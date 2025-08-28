Wall Street cae tras los resultados de Nvidia y a pesar del crecimiento de EEUU

Wall Street cae, aunque ligeramente, tras los resultados de Nvidia. De esta forma, el parqué neoyorquino se teñía de rojo a pesar de que la economía estadounidense se expandió más de lo esperado en el segundo trimestre del año.

El Dow Jones perdía un 0,18%, hasta los 45.482,86 puntos; el S&P 500 se dejaba un 0,22%, hasta los 6.468,43 puntos, y el Nasdaq Composite, un 0,23%, hasta los 21.541,28 enteros.

Los principales índices de la Bolsa de Nueva York caían después de que Nvidia haya presentado unos resultados que no han convencido a los inversores.

El fabricante de chips estadounidense aumentó su beneficio neto un 59%, hasta los 26.422 millones de dólares, en el último trimestre de su ejercicio, que estaba en el punto de mira por las limitaciones de Estados Unidos a las exportaciones a China.

Unas cuentas que no han sentado muy bien a los inversores. Las acciones de la compañía han llegado a caer un 4% en el premarket.

Nvidia (-2,34%) lideraba las caídas del Dow Jones, por delante de Verizon (-0,84%) y de UnitedHealth (-0,74%). Por el contrario, las mayores alzas del índice eran las de 3M (+0,74%), Salesforce (+0,66%) y American Express (+0,63%).

El PIB

Este jueves se ha conocido el dato del Producto Interior Bruto (PIB) de Estados Unidos del segundo trimestre del año.

La economía del país ha logrado esquivar la recesión técnica y, de hecho, ha acelerado más de lo esperado al crecer un 3,3% en comparación con el mismo periodo del año anterior y un 0,8% respecto a los tres meses anteriores.

Entre enero y marzo, la economía estadounidense se contrajo un 0,1% en comparación trimestral y un 0,5% en comparación anual. Fue la primera caída del PIB desde 2022.

En cualquier caso, las cifras publicadas este jueves por la Oficina de Análisis Económico (BEA) superan a las ya comunicadas en julio. Entonces, el crecimiento estimado fue del 3% en comparación anual y del 0,8% respecto al trimestre precedente.

Es decir, la BEA ha elevado su estimación en tres décimas en ambos casos.