-4,23%), Amadeus (-3,76%) y Acciona Energía (-1,57%).
El VIX repunta más del 6% pero sigue en niveles de baja volatilidad
El índice de volatilidad VIX sube un 6,32% hasta los 15,31 puntos, tratando de alejarse de sus mínimos anuales.
Aun así, se mantiene por debajo de la zona de los 20 puntos, lo que indica que el mercado sigue caracterizándose por una baja volatilidad y ausencia de movimientos extremos.
El euro busca romper la resistencia clave de los 1,1730 dólares
El euro vuelve a poner a prueba la resistencia horizontal de los 1,1730 dólares, zona en la que ha chocado en repetidas ocasiones a lo largo de agosto. Una superación clara permitiría a la divisa europea abrir camino hacia los máximos anuales en torno a los 1,1830 dólares, mientras que un nuevo rechazo podría llevarlo a retroceder hacia el área de 1,16 dólares.
En este momento, cotiza en 1,1712 dólares con un avance del 0,23%.
Nuevo e interesante tuit de Donald Trump
El presidente Trump dice que India ha ofrecido reducir sus aranceles a EE.UU. al 0%.
-
Las grandes tecnológicas generaron 551,4 billones de dólares en el 2T 2025, frente a los 253,5 billones de 2020. Amazon y Apple lideran con 167,7 y 94 billones, mientras Nvidia multiplica por más de diez sus cifras. Un crecimiento que reafirma su dominio global.
Nueva reconquista de los 14.900 puntos del Ibex 35
El selectivo español rebota desde mínimos intradía y trata de consolidar los 14.900 puntos, que se confirman como zona clave de la sesión.
Sin embargo, el índice cede un 0,29% y muestra un comportamiento más débil que el de sus pares europeos, que avanzan con signo positivo. En su tabla, la mayoría de sus integrantes cotizan en rojo.
La semana arranca con cautela entre disputas comerciales y datos clave
El Tribunal de Apelaciones de EEUU confirmó que gran parte de los aranceles de Trump son ilegales, aunque siguen vigentes. Washington revocará permisos a Intel, SK Hynix y Samsung para enviar equipos de chips a China salvo que obtengan licencias. En paralelo, un juez aplazó la decisión sobre la gobernadora Cook de la Fed.
Los mercados asiáticos cerraron mixtos, mientras Europa avanza con tono positivo y el Euro Stoxx 600 gana un 0,2%. La semana estará marcada por los PMI manufactureros finales, la tasa de desempleo de la UE y las intervenciones de Lagarde, Schnabel y Cipollone.
Wall Street está cerrado por festivo
La festividad del Día del Trabajo mantendrá, en la sesión de hoy, los mercados americanos cerrados. A pesar de ello, sus futuros siguen cotizando con signo mixto. Así están:
Futuro del Dow Jones: -0,01% en 45.480 puntos.
Futuro del S&P 500: -0,03% en 6.458 puntos.
Futuro del Nasdaq 100: -0,06% en 23.399 puntos.
Duro Felguera, S.A. remite este hecho relevante como información privilegiada
Duro Felguera ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el Juzgado de lo Mercantil nº3 de Gijón ha autorizado una extensión extraordinaria de la apertura de negociaciones para la sociedad y sus filiales.
La prórroga estará vigente hasta el próximo 30 de septiembre de 2025.
El Ibex 35 se debilita con fuertes caídas en Solaria y Amadeus
El selectivo español mantiene una pugna constante por conservar niveles de referencia, pero los descensos en valores destacados como Solaria, que pierde un 3,94%, y Amadeus, con un retroceso del 3,46%, están lastrando al índice.
La presión vendedora sigue elevada y dificulta cualquier intento de rebote sostenido.
Las ventas de Tesla en España aumentan un 161% interanual en agosto
Las ventas de coches nuevos de Tesla en España se dispararon un 161% en agosto con respecto al mismo mes de 2024, hasta alcanzar los 1.435 vehículos, según mostraron el lunes los datos de matriculaciones publicados por la patronal del sector ANFAC.
En el periodo comprendido entre enero y agosto, las ventas de coches Tesla en España aumentaron un 11,6% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que las ventas totales de vehículos electrificados, una categoría que incluye tanto los vehículos totalmente eléctricos como los híbridos, subieron un 162%.
Wall Street permanecerá cerrado por el Día del Trabajo
Recuerden que hoy los mercados estadounidenses no operarán debido a la festividad del Día del Trabajo, por lo que no habrá movimientos de cotización en sus índices ni acciones.
Solamente cotizan sus futuros que lo hacen de forma mixta. El futuro del Dow Jones cae un 0,08% mientras que los del S&P 500 y Nasdaq 100 suman un 0,03% y un 0,05% respectivamente.
La Administración Trump eleva el riesgo de contagio de las criptos a los mercados
La Administración estadounidense del presidente Donald Trump puede acelerar la conexión de las criptomonedas con los mercados tradicionales y crear riesgos para la estabilidad financiera, según la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS).
Iberpapel lidera subidas del Mercado Continuo mientras Ecoener y OHL caen
En el Mercado Continuo Español, Iberpapel encabeza las alzas con un avance del 3,32%, seguido de Monteballito y Duro Felguera, que suben un 3,03%.
En el lado contrario, Grupo Ecoener cae un 2,81%, OHL un 2,47% e Inmobiliaria del Sur pierde un 2,16%, siendo los valores más castigados.
-
Nuevos mínimos intradía para el Ibex 35
El selectivo español marca nuevos mínimos en los 14.875 puntos mientras los retrocesos se intensifican.
Laboratorios Rovi lidera las subidas, pero Amadeus registra descensos destacados del 4,15%, mostrando la presión bajista sobre el índice.
-
El PMI manufacturero francés sorprende al alza
El índice manufacturero de Francia se situó en 50,4 puntos, superando la previsión de 49,9 y el dato anterior de 49,9. La lectura devuelve al sector a terreno expansivo, reflejando una mejora en la actividad industrial del país.
-
Iberdrola mejora su plan Renove para facilitar el paso a la aerotermia
Iberdrola comienza septiembre con un nuevo plan Renove para facilitar a sus clientes el cambio de una caldera de combustión a la aerotermia.
La compañía pretense así impulsar la electrificación de la climatización y mejorar su eficiencia al mismo tiempo que beneficia la transición hacia una economía libre de emisiones.
-
Sacyr se adjudica ocho contratos de Agua en España que suman 111 millones de euros
Sacyr, mediante su filial de Agua, ha comunicado que en los últimos meses ha logrado la adjudicación de varios contratos para realizar servicios en la gestión y tratamiento de agua en Huelva, Málaga, Almería, Madrid, Barcelona, Badajoz y Asturias, con un importe global de 110,7 millones de euros.
-
El Ibex 35 se queda rezagado mientras el resto de Europa cotiza al alza
Los índices europeos registran subidas, con el Dax alemán ganando un 0,29% hasta cerca de los 24.000 puntos, el EuroStoxx 50 sumando un 0,19% en 5.361 puntos y el Cac 40 parisino avanzando un 0,03% hasta 7.706 puntos.
En contraste, el Ibex 35 cae un 0,40%, cotizando en 14.888 puntos.