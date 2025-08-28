Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la continuidad de la reacción alcista

Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este jueves.

El selectivo español no puede frenar las ventas que casi le cuestan el nivel de los 15.000 puntos que finalmente pudo amarrar de cara al cierre.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense aguantó bien en la sesión del miércoles y ahora debemos ver cómo se enfrenta a las caídas de Nvidia tras sus resultados.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

¿En qué deberías invertir según tu edad?:



1) Acciona: Vamos a entrar en el valor si vemos que se hace con los 179,20 euros colocando una orden de protección si pierde los 172,20 euros en base cierres.

2) Solaria: El valor marca nuevos máximos anuales y se hace con los 11,49 euros en base cierres, por lo que entramos colocando una orden de protección ante la pérdida de los 12,83 euros.

3) IAG: Estamos muy atentos para entrar si vemos que se hace con los 4,57 euros en base cierres colocando una orden de protección ante la pérdida de los 4,41 euros en base cierres.

4) Técnicas Reunidas: El valor ha conseguido romper resistencias y marcar nuevos máximos por lo que si vemos otro cierre por encima de los 22,40 euros entraremos en el valor colocando una orden de protección ante la pérdida de los 21,90 euros en base cierres.