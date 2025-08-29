Bankinter se juega el soporte intermedio de los 12,68 euros en plena fase correctiva

Los mercados de renta variable siguen asimilando los resultados de Nvidia y, tras conocerse un dato de PIB de Estados Unidos mejor de lo esperado, los inversores están ahora a la espera de las nuevas cifras de inflación en el país. Estos datos serán cruciales para determinar los próximos movimientos de la Reserva Federal.

El Ibex 35 logró cerrar ayer con una subida del 0,34%, acercándose a los 15.100 puntos. Este avance se produjo después de que el dato de PIB estadounidense superara las expectativas, lo que permitió al índice español romper una racha de tres días de caídas consecutivas.

Antes de la publicación del dato, el selectivo llegó a perder el nivel de los 15.000 puntos. Hoy viernes, el índice tratará de no perder este nivel tan importante. Si examinamos los valores de su composición, destacamos en la parte baja de la tabla el comportamiento de las acciones de Bankinter.

Los excesos mostrados por el sector bancario en los últimos meses han llegado a un punto en el que las valoraciones de los bancos están lejos de las mejores previsiones. Gran parte de la banca española estaría cotizando por encima de su valor contable en libros, un hecho que encaja perfectamente con un escenario de tipos todavía por encima de los que se han venido dando en la última década pese a los últimos recortes.

Así pues, las fuertes revalorizaciones del sector bancario pueden tener su ajuste en breve. A pesar de ello, el sector acaba de anunciar sus niveles de capital, que muestran colchones adecuados sobre los requerimientos regulatorios, con capacidad para generar beneficios no distribuidos.

Con este escenario, también hemos sabido que la gestora Millennium International Management ha rebajado su posición corta o bajista en Bankinter desde el 0,5% hasta el 0,48%, coincidiendo con la corrección que todo el sector financiero sufre esta semana y que tiene como principal foco la inestabilidad política en Francia. Es el único banco español con posiciones bajistas, por el 1,68% del capital.

Si nos detenemos a analizar el comportamiento técnico de los títulos de Bankinter, observamos una progresión claramente alcista de fondo siguiendo una estructura de mínimos y de máximos crecientes, con algún que otro período de consolidación de niveles que no han hecho otra cosa que permitir al valor seguir avanzando con posterioridad.

Evolución de las acciones de Bankinter Eduardo Bolinches Tradingview

Poniendo el foco en lo ocurrido con el valor desde el pasado mes de abril, se observa una pauta ascendente con origen en la zona de los 7,60 euros, que ha permitido al precio de sus acciones seguir escalando posiciones a pesar de la fase de consolidación que se produjo entre los meses de junio y de julio.

A corto plazo, Bankinter ha logrado incluso abrir un importante hueco al alza con origen en la zona de los 12,10 euros el pasado 24 de julio, que le ha permitido alcanzar máximos históricos en los 13,27 euros durante la semana pasada. Desde dicha zona se ha producido un rechazo del precio que está provocando una fase de ajuste, hasta ahora normal dentro de una tendencia alcista.

No debemos perder de vista el soporte intermedio que representan los 12,68 euros, puesto que su pérdida nos llevaría hasta la zona de los 12,09 euros. No existen referencias hasta ese nivel que puedan detener la caída, lo que implicaría un ajuste correctivo de casi el 5% desde niveles actuales.

Se plantean por tanto dos escenarios distintos según el comportamiento que tenga el valor en las próximas sesiones. El primero estaría en perder la zona de los 12,68 euros; en ese caso, y si tenemos el valor en cartera, lo más recomendable sería deshacernos de parte de la posición y realizar beneficios si estamos comprados desde más abajo, esperando a que se acerque a los 12,09 euros para iniciar compras especulativas de nuevo.

Como alternativa, si Bankinter logra sostenerse por encima del soporte y aguanta la zona de los 12,60 euros, lo más probable, dados los altos niveles de sobreventa que acumula en el corto plazo, es que se produzca algún tipo de reacción alcista que permita al valor recuperarse.

Así, esperaríamos a que se superaran los máximos de ayer en los 12,85 euros para introducir una orden de compra con poca exposición, con el objetivo situado en 13,15 euros, que es el origen del hueco bajista que todavía tiene abierto. La orden de protección asociada a esta estrategia la situaríamos por debajo de los 12,62 euros, en base cierres.