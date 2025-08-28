El Ibex 35 defiende los 15.100 puntos pese a los resultados de Nvidia y la incertidumbre política en Europa

El Ibex 35 sube tras tres sesiones consecutivas de caídas. Así, esquiva los resultados de Nvidia, que han sido mal recibidos por los inversores, y el aumento de la incertidumbre política en Europa, que se extiende de Francia a Países Bajos.

Tras el toque de campana de este jueves, el Ibex 35 avanzaba un 0,21%, hasta los 15.057,50 puntos.

Santander (+1,45%), Fluidra (+1,02%) y Amadeus (+0,5%) encabezaban las ganancias del Ibex 35, mientras que Iberdrola (-0,41%), Repsol (-0,12%) y Logista (-0,04%) sufrían las mayores pérdidas.

El selectivo español iniciaba el día al alza a pesar de que las cuentas de Nvidia no han convencido a los inversores.

El fabricante de chips estadounidense aumentó su beneficio neto un 59%, hasta los 26.422 millones de dólares, en el último trimestre, que estaba en el punto de mira por las limitaciones de EEUU a las exportaciones a China, y en el que no registró ventas del chip H20 al gigante asiático.

La empresa divulgó los resultados de su segundo trimestre fiscal al cierre de Wall Street y reportó una facturación de 46.743 millones de dólares, un 56% más interanual, principalmente gracias a su segmento de centros de datos, que incluye los chips clave para la inteligencia artificial (IA).

Del total de ingresos en el trimestre, los centros de datos supusieron casi 41.100 millones (un 56% más interanual) y se mantuvieron como el motor del negocio.

Para el trimestre en curso, Nvidia pronosticó una facturación en torno a 54.000 millones, superior a la del segundo trimestre, pero avisó de que "no asume ningún envío de H20 a China".

Como suele ser lo habitual, las ventas y el beneficio del gigante tecnológico superaron lo esperado por los analistas.

Sin embargo, los ingresos del segmento de centros de datos, que representa el 89% de las ventas de la compañía, quedaron por debajo de lo estimado.

Tampoco han gustado las previsiones, ya que estas sólo estuvieron en línea con lo esperado por los analistas, cuando los inversores demandaban algo más.

“Este suele ser el principal problema de compañías que cotizan a múltiplos muy exigentes, múltiplos que se justifican en gran medida por unas elevadas expectativas de crecimiento de sus resultados”, explican los analistas de Link Securities.

Los analistas de Renta 4 subrayan que “el principal punto negativo sigue siendo la incertidumbre sobre las ventas de chips H20 a China, que siguen bloqueadas por temas geopolíticos, aunque se espera que se reanuden a cambio de un 15% de los ingresos para el Gobierno estadounidense”.

Antes de que diese inicio la sesión en Wall Street, las acciones de Nvidia caían un 2,1%. Los futuros anticipaban una apertura con tendencia mixta en el parqué neoyorquino.

Además de a las cuentas de Nvidia, la Bolsa de Nueva York reaccionará a la publicación de la primera revisión del producto interior bruto (PIB) de EEUU del segundo trimestre del año.

El dato preliminar mostró un crecimiento interanual del 3% después de que la economía estadounidense se hubiera contraído un 0,5% entre enero y marzo.

Las alzas en Europa eran más claras que en Wall Street. El Dax alemán repuntaba un 0,52%; el Cac 40 francés, un 0,46%; el FTSE 100 británico, un 0,06%, y el FTSE Mib italiano, un 0,17%.

El Euro Stoxx 50 avanzaba un 0,34% y el Stoxx 600, un 0,22%.

En el Viejo Continente el foco sigue puesto en los problemas políticos, no ya sólo de Francia, sino también de Países Bajos.

Respecto al primer país, destaca que la prima de riesgo francesa se sitúa ya en 82 puntos básicos, a sólo un 5% de sus máximos anuales, “y con el riesgo adicional de una rebaja de rating cuando Fitch revise su calificación del 12 de septiembre”, advierten desde Renta 4.

La revisión de Fitch tendrá lugar cuatro días después de que el primer ministro, François Bayrou, se enfrente a una moción de confianza.

Quien ha superado su moción de censura es el primer ministro en funciones de Países Bajos, Dick Schoof, y su gabinete.

Schoof se enfrentó a dicha moción de censura tras la renuncia en bloque de cinco ministros a raíz de la falta de consenso del Gobierno de coalición en funciones sobre el endurecimiento de las sanciones contra Israel por su ofensiva en la Franja de Gaza.

En cualquier caso, y tal y como destacan los analistas de Renta 4, el Gobierno de Schoof es “un gobierno ya interino tras el colapso en junio de la coalición de cuatro partidos”. Actualmente, cuenta sólo con dos partidos y una minoría cada vez más pequeña (32 de 150 escaños).

“Esta situación, de no resolverse, podría llevar al país a una crisis política sin precedentes. Aunque hay elecciones previstas para octubre, la elevada fragmentación política dificulta la formación de un gobierno estable”, advierten también desde la entidad española.

El euro, estable

A pesar de todo ello, el euro se mantenía estable frente al dólar y se cambiaba a 1,163 billetes verdes.

El precio del petróleo Brent, la variante de referencia en Europa, cedía un 0,25%, hasta los 67,04 dólares por barril. A su vez, el West Texas Intermediate estadounidense perdía un 0,645, hasta los 63,75 dólares.

El oro cotizaba en torno a los 3.450 dólares por onza, mientras que el bitcoin recuperaba los 113.000 dólares.